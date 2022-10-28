مباشرالزمالك والأهلي: مباشر لحظة بلحظة كأس السوبر المصري
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الزمالك ضد الأهلي في السوبر المصري
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، في اللقاء المرتقب الذي سيُقام بالإمارات على ملعب هزاع بن زايد.
يتواجد الزمالك طرفًا في كأس السوبر بصفته بطل الثنائية في الموسم الماضي بعد أن تُوج بمسابقتي الدوري والكأس تحت قيادة فيريرا، حين أن الأهلي يدخل اللقاء بصفته الوصيف في أخر نسخة مكتملة من مسابقة كأس مصر، ولكنه يبحث عن استعادة رونقة والعودة للتتويج مرة أخرى.
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7' السولية يقطع الكرة ويتعجل في التسديد، تسديدة قووية ولكنها عالية جدًا عن المرمى
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صافرة البداية
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تشكيل الزمالك ضد الأهلي
قرر فيريرا اختيار العناصر الآتية:
الخطة | 3-4-1-2
محمد عواد
حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي
أحمد فتوح - زكريا الوردي - محمد أشرف روقا - عمر جابر
إمام عاشور
سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو
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تشكيل الأهلي ضد الزمالك
سوف يعتمد كولر على العناصر الآتية:
الخطة | 4-2-3-1
محمد الشناوي
علي معلول - محمود متولي - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق
عمرو السولية - حمدي فتحي
برونو سافيو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر
شادي حسين