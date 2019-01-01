معاذ الحناوي يعدل النتيجة للإنتاج الحربي
من ركلة جزاء56’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها معاذ الحناوي قوية على يمين الحارس جنش سكنت الشباك بنجاح
خالد بو طيب يفتتح التسجيل للزمالك
في مطلع الشوط الثاني
48’الهدف جاء بعد كرة عرضية مميزة من الجانب الأيسر عن طريق محمود كهربا إلى داخل المنطقة قابلها خالد بو طيب بتصويبة قوية بيسراه سكنت شباك الحارس أحمد يحيى
'46 جووووووووووول! خالد بوطيب ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 30, 2019
الزمالك 1 - 0 الإنتاج الحربي pic.twitter.com/HXHUntDhNp
25’تمريرة بينية عن طريق محمود عبد العزيز في إتجاه محمود كهربا المنطلق على حدود المنطقة، لكن طالت ووصلت سهلة إلى الحارس أحمد يحيى
مرور 25 دقيقة ⚽— Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 30, 2019
الزمالك 0 - 0 الإنتاج الحربي pic.twitter.com/Ix3KaJa9KX
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 30, 2019
الزمالك - الإنتاج الحربي pic.twitter.com/4MhMv2tYV1
إليكم تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مختار مختار بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
أحمد يحيى يحرس عرين الإنتاج الحربي، وجيمس تيدي يتولى قيادة خط الهجوم
أحمد يحيى / أحمد مجدي / معاذ الحناوي / عبد الوهاب عنان / أحمد شديد قناوي / موسى دياوارا / غنام محمد / محمود حمادة / كريم لالا / جيمس تيدي
إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم
يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد إبراهيم يعوض غياب طارق حامد، وأحداد يقود الهجوم
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي / عبد الله جمعة / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود كهربا / حميد أحداد
تشكيل الزمالك لمباراة الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/4yY0obhQrE— Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 30, 2019