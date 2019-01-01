يدخل الفارس الأبيض المباراة وهو قادم من فوز على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الـ 29 المؤجلة من الدوري، ويأتي أبناء ميت عقبة في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، من 28 مباراة فقط، وبفارق أربع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 28 مباراة، استطاع الزمالك أن يحقق الفوز في 19مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.