حمدالله يسجل الهدف الأول للنصر
وصف الهدف19’ الهدف جاء بعد عرضية تنفذ من ركنية عن طريق بيتروس ماتيوس لداخل المنطقة فشل الدفاع فى إبعاد الكرة لتسقط امام حمدالله الذي سددها فى المرمي بنجاح
قوووووووووووول اول للنصر #العالمي ينجح بتسجيله عبدالرزاق#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #النصر_الرائد pic.twitter.com/jfLqZWMptJ— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 19, 2019
تسديدة قوية من حمدالله
ضمن #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 19, 2019
تنطلق الآن مباراة #النصر_الرائد
بالتوفيق يا عالمي 💛 pic.twitter.com/u1SrIIZm7W
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
برادلي جونز / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عبدالرحمن العبيد / عبدالله مادو / سلطان عبدالله الغنام / جوليانو فيكتور / بيتروس ماتيوس / مختار علي / نور الدين امرابط / عبدالرزاق حمدالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الرائد— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 19, 2019
في الجولة السابعة من #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛 pic.twitter.com/ungVU50e5y
البدلاء / وليد عبدالله / يحي الشهري / عوض خميس الفرج / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن مطلق الدوسري / عبدالإله العامري / فراس البريكان / فهد محمد الجميعة / أيمن يحيي سالم
التشكيل الرسمي للرائد
يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
عز الدين دوخة / إزيكيل بالوميك / محمد سالم الدوسري / محمد العمري / عبدالله فهد الفهد / أرناود دجوم / جهاد الحسين / محمد فوزير / سلطان الفرحان / جلال الداودي / ماركو بيريز
📋| القائمة الأساسية والإحتياط لفريق #الرائد في لقاء اليوم السبت أمام فريق النصر— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) October 19, 2019
بالتوفيق لرائدنا 🇾🇪 pic.twitter.com/30aXrRSvqA
البدلاء / حسين الشويش / رائد عبدالله الغامدي / أحمد يوسف الزين / أحمد الرحيلي / متعب المطلق / عبدالله يحي مجرشي / محمد فلاح السهلي / مهند الشدوخي / عبدالله محمد المقرن
علي الجانب الآخر، بدأ الرائد الموسم بداية جيدة إلى حد ما، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص نقطة من الفتح بعد تعادلهم بنتيجة (2-2)، وقبلها انتصر على الفيحاء بثنائية نظيفة، ليُصبح بذلك في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن الفيحاء الرابع عشر بنفس الرصيد.
كانت آخر مباريات العالمي ضد الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا، على ملعب الملك عبدالله الدولي، وبهذه النتيجة يحتل النصر المركز الثامن فى ترتيب الجدول برصيد 8 نقاط، بفارق 6 نقاط عن الزعيم المتصدر، وثلاث عن الأهلي الثالث.