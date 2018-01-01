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الزمالك × بتروجيت | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد بتروجيت المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري 2018-19

محدث
التعليقات()

2018-12-28T17:50:45Z

44’محمود كهربا أرسل كرة بينية في اتجاه كابونجو المنطلق على حافة منطقة الجزاء طالت عليه وأقرب إلى الحارس محمد أبو النجا

2018-12-28T17:50:09Z

43’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الله جمعة لداخل المنطقة أقرب إلى الحارس محمد أبو النجا

2018-12-28T17:49:36Z

42’بينية عن طريق كابونجو في اتجاه يوسف أوباما المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات بتروجيت

2018-12-28T17:48:06Z

41’لمسة يد على علي عيد لاعب بتروجيت في منتصف الميدان 

2018-12-28T17:47:47Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للزمالك بهدف دون رد

2018-12-28T17:47:19Z

39’كرة ثابتة نفذها أحمد عبد الرحمن مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الزمالك خارج المنطقة

بطاقة صفراء من نصيب لاعب الزمالك

2018-12-28T17:46:46Z

38’خطأ لصالح أحمد العجوز بعد تدخل من حازم إمام في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2018-12-28T17:45:47Z

37’خطأ لصالح يوسف أوباما بعد تدخل من علي عيد في منتصف الميدان 

2018-12-28T17:45:30Z

36’كهربا سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-28T17:45:05Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للفارس الأبيض بهدف دون رد

2018-12-28T17:43:44Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للزمالك بهدف دون رد
 

محمود كهربا يفتتح التسجيل للزمالك

2018-12-28T17:38:12Z

بتصويبة من داخل المنطقة

23’الهدف جاء بعد بينية رائعة عن طريق يوسف أوباما من على حافة المنطقة من فوق الدفاعات وضعت محمود كهربا منفردًا بالمرمى الذي استلم الكرة وسددها مرفوعة من فواق الحارس سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-28T17:37:23Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-28T17:16:30Z

10’عشر دقائق مرت من عمر وأحداث الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-28T17:14:52Z

8’تمريرات قائمة بين لاعبي الزمالك في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات بتروجيت

2018-12-28T17:14:37Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-28T17:13:57Z

2’الزمالك بالزي الأبيض على اليسار وبتروجيت بالزي الأزرق الغامق على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2018-12-28T17:13:39Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل بتروجيت لمباراة اليوم

2018-12-28T16:42:26Z

يبدأ المدرب مؤمن سليمان بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد أبو النجا / محمد رضا / أحمد عبد الرسلو / إبراهيم القاضي / أحمد السباعي / أحمد العجوز / حميد ماو / علي عيد / أحمد عبد الرحمن / محمود صلاح / محمد سالم

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2018-12-28T16:39:06Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمود جنش / حازم إمام / محمد عبد السلام / محمد عبد الغني / عبد الله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / مصطفى فتحي / يوسف أوباما / محمود كهربا / كابونجو كاسونجو

2018-12-28T09:17:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يستضيف اليوم الزمالك فريق بتروجيت في أولى مباريات الدور الثاني في الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.