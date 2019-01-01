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الزمالك × إنبي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وإنبي، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز

محدث
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2019-02-17T16:12:34Z

11’ خطا من على حدود المنطقة للزمالك بعد تدخل قوي من محمود توبة على أحمد سيد زيزو 

2019-02-17T16:10:29Z

9’ تمريرة رائعة من أوباما على يسار المنطقة إلى كهربا الذي إنطلق بالكرة على حدود المنطقة لكنه سددها تسديدة غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2019-02-17T16:09:48Z

8’ تحضير من الخلف من لاعبي الزمالك لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات إنبي 

2019-02-17T16:09:05Z

7’ توقف اللقاء لسقوط احمد سيد زيزو بعد تدخل قوي من على فوزي وإستئناف المباراة سريعاً قبل دخول الطاقم الطبي 

2019-02-17T16:08:31Z

6’ محاولة المرور من عمر بسام من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-17T16:06:27Z

5’ تنفيذ الخطأ من حمدي النقاز بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام محمود علاء المتقدم لداخل المنطقة لتصل إلى عبدالله جمعة الذي سددها من خارج المنطقة تسديدة ساقطة خادعة لكنها مرت على حافة القائم الأعلي بقليل 

2019-02-17T16:05:49Z

3’ خطأ للزمالك من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي على حمدي النقاز

2019-02-17T16:05:11Z

2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين 

التشكيل الرسمي لإنبي

2019-02-17T16:00:31Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عمرو حسام / على فوزي / رامي صبري / أحمد صابر / عمرو الحلواني / محمود توبة / أحمد شكري / محمود غالي / شادراك لوكومبي / عمرو بسام / محمود قاعود 

البدلاء / شيزا رمضان / إبراهيم يحي / أبو بكر ديارا / محمد بسيوني / عبدالرحمن عامر / جوسان ياسو / محمود جاد 

التشكيل الرسمي للزمالك

2019-02-17T15:58:47Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمود عبدالغني / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو / محمود كهربا / خالد بوطيب

البدلاء / عماد السيد / حميد أحداد / محمد حسن / محمود حمدي / أحمد مدبولي / أيمن حفني / عمر السعيد 

2019-02-16T22:28:45Z

إبقوا معنا لمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة 

2019-02-16T22:28:20Z

يدخل الفارس الأبيض القاء في المركز الأول لجدول ترتيب الدوري برصيد 48، بينما يدخل الفريق البترولي في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة. 

2019-02-16T22:27:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي، على ملعب “بتروسبورت” في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.