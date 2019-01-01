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الرائد × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر ضد الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020، علي استاد مدينة الملك عبد الله

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-10-19T15:38:43Z

25’ تمريرة طولية من نور الدين امرابط فى إتجاه سلطان الغنام لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-10-19T15:37:16Z

24’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النصر

2019-10-19T15:36:52Z

23’ توقف اللقاء لسقوط محمد العمري ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-10-19T15:35:44Z

22’ تمريرة طولية رائعة من نور الدين امرابط  فى إتجاه حمدالله الذي هيأ الكرة امام جوليانو فيكتور داخل المنطقة ليراوغ الدفاع ويسدد كرة قوية لكن ابعدها المتألق عز الدين دوخة 

2019-10-19T15:33:20Z

20’ إنطلاقة من ماركو بيريز من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل معه مايكون بيريرا وابعدها بنجاح 

حمدالله يسجل الهدف الأول للنصر

2019-10-19T15:31:38Z

وصف الهدف

19’ الهدف جاء بعد عرضية تنفذ من ركنية عن طريق بيتروس ماتيوس لداخل المنطقة فشل الدفاع فى إبعاد الكرة لتسقط امام حمدالله الذي سددها فى المرمي بنجاح

2019-10-19T15:30:59Z

18’ جووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للنصر عن طريق حمدالله 

2019-10-19T15:30:25Z

17’ تنفيذ الركنية بعرضية من بيتروس ماتيوس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة علي المرمي 

2019-10-19T15:29:56Z

16’ عرضية من سلطان الغنام تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-10-19T15:27:30Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-10-19T15:27:04Z

14’ بطاقة صفراء من نصيب جلال الداودي 

2019-10-19T15:26:21Z

13’ تمريرة طولية فى إتجاه عبدالله مادو علي حدود المنطقة لكن ابعدها مايكون بيريرا من امامه 

2019-10-19T15:24:27Z

12’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها عز الدين دوخة ببراعة من قلب منطقة الخطورة 

2019-10-19T15:23:58Z

11’ عرضية خطيرة لداخل المنطقة تلقاها جوليانو فيكتور برأسية قوية ابعدها الحارس عز الدين دوخة إلى ركنية 

2019-10-19T15:22:59Z

10’ رمية تماس تنفذ بتمريرة طولية لداخل المنطقة من سلطان الغنام لكن أمسكها الحارس عز الدين دوخة 

تسديدة قوية من حمدالله

2019-10-19T15:22:10Z

9’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالرحمن العبيد لداخل المنطقة تلقاها حمدالله وهيأ الكرة امامه وسددها تسديدة قوية لكن ابعدها عز الدين دوخة ببراعة 

2019-10-19T15:20:36Z

7’ خطأ فى منتصف الميدان للنصر بعد تدخل من ارناود دجوم علي مختار علي 

2019-10-19T15:19:54Z

6’ تحضير من لاعبي الرائد فى منتصف ملعبهم وضغط من النصر علي حامل الكرة 

2019-10-19T15:17:22Z

5’ تمريرات فى منتصف الميدان بين لاعبي النصر وهدوء نسبي فى مجريات اللقاء 

2019-10-19T15:15:43Z

3’ ضغط متقدم من لاعبي النصر علي دفاعات الرائد لمحاولة البحث عن هدف مبكر

2019-10-19T15:14:20Z

2’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق المغربي نور الدين امرابط لكن ابعدها المدافع إزيكيل بالوميك من قلب المنطقة 

التشكيل الرسمي للنصر

2019-10-19T14:59:32Z

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

برادلي جونز / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عبدالرحمن العبيد / عبدالله مادو / سلطان عبدالله الغنام / جوليانو فيكتور / بيتروس ماتيوس / مختار علي / نور الدين امرابط / عبدالرزاق حمدالله

البدلاء / وليد عبدالله / يحي الشهري / عوض خميس الفرج / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن مطلق الدوسري / عبدالإله العامري / فراس البريكان / فهد محمد الجميعة / أيمن يحيي سالم

التشكيل الرسمي للرائد

2019-10-19T14:54:50Z

يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

عز الدين دوخة / إزيكيل بالوميك / محمد سالم الدوسري / محمد العمري / عبدالله فهد الفهد / أرناود دجوم / جهاد الحسين / محمد فوزير / سلطان الفرحان / جلال الداودي / ماركو بيريز 

البدلاء / حسين الشويش / رائد عبدالله الغامدي / أحمد يوسف الزين / أحمد الرحيلي / متعب المطلق / عبدالله يحي مجرشي / محمد فلاح السهلي / مهند الشدوخي / عبدالله محمد المقرن 

2019-10-19T01:46:04Z

علي الجانب الآخر، بدأ الرائد الموسم  بداية جيدة إلى حد ما، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص نقطة من الفتح بعد تعادلهم بنتيجة (2-2)، وقبلها انتصر على الفيحاء بثنائية نظيفة، ليُصبح بذلك في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن الفيحاء الرابع عشر بنفس الرصيد.

2019-10-19T01:45:50Z

كانت آخر مباريات العالمي  ضد الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا، على ملعب الملك عبدالله الدولي،  وبهذه النتيجة يحتل النصر المركز الثامن فى ترتيب الجدول برصيد 8 نقاط، بفارق 6 نقاط عن الزعيم المتصدر، وثلاث عن الأهلي الثالث.

2019-10-19T01:45:40Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يستضيف الرائد النصر في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.