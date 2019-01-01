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الزمالك × اتحاد طنجة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد اتحاد طنجة في إياب دور الـ32 من كأس الاتحاد الإفريقي 2018-19

محدث
التعليقات()
الزمالك

2019-01-19T18:17:40Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف

عمر السعيد يتقدم بالنتيجة للزمالك

2019-01-19T18:14:03Z

بهدف عالمي

54’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمود كهربا إلى داخل المنطقة استقبلها عمر السعيد بتصويبة مقصية رائعة سكنت على يسار الحارس هشام المجهد

 

2019-01-19T18:13:29Z

53’تصويبة عن طريق كهربا من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعت وتحولت إلى ركنية

نعمان أعراب يعدل النتيجة لاتحاد طنجة

2019-01-19T18:10:24Z

بعد خطأ من كهربا

52’الهدف جاء بعد تمريرة خاطئة عن طريق كهربا وصلت الكرة أمام عبد الكبير الوادي على حدود المنطقة الذي مررها إلى نعمان أعراب سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك

2019-01-19T18:10:17Z

51’استئناف المباراة الآن

2019-01-19T18:09:39Z

50’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-19T18:07:55Z

49’سقوط اللاعب عمر السعيد بداعي الإصابة

2019-01-19T18:07:35Z

48’حمدي النقاز أرسل كرة من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-19T18:07:12Z

47’بداية هادئة من لاعبي الفريقين وكرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-01-19T17:49:41Z

46’انطلاق الشوط الثاني

45+3’نهاية الشوط الأول

2019-01-19T17:47:51Z

إبراهيم حسن يفتتح التسجيل للزمالك

2019-01-19T17:44:26Z

بتصويبة قوية من داخل المنطقة

45+2’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طري محمود كهربا إلى داخل المنطقة استقبلها إبراهيم حسن ثم سددها بيسراه قوية زاحفة سكنت الشباك ببراعة

 

2019-01-19T17:43:53Z

45+1’ركنية نفذت عن طريق يوسف أوباما أبعدت من دفاعات اتحاد طنجة ببراعة

2019-01-19T17:42:41Z

45’حمدي النقاز أرسل عرضية من الجانب الأيمن اصطدمت بنعمان أعراب وتحولت إلى ركنية

2019-01-19T17:42:17Z

44’تصويبة عن طريق كهربا من خارج المنطقة من مسافة بعيدة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-19T17:40:19Z

43’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة، لكن حكم يحتسب خطأ لصالح الحارس هشام المجهد

2019-01-19T17:39:28Z

42’لاعبي الزمالك غير قادرون على افتكاك دفاعات اتحاد طنجة المتمركز جيدًا حتى الآن

2019-01-19T17:38:16Z

41’سقوط اللاعب سفيان شرف بداعي الإصابة بعد تدخل من طارق حامد في منتصف الملعب

2019-01-19T17:37:14Z

40’خمس دقائق متبفية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم

2019-01-19T17:35:52Z

39’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-19T17:35:01Z

38’بينية عن طريق طارق حامد من منتصف الميدان في اتجاه محمود كهربا طالت عليه وتحولت إلى ركة مرمى

2019-01-19T17:33:02Z

37’خطأ لصالح أيوب الكعدواي بعد تدخل من بوسف أوبمام في منتصف الميدان 

2019-01-19T17:32:28Z

36’كهربات انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-19T17:31:52Z

35’عشر دقائق متبفية من عمر الشوط الأول والمباراة ومازال التعادل سلبيًا بين الفريقين

2019-01-19T17:30:07Z

34’لاعبي الزمالك يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات اتحاد طنجة

2019-01-19T17:28:49Z

33’نعمان أعراب مرر كرة بينية في اتجاه عبد الكبير الوادي وضعته منفردًا بالمرمى، لكن خروج من الحارس جنش وأبعد الكرة من أمامه إلى رمية جانبية

2019-01-19T17:27:46Z

32’أيوب الكعداوي حول كرة عرضية من الجهة اليمنى في اتجاه سفيان شرف، لكن لم تصل إليه وأبعدت من محمد عبد الغني ببراعة خارج المنطقة

2019-01-19T17:26:09Z

31’حمدي النقاز أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة بعدت الدفاعات المغربية

2019-01-19T17:25:45Z

30’وصلنا إلى نصف ساعة من زمن الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-19T17:25:33Z

29’استئناف اللعب الآن

2019-01-19T17:25:06Z

28’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي اللاعبين للتحذير الشفوي

2019-01-19T17:23:57Z

27’خطأ لصالح أيوب الكعدواي بعد تدخل من طارق حام دفي منتصف الميدان 

2019-01-19T17:22:47Z

26’حمدي النقاز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة في اتجاه السعيد أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-01-19T17:22:08Z

25’خطأ لصالح سفيان شرف بعد تدخل من طارق حامد في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-01-19T17:21:23Z

24’أيوب الجرفي انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

جنش يتألق وينقذ هدف مؤكد

2019-01-19T17:19:15Z

23’تصويبة عن طريق مهدي النغمي من داخل المنطقة تصدى لها جنش ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2019-01-19T17:18:55Z

22’استئناف المباراة الآن

2019-01-19T17:18:11Z

21’سقوط اللاعب عصام الراقي بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه 

2019-01-19T17:17:30Z

20’خطأ لصالح عصام الراقي بعد تدخل من فرجاني ساسي في منتصف الميدان 

2019-01-19T17:16:22Z

19’عمر السعيد أرسل كرة بينية في اتجاه محمود كهربا المنطلق في الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة ثم أطاح بالكرة خارج الملعب تمامًا بغرابة شديدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-19T17:15:37Z

18’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أيوب الكعدواي أبعدت من الدفاعات

2019-01-19T17:14:06Z

17’تصويبة عن طريق أيوب الكعداوي من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس محمود جنش

2019-01-19T17:13:45Z

16’استئناف المباراة الآن باسقاط من الحكم فيكتور جوميز

2019-01-19T17:13:28Z

15’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-19T17:11:57Z

14’سقوط اللاعب مهدي النغمي بداعي الإصابة

2019-01-19T17:11:24Z

13’طارق حامد أرسل بينية في اتجاه عمر السعيد أبعدت الكرة من أمامه من الدفاعات 

2019-01-19T17:09:59Z

12’كهربا انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول ارسال كرة عرضية لداخل المنطقة طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

بطاقة صفراء

2019-01-19T17:09:11Z

11’خطأ لصالح محمود كهربا بعد تدخل من بن عيسى في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-01-19T17:08:08Z

10’استئناف المباراة الآن 

2019-01-19T17:07:57Z

9’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-19T17:07:28Z

8’سقوط اللاعب عمر السعيد بداعي الإصابة

2019-01-19T17:05:38Z

7’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حمدي النقاز إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات اتحاد طنجة

2019-01-19T17:04:44Z

6’تصويبة قوية عن طريق إبراهم حسن من خارج المنطقة تصدى لها الحارس هشام على مرتين

2019-01-19T17:04:16Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبلي قائم بين الفريقين

2019-01-19T17:03:14Z

4’أول تصويبة عن طريق إبراهيم حسن من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس 

2019-01-19T17:02:20Z

3’الكرة بحوزة لاعبي الفارس الأبيض في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات 

2019-01-19T17:02:00Z

2’الزمالك بالزي الأبيض على اليسار واتحاد طنجة بالزي الأزرق على اليمين 

انطلاق المباراة الآن

2019-01-19T17:01:40Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-19T16:55:46Z

أعزائي المتابعين أهلًَا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول..حيث لقاء يجمع بين الزمالك واتحاد طنجة على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.