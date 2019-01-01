أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الداخلية نظيره بيراميدز، على ملعب “كلية الشرطة” في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.