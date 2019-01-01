مصطفي محمد يسجل الهدف الأول للزمالك
وصف الهدف6’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو لداخل يسار المنطقة إلى مصطفي محمد الذي تلقاها بتسديدة رائعة من لمسة واحدة على يسار الحارس عماد السيد
‘٦ جووووووووووول! مصطفى محمد 👏🏻— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 23, 2019
الزمالك ١ - ٠ الاتحاد السكندري ⚽️ pic.twitter.com/FOzFQPlMuW
بداية المُباراة ⚽️📢— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 23, 2019
الزمالك - الاتحاد السكندري pic.twitter.com/V8E77K0M9s
التشكيل الرسمي للاتحاد السكندري
يبدأ المدرب طلعت يوسف بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
عماد السيد / أسامة عزب / محمود رزق / محمد أنور / السيد سالم / خالد الغندور / نور السيد / كريم الديب / إيمانويل أوكوي / محمد ناجي / خالد قمر
البدلاء / أيمن الغباشي / صبري رحيل / هشام محمد / أحمد نبيل مانجا / إسلام جمال / أحمد حجي / محمود الزنفلي
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ المدرب ميتشو بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من
محمد عواد / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبدالله جمعة / محمد أوناجم / محمود عبدالعزيز / فرجاني ساسي / إمام عاشور / مصطفي محمد / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز . ⚽📝 pic.twitter.com/0ABzyaU97v— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 23, 2019
البدلاء / عمر السعيد / شيكابالا / محمد عبدالسلام / محمد أبو جبل / يوسف أوباما / محمد عبدالشافي / أشرف بنشرقي