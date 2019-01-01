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الزمالك × النجم الساحلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

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أووووووه،،، رأسية خطيرة من صدام بن عزيزة

2019-04-28T19:28:00Z

27’ ركنية تنفذ بعرضية من ماهر الحناشي على القائم القريب ليتلقاها صدام بن عزيزة برأسية قوية لكنها فى الشباك الخارجية 

2019-04-28T19:27:16Z

26’ تمريرة ثنائية بين الشيخاوي وحازم الحاج لكن ابعدها الدفاع من امام حازم الحاج إلى ركنية 

2019-04-28T19:26:57Z

25’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-04-28T19:25:40Z

24’ صعوبات تواجه الفارس الأبيض فى إختراق دفاعات الفريق التونسي 

يارباااااه،،،، ماذا أهدرت ياالمساكني؟

2019-04-28T19:24:02Z

23’ تمريرة طولية خطيرة من زياد بوغطاس على يسار المنطقة فى إتجاه إيهاب المساكني الذي سددها تسديدة سيئة للغاية قبل ان يشهر الخمن بوجود تسلل

2019-04-28T19:23:01Z

22’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النجم لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الزمالك 

2019-04-28T19:22:07Z

21’ محاولة من الشيخاوي للإختراق من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من امامه إلى منتصف الميدان

2019-04-28T19:21:24Z

20’ تمريرة طولية من طارق حامد فى إتجاه المنطلق من خلف المدافعين عمر السعيد لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-28T19:19:44Z

19’ تنفيذ الركنية من إبراهيم حسن لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام محمود كهربا الذي سددها تسديدة قوية مرت اعلى المرمي 

2019-04-28T19:19:09Z

18’ تمريرة طولية خطيرة من طارق حامد لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس مكرم البديري إلى ركنية 

2019-04-28T19:17:39Z

17’ تمريرة من ماهر الحناشي فى إتجاه حازم الحاج لكن استخلصها الدفاع من امامه 

2019-04-28T19:16:15Z

16’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق كريم العوضي لكن تدخل معه محمود حمدي الونش وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-28T19:15:14Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول والأفضلية للفريق تونسي المستحوذ على مجريات اللقاء 

2019-04-28T19:14:15Z

14’ تنفيذ الركنية بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها المهاجم عمر السعيد ببراعة

2019-04-28T19:13:16Z

13’ تمريرة ثنائية رائعة من بن عمر من الجهة اليسري مع ياسين الشيخاوي لكن ابعدها طارق حامد إلى ركنية 

2019-04-28T19:12:24Z

12’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إبراهيم حسن لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس مكرم البديري بثبات 

2019-04-28T19:11:41Z

11’ خطأمن الجهة اليمنى لصالح الزمالك بعد تدخل قوي من بن عمر على إبراهيم حسين 

2019-04-28T19:09:56Z

10’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة خطيرة تلقاها كريم العواضي برأسية خطيرة لكنها مرت بجوار القائم الايسر لجنش 

2019-04-28T19:09:19Z

9’ خطأ لنجم بعد تدخل قوي من الونش على الشيخاوي من خارج المنطقة 

2019-04-28T19:08:06Z

8’ تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه كهربا الذي إنطلق بها وارسلها عرضية لكن ابعدها محمد عمر كوناتي من منطقة الخطورة 

2019-04-28T19:06:58Z

7’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-04-28T19:05:57Z

6’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من إبراهيم حسن على ماهر الحناشي فى منتصف الميدان 

2019-04-28T19:05:03Z

5’ عرضية من محمود كهربا من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-28T19:04:43Z

4’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الزمالك 

2019-04-28T19:03:06Z

3’ توقف اللقاء لسقوط ياسين الشخاوي بعد إلتحام قوي مع محمود علاء 

2019-04-28T19:02:04Z

2’ خطأ للزمالك من خارج المنطقة من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من إبراهيم حسن لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

التشكيل الرمسي للنجم الساحلي التونسي

2019-04-28T18:57:16Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

مكرم البديري / وجدي كشريدة / زياد بو غطاس / صدام بن عزيزة / محمد عمر كوناتي / ماهر الحناشي / محمد أمين بن عمر / كريم العواضي  / إيهاب المساكني / حازم الحاج حسن / ياسين الشيخاوي

البدلاء / داروين جونزاليس / على البريقي / وليد كريدان / محمد فراس بالعربي / مالك بيعاوي / أحمد الرداوي / محمد مثناني 

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-04-28T18:56:10Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / محمود عبدالعزيز / طارق حامد / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / عمر السعيد 

البدلاء / حميد أحداد / أحمد سيد زيزو / عماد السيد / أيمن حفني / بهاء مجدي / محمد إبراهيم / محمد عبدالغني 

2019-04-28T17:19:35Z

حقق النجم الساحلي التونسي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد تحقيق الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ويأتي الفريق الساحلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فبعد مرور 18 جولة استطاع النجم الساحلي تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ست وتلقى هزيمتين فقط.

2019-04-28T17:19:28Z

صعد الفارس الأبيض إلى هذا الدور بعد تغلبه على فريق حسينة أغادير في مجموع المبارتين بنتيجة (0-1)، أما في الدوري فتراجع الفريق إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري المصري، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 27 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.

2019-04-28T17:19:13Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي، على ملعب “برج العرب" في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.