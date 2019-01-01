أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الزمالك والإنتاج الحربي على ملعب بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال