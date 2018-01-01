أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يستضيف اليوم الزمالك فريق بتروجيت في أولى مباريات الدور الثاني في الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.