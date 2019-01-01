فاز الزعيم في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الشباب في مباراة دراماتيكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبالرغم من هذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة عن النصر الذي توج باللقب رسميًا بتحقيق الفوز على فريق الباطن، فبعد أن خاض الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.