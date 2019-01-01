عمر السعيد يتقدم بالنتيجة للزمالك
بهدف عالمي
54’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمود كهربا إلى داخل المنطقة استقبلها عمر السعيد بتصويبة مقصية رائعة سكنت على يسار الحارس هشام المجهد
‘٥٥ جوووووووووووووووول! عمر السعيد يُسجل الهدف الثاني⚽️ pic.twitter.com/3YzaVpOBz0— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 19, 2019
نعمان أعراب يعدل النتيجة لاتحاد طنجة
بعد خطأ من كهربا52’الهدف جاء بعد تمريرة خاطئة عن طريق كهربا وصلت الكرة أمام عبد الكبير الوادي على حدود المنطقة الذي مررها إلى نعمان أعراب سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك
45+3’نهاية الشوط الأول
نهاية الشوط الأول ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 19, 2019
الزمالك ١ - ٠ اتحاد طنجة pic.twitter.com/3NUb8c1kSR
إبراهيم حسن يفتتح التسجيل للزمالك
بتصويبة قوية من داخل المنطقة
45+2’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طري محمود كهربا إلى داخل المنطقة استقبلها إبراهيم حسن ثم سددها بيسراه قوية زاحفة سكنت الشباك ببراعة
‘٤٥ جووووووووووووووول! إبراهيم حسن يُسجل الهدف الأول ⚽️ pic.twitter.com/DhUBtF5ocF— Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 19, 2019
جنش يتألق وينقذ هدف مؤكد
بطاقة صفراء
انطلاق المباراة الآن
أعزائي المتابعين أهلًَا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول..حيث لقاء يجمع بين الزمالك واتحاد طنجة على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.