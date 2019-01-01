يدخل أبناء القلعة البيضاء المباراة من تحقيق الفوز حتى يبقي على أمل تحقيقه لقب الدوري، بعد أن تعادل في المباراة الأخيرة أمام الجونة بهدفين لمثلهما، يتواجد الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 69 نقطة، بعد إجراء الفارس الأبيض في الدوري 32 مباراة، تمكن من خلالها من تحقيق العلامة الكاملة في عشرون مباراة والتعادل في تسعة مباريات، وانهزم إلى الان في ثلاثة مباريات.