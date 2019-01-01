خاض فريق الرائد مباراة ودية واحدة في بعد انتهاء الموسم الماضي كانت أمام فريق هيلموند، وحقق الانتصار بهدف دون رد، واستهل الفريق مشواره هذا الموسم بخسارة من الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهى اللقاء لصالح العميد بثلاثية مقابل هدف، وسيدخل رائد التحدي هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وأولى ثلاث نقاط في مشواره في دوري المحترفين.