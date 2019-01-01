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الرائد × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد الرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019.2020

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2019-08-31T16:35:01Z

27’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد فوزير على الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

2019-08-31T16:33:29Z

26’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الرائد فى منتصف الميدان

2019-08-31T16:31:11Z

25’ إيقاف المباراة لشرب بعض السوائل وذلك لإرتفاع درجة الحرارة 

2019-08-31T16:30:08Z

24’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان ومحاولات للوصول لمرمي الحارس عز الدين دوخة 

2019-08-31T16:28:26Z

22’ محاولات من لاعبي الرائد للبحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة على المرمي 

2019-08-31T16:27:08Z

21’ ركنية للرائد تنفذ بعرضية من جلال داودي لداخل المنطقة لكن ابعدها عبدالله المعيوف من منطقة الخطورة 

2019-08-31T16:25:39Z

20’ بطاقة صفراء من نصيب محمد فوزير بعد سقوطه داخل المنطقة للحصول على ركلة جزاء 

2019-08-31T16:25:07Z

19’ تنفيذ الخطأ بتمريرة من جلال داودي إلى محمد فوزير الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتتحول إلى ركنية 

2019-08-31T16:24:27Z

18’ خطأ لصالح الرائد من خارج المنطقة بعد تدخل من علي آل بليهي على محمد السهلاوي 

2019-08-31T16:21:53Z

17’ توغل رائع من محمد فوزير من داخل يمين المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل معه جانج هيون سوو وابعدها إلى منتصف الميدان

2019-08-31T16:21:06Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للهلال بهدف دون رد

2019-08-31T16:19:07Z

14’ تمريرة من جلال الداودي من خارج المنطقة فى إتجاه محمد فوزير لكنها أقرب إلى الحارس عبدالله المعيوف 

2019-08-31T16:18:31Z

13’ تمريرات بين أقدام الرائد لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الهلال 

2019-08-31T16:17:14Z

12’ عرضية من هتان باهبري لداخل المنطقة من الجهة اليمنى تلقاها كارلوس إدواردو برأسية تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي للرائد

2019-08-31T16:16:08Z

11’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جلال الدوادي لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-08-31T16:15:36Z

10’ خطأ من خارج المنطقة لصالح الرائد بعد تدخل قوي من سلمان الفرج على جلال داودي 

2019-08-31T16:14:56Z

9’ تنفيذ الركنية بعرضية من جلال داودي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-08-31T16:14:23Z

8’ إنطلاقة من عبدالله محمد المقرن من داخل يسار المنطقة لكن تدخل معه محمد كنو وابعدها إلى ركنية 

عمر خربين يسجل الهدف الأول للهلال

2019-08-31T16:12:24Z

وصف الهدف

7’ الهدف جاء بعد إنطلاقة وتوغل رائع من جوميس من داخل يمين المنطقة ثم ابعد الدفاع الكرة لتصل امام المتقدم عمر خربين الذي سددها فى المرمي بنجاح

2019-08-31T16:11:50Z

6’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للهلال عن طريق عمر خريبين 

2019-08-31T16:11:05Z

4’ عرضية خطيرة من الجانب الأيمن فى إتجاه المنطلق لداخل المنطقة محمد السهلي لكنها مرت من امام بغرابة 

2019-08-31T16:08:42Z

3’ تمريرة طولية تصل إلى هتان باهبري على الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة والتسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

2019-08-31T16:07:32Z

2’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

التشكيل الرسمي للرائد

2019-08-31T15:41:24Z

يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

عز الدين دوخة / محمد الدوسري / ازيكيل بالوميكي / محمد العمري / عبدالله الفهد / أرنولد دجوم / سلطان فرحان / جلال الداودي / محمد فوزير / عبدالله المقرن / محمد السهلي 

البدلاء / أحمد الحربي / محمد ريمان / جهاد الحسين / رائد الغامدي / عبدالله يحيي مجرشي / سلطان السوادي / مهند الشذخي / أحمد يوسف الزين / ماركو بيريز 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-08-31T15:31:58Z

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

عبدالله المعيوف / حسن كادش / عبدالله الحافظ / جانج هيون سوو / ياسر الشهراني / سلمان الفرج / محمد كنو / هتان باهبري / كارلوس إدواردو / عمر خربين / بافيتيمبي جوميس 

البدلاء / محمد الواكد / أمير كردي / محمد جحفلي / سالم الدوسري / محمد الشلهوب / أندري كاريلو / نواف العابد / ناصر عيسي الدوسري / سيباستيان جيوفينكو 

2019-08-30T23:13:42Z

خاض فريق الرائد مباراة ودية واحدة في بعد انتهاء الموسم الماضي كانت أمام فريق هيلموند، وحقق الانتصار بهدف دون رد، واستهل الفريق مشواره هذا الموسم بخسارة من الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهى اللقاء لصالح العميد بثلاثية مقابل هدف، وسيدخل رائد التحدي هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وأولى ثلاث نقاط في مشواره في دوري المحترفين.

2019-08-30T23:13:20Z

حقق الزعيم الفوز في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم برباعية مقابل هدفين على حساب فريق أبها الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، أما على المتسوى القاري فتعادل الهلال سلبيًَا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

2019-08-30T23:13:02Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف الرائد فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.