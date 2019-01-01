أعزائي المتابعين أهلًَا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول..حيث لقاء يجمع بين الزمالك واتحاد طنجة على ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.