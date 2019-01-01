التشكيل الرسمي للإسماعيلي
يبدأ بطريقة ( 4/3/3) وتضم كلامن
محمد مجدي / أحمد أيمن / محمد مجدي مصطفي / باهر المحمدي / أسامة إبراهيم / عماد حمدي / محمد بيومي / محمد الضرف / عبدالرحمن مجدي / بينسون شيلونجو / محمد الشامي
البدلاء / حازم مرسي / طارق طه / مطفي فارس / مدحت إبراهيم / ريتشارد بافور / محمد فوزي
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عماد السيد / حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبدالغني / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / أحمد سيد زيزو / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/grQR6Fpyjl— Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 24, 2019
البدلاء / حميد أحداد / محمود عبدالعزيز / عمر صلاح / أيمن حفني / محمود حمدي / حازم إمام / أحمد مدبولي
يقدم فريق الإسماعيلي موسم غير جيد مقارنة بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، خلف فريق مصر المقاصة الذي يملك 46 نقطة، واستطاع الدراويش تحقيق الانتصار في تسع مباريات وتعادلوا في عشر، وخسروا سبع مواجهات.