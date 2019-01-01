كانت آخر مباريات الدحيل أمام فريق السد في نهائي كأس أمير قطر، وحققوا الفوز في هذه المباراة برباعية مقابل هدف وحيد، أما في دوري أبطال آسيا يدخل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، فبعد مرور خمس جولات، حقق الانتصار في 3 ماريات، وتعادل في مباراة، وخسر مباراة واحدة.
فاز الزعيم في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الشباب في مباراة دراماتيكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبالرغم من هذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة عن النصر الذي توج باللقب رسميًا بتحقيق الفوز على فريق الباطن، فبعد أن خاض الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.