أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، في اللقاء المرتقب الذي سيُقام بالإمارات على ملعب هزاع بن زايد.

يتواجد الزمالك طرفًا في كأس السوبر بصفته بطل الثنائية في الموسم الماضي بعد أن تُوج بمسابقتي الدوري والكأس تحت قيادة فيريرا، حين أن الأهلي يدخل اللقاء بصفته الوصيف في أخر نسخة مكتملة من مسابقة كأس مصر، ولكنه يبحث عن استعادة رونقة والعودة للتتويج مرة أخرى.