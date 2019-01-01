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الداخلية × بيراميدز| مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الداخلية وبيراميدز، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز

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التشكيل الرسمي لبيراميدز

2019-02-04T16:59:56Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

أحمد الشناوي / رجب بكار / على جبر / عبدالله بكري / أحمد أيمن منصور / نبيل دونجا / محمد مجدي أفشة / إريك تراوري / عبدالله السعيد / كينو / عمر خربين 

جون سيفوينتي / عمر جابر / محمد فاروق / كريستيان بينافينتي / أحمد دعدور / محمد فتحي / عمر الميداني 

التشكيل الرسمي للداخلية

2019-02-04T16:57:12Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد صبحي / محمود شديد قناوي / رشاد فاروق / إبراهيم أبو اليزيد / مصطفي كالوشا / أحمد سعيد اوكا / إيمانويل كاربوجي إيجبتور / إسلام جابر / أحمد عبدالموجود / سعيد مراد / حسام باولو 

البدلاء / شهاب الدين خالد / محمد جمال تريكة / محمد سالم / محمد مخلوف / كريم خميس / إيشا / أحمد عبدالله 

2019-02-03T21:39:49Z

يدخل فريق بيراميدز المباراة ورصيده 39 نقطة، ويأتي في المركز الثاني خلف فريق الزمالك المتصدر برصيد 45 نقطة، بينما يدخل الداخلية فى المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة

2019-02-03T21:39:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الداخلية نظيره بيراميدز، على ملعب “كلية الشرطة” في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.