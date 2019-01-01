الدحيل × السد | مباشر لحظة بلحظة

2019-08-06T16:15:19Z
16’ توقف اللقاء لسقوط مهدي بن عطية ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه
2019-08-06T16:14:28Z
15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-08-06T16:13:50Z
14’ تسديدة قوية من إديميلسون من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر إلى ضربة مرمي
2019-08-06T16:12:24Z
13’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من محمد موسي على أكرم عفيف فى منتصف الميدان
2019-08-06T16:11:08Z
11’ سيطرة من لاعبي السد على مجريات اللقاء وتراجع من لاعبي الدحيل إلى المنطقة الدفاعية
2019-08-06T16:10:26Z
10’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى حسن الهيدوس الذي أرسلها عرضية فى إتجاه بغداد بونجاح لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي
2019-08-06T16:09:48Z
8’ إنطلاقة من أكرم عفيف من الجهة اليسري ومحاولة الإختراق لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية
2019-08-06T16:09:18Z
7’ تمريرة طولية تلقاها المعز علي من على حدود المنطقة بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي
2019-08-06T16:08:39Z
5’ سيطرة من لاعبي السد على مجريات اللقاء وضغط متقدم على دفاعات الدحيل
2019-08-06T16:07:56Z
3’ تمريرة طولية فى إتجاه أكرم عفيف داخل يمين المنطقة ومحاولة التسديد لكن أمسكها الحارس بثبات
2019-08-06T16:07:10Z
2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الفريقين
2019-08-06T16:06:08Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
2019-08-05T23:52:20Z
تأهل نادي الدحيل الرياضي إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 9 نقاط من أصل 6 مباريات، لينجح الكتيبة العسكرية في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الثالة، وكان أخر مباراة الليث أمام نادي ماريتيمو البرتغالي وانتهت بخسارة الدحيل بثلاث أهداف مقابل هدفين، فى لقاء ودي من استعداد الفريق للموسم الجديد.
2019-08-05T23:52:12Z
تأهل الزعيم القطري إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 10 نقاط من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد ان نجح فى تحقيق الفوز في 3 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة مبارتان، وكان أخر مباراة عيال الذيب أمام بیرسبولیس الإيراني وانتهت بالتعادل بخسارته بهدفين دون رد.
2019-08-05T23:52:01Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......يفتح استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السد والدحيل، وذلك في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي