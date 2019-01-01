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الزمالك × الإنتاج الحربي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد الإنتاج في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

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معاذ الحناوي يعدل النتيجة للإنتاج الحربي

2019-05-30T21:15:25Z

من ركلة جزاء

56’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها معاذ الحناوي قوية على يمين الحارس جنش سكنت الشباك بنجاح

2019-05-30T21:14:55Z

55’جووووووووووووووول... معاذ الحناوي يعدل النتيجة للإنتاج الحربي من نقطة الجزاء

2019-05-30T21:14:21Z

54’المباراة تُستأنف الآن ومعاذ الحناوي على تنفيذ ركلة الجزاء

2019-05-30T21:14:04Z

53’سقوط موسى دياورا بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-30T21:13:14Z

52’حكم المباراة لم يتردد في إحتساب ركلة جزاء لصالح موسى دياوارا بعد تدخل قوي من محمود حمدي داخل المنطقة

2019-05-30T21:12:59Z

51’اوووووووووووه.. ركلة جزاء لصالح الإنتاج

2019-05-30T21:10:31Z

50’كرة عرضية مميزة أرضية من الجانب الأيمن عن طريق حميد أحداد في إتجاه كهربا المتواجد داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية تصدى لها أحمد يحيى ببراعة ثم أبعدت من الدفاعات

2019-05-30T21:10:02Z

49’اووووووووووووووووه.... هجمات الزمالك تأتي تباعًا وكهربا يهدر فرصة الهدف الثاني

خالد بو طيب يفتتح التسجيل للزمالك

2019-05-30T21:08:00Z

في مطلع الشوط الثاني

48’الهدف جاء بعد كرة عرضية مميزة من الجانب الأيسر عن طريق محمود كهربا إلى داخل المنطقة قابلها خالد بو طيب بتصويبة قوية بيسراه سكنت شباك الحارس أحمد يحيى

 

2019-05-30T21:07:46Z

47’جوووووووووووووووووول... والهدف الاول للزمالك عن طريق البديل خالد بو طيب

2019-05-30T21:07:39Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-05-30T20:49:34Z

45+5’نهاية الشوط الأول

2019-05-30T20:48:11Z

45+4’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق حميد أحداد إصطدمت بأحمد مجدي وتحولت إلى ركنية

2019-05-30T20:48:00Z

45+3’اللقاء يُستأنف الآن

2019-05-30T20:46:43Z

45+2’سقوط اللاعب أحمد مجدي بداعي الإصابة بعد تدخل من محمد إبرهيم، وحكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-30T20:45:11Z

45+1’بينية عن طريق يوسف أوباما في إتجاه كهربا المنطلق داخل المنطقة، لكن خروج موفق من الحارس أحمد يحيى الذي أمسك الكرة بثبات

2019-05-30T20:44:43Z

45’تصويبة قوية عن طريق محمود حمادة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة ثم إلى ركلة مرمى

2019-05-30T20:42:28Z

44’كريم لالا نفذ الركنية مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها أحمد مجدي برأسية من الوضع طائرًا مرت أعلى عارضة الحارس جنش وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-30T20:41:09Z

43’موسى دياوارا انطلق من الجهة اليمنى في هجمة مرتدة سريعة في محاولة لمباغتة دفاعات الزمالك، لكن تدخل رائع من محمود علاء في وقت مناسب ثم أبعد الكرة إلى ركنية

2019-05-30T20:40:39Z

42’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز إلى داخل المنطقة أبعدت من عبد الوهاب عنان برأسية لخارج المنطقة

2019-05-30T20:39:50Z

41’محمد إبراهيم سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-30T20:37:44Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-05-30T20:35:37Z

39’بينية عن طريق محمد إبراهيم في إتجاه عبد الله جمعة المنطلق في الجانب الأيسر، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-30T20:35:20Z

38’خطأ لصالح كريم لالا في منتصف الملعب بد تدخل من إبراهيم حسن

2019-05-30T20:33:42Z

37’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-30T20:32:26Z

36’جيمس تيدي سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بوجه محمود حمدي، وحكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي

2019-05-30T20:32:08Z

35’اوووووووووووه... إصابة خطيرة للاعب الزمالك بعد إصطدام الكرة بوجهه

2019-05-30T20:29:55Z

34’هدأت المباراة نسبيًَا في هذه الأوقات والكرة بحوزة لاعبي الإنتاج الحربي

2019-05-30T20:28:56Z

33’خطأ لصالح كريم لالا بعد تدخل من عبد الله جمعة في منتصف ملعب الإنتاج الحربي

2019-05-30T20:27:42Z

32’لمسة يد على حميد أحداد على حدود منطقة جزاء الإنتاج الحربي

2019-05-30T20:26:33Z

31’كرة ثابتة نفذها محمود كهربا مباشرةً على المرمى وصلت سهلة وضعيفة بين أحضان أحمد يحيى

2019-05-30T20:26:14Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-30T20:25:30Z

29’خطأ لصالح محمد إبراهيم بعد تدخل من عبد الوهاب عنان من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-05-30T20:25:00Z

28’محمود حمادة إكتسب خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل من محمود علاء

2019-05-30T20:24:34Z

27’إبراهيم حسن سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بمعاذ الحناوي ثم أبعدت من الدفاعات

2019-05-30T20:22:07Z

26’إنحصار للعب في منتصف الميدان ووابل من التمريرات بين أقدام لاعبي الزمالك

2019-05-30T20:21:02Z

25’تمريرة بينية عن طريق محمود عبد العزيز في إتجاه محمود كهربا المنطلق على حدود المنطقة، لكن طالت ووصلت سهلة إلى الحارس أحمد يحيى

 

2019-05-30T20:19:57Z

24’تصادم قوي بالرأس بين معاذ الحناوي وحميد أحداد، وحكم المباراة يوقف اللعب

2019-05-30T20:17:00Z

23’جيمس تيدي إكتسب خطأ بعد تدخل من محمود علاء استحق عليه بطاقة صفراء

2019-05-30T20:16:13Z

22’خطأ لصالح حميد أحداد بعد تدخل من عبد الوهاب عنان في منتصف الميدان

2019-05-30T20:15:00Z

21’أحمد مجدي أرسل كرة عرضية أرضيىة سهلة على دفاعات الزمالك ثم أبعدت خارج المنطقة

2019-05-30T20:14:53Z

20’اللقاء يُستأنف الآن

2019-05-30T20:14:43Z

19’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-30T20:14:06Z

18’معاذ الحناوي سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة وحكم المباراة يوقف اللعب للإطمئنان عليه

2019-05-30T20:12:40Z

17’سقوط لاعب آخر من عناصر الإنتاج بداعي الإصابة

2019-05-30T20:12:20Z

16’أحمد مجدي أرسل كرة عرضية بدون عنوان وصلت سهلة إلى أحضان محمود جنش

2019-05-30T20:12:07Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-30T20:11:43Z

14’المباراة تُستأنف الآن وزيزو غادر الملعب لإستكمال العلاج

2019-05-30T20:11:35Z

13’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-30T20:11:14Z

12’سقوط محمود عبد العزيز بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير

2019-05-30T20:09:57Z

11’خطأ لصالح محمود حمادة في منتصف الميدان بعد تدخل من محمود عبد العزيز في منتصف الميدان

2019-05-30T20:09:38Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-30T20:08:48Z

9’خطأ لصاللح عبد الله جمعة في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من أحمد مجدي

2019-05-30T20:07:15Z

8’رتم سريع من عناصر الزمالك في بداية المباراة بحثًا عن أول الأهداف

2019-05-30T20:06:19Z

7’كرة عرضية من محمود كهربا من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة فشل حميد أحداد في تحويلها في الشباك وإصطدمت به ثم أبعدت من الدفاعات

2019-05-30T20:03:04Z

6’عرضية مميزة أرضية من الجهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز في إتجاه حميد أحداد الذي سدد كرة قوية مرت أعلى العارضة ثم إلى ركلة مرمى

2019-05-30T20:02:18Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-30T20:01:39Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حمدي النقاز إلى داخل المنطقة قابلها محمود كهربا بتصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيس وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-30T20:01:28Z

3’اوووووووووووووووه.. كهربا كاد أن يسجل هدف في اللحظات الأولى

2019-05-30T20:00:58Z

2’الزمالك بالزي الأبيض على اليسار والإنتاج الحربي بالزي الأرزق البديل على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-05-30T19:58:36Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-05-30T19:58:26Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب 

2019-05-30T19:34:06Z

يدير اللقاء تحكيميًا الحكم اليوناني سيدروبولس أناستاسيوس
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

إليكم تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة اليوم

2019-05-30T19:29:52Z

يبدأ المدرب مختار مختار بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أحمد يحيى يحرس عرين الإنتاج الحربي، وجيمس تيدي يتولى قيادة خط الهجوم

أحمد يحيى / أحمد مجدي / معاذ الحناوي / عبد الوهاب عنان / أحمد شديد قناوي / موسى دياوارا / غنام محمد / محمود حمادة / كريم لالا / جيمس تيدي 

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-05-30T19:28:16Z

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد إبراهيم يعوض غياب طارق حامد، وأحداد يقود الهجوم 

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبد الله جمعة / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / حميد أحداد

 

2019-05-30T19:26:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الزمالك والإنتاج الحربي على ملعب بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال