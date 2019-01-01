بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٧ فبراير ٢٠١٩
الزمالك - إنبي pic.twitter.com/TqvYR344Pz
التشكيل الرسمي لإنبي
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
عمرو حسام / على فوزي / رامي صبري / أحمد صابر / عمرو الحلواني / محمود توبة / أحمد شكري / محمود غالي / شادراك لوكومبي / عمرو بسام / محمود قاعود
البدلاء / شيزا رمضان / إبراهيم يحي / أبو بكر ديارا / محمد بسيوني / عبدالرحمن عامر / جوسان ياسو / محمود جاد
التشكيل الرسمي للزمالك
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمود عبدالغني / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو / محمود كهربا / خالد بوطيب
تشكيل الزمالك لمباراة إنبي بالدوري الممتاز. 📝⚽️ pic.twitter.com/SZsiTtOYVG— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٧ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / عماد السيد / حميد أحداد / محمد حسن / محمود حمدي / أحمد مدبولي / أيمن حفني / عمر السعيد