الدحيل × السد | مباشر لحظة بلحظة

تأهل الزعيم القطري إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 10 نقاط من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد ان نجح فى تحقيق الفوز في 3 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة مبارتان، وكان أخر مباراة عيال الذيب أمام بیرسبولیس الإيراني وانتهت بالتعادل بخسارته بهدفين دون رد.