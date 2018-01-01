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الداخلية × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الداخلية ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2018-12-29T17:08:30Z

46’انطلاق الشوط الثاني 

2018-12-29T16:48:02Z

45+1’نهاية الشوط الأول

تبديل في صفوف الداخلية

2018-12-29T16:46:55Z

45’خروج أحمد سعيد أوكا ودخول محمد جمال بدلًا منه

2018-12-29T16:46:42Z

44’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب

2018-12-29T16:46:24Z

43’سقوط اللاعب وليد أزارو بداعي الإصابة 

2018-12-29T16:44:30Z

42’تصويبة قوية عن طريق ناصر ماهر من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-29T16:43:10Z

41’خطأ لصالح إسلام جابر بعد تدخل من هشام محمد في منتصف الميدان

2018-12-29T16:37:31Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-29T16:35:06Z

39’خطأ لصالح ناصر ماهر بعد تدخل من إيمانويل إيجيتور في منتصف الميدان 

2018-12-29T16:33:25Z

38’ناصر ماهر سدد كرة من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-29T16:31:54Z

37’تصويبة ضعيفة عن طريق  حسين رجب من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى شريف إكرامي

2018-12-29T16:31:48Z

36’استئناف المباراة الآن

2018-12-29T16:31:29Z

35’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب صاحب الـ35 عامًا

2018-12-29T16:30:34Z

34’سقوط اللاعب حسام باولو بداعي الإصابة بعد تدخل من أحمد علاء 

2018-12-29T16:28:57Z

33’خطأ  لصالح أحمد صابر بعد تدخل من أحمد الشيخ في منتصف الميدان 

2018-12-29T16:28:40Z

32’أحمد فتحي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الداخلية

2018-12-29T16:26:13Z

31’كرات متبادلة بين لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس محمد صبحي 

2018-12-29T16:25:53Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

 

2018-12-29T16:24:11Z

29’أيمن أشرف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أقرب إلى الحارس محمد صبحي

2018-12-29T16:23:13Z

28’كرة ثابتة نفذها الشيخ مباشرةًُ على المرمى مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-29T16:22:30Z

27’خطأ لصالح أحمد الشيخ بعد تدخل من إيمانويل إيجبتور من على حدود المنطقة من الجانب الأيمن

2018-12-29T16:22:09Z

26’خطأ لصالح عمرو السولية بعد تدخل من سعيدو سيمبوري في منتصف الميدان

2018-12-29T16:21:26Z

25’حسام باولو سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بأحمد علاء ثم اصطدمت بباولو وتحولت إلى رمية جانبية 

2018-12-29T16:19:01Z

24’إبراهيم أبو اليزيد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي

2018-12-29T16:18:17Z

23’تصويبة عن طريق أحمد سعيد أوكا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2018-12-29T16:18:00Z

22’خطأ لصالح سعيدو سيمبوري في منتصف الميدان بعد تدخل من هشام محمد

2018-12-29T16:17:48Z

21’استئناف المباراة الآن

2018-12-29T16:17:38Z

20’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-29T16:16:54Z

19’سقوط اللاعب إسلام جابر بداعي الإصابة بعد تدخل من أحمد علاء في منتصف الميدان 

2018-12-29T16:16:15Z

18’كرة ثابتة نفذها أحمد الشيخ مباشرةً على المرمى اصطدمت بالحائط البشري ثم أبعدت من الدفاعات

2018-12-29T16:15:32Z

17’خطأ لصالح أحمد الشيخ بعد تدخل من أحمد صابر من على حدود المنطقة من مكان مميز

2018-12-29T16:15:14Z

16’أحمد فتحي سدد كرة قوية من داخل المنطة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-29T16:14:56Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-29T16:14:28Z

13’أيمن أشرف أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الداخلية إلى ركنية

2018-12-29T16:13:28Z

12’تمريرة بينية عن طريق أوكا في اتجاه المنطلق على حدود المنطقة حسام باولو أبعدت من أمامه من محمد هاني

2018-12-29T16:13:03Z

11’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس محمد صبحي

2018-12-29T16:12:18Z

10’إسلام جابر انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل إلى حدود المنطقة وسدد كرة ببيسراه قوية مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2018-12-29T16:10:09Z

9’لاعبي الأهلي مستحوزون على مجريات اللقاء حتى الآن مع اقترابنا من أول عشر دقائق

2018-12-29T16:09:39Z

8’ناصر ماهر انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية أرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الداخلية

2018-12-29T16:07:16Z

7’أحمد الشيخ أرسل بينية في اتجاه وليد ازارو المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الداخلية إلى رمية جانبية

2018-12-29T16:06:47Z

6’أحمد فتحي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الداخلية

2018-12-29T16:06:17Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-29T16:05:51Z

4’أول انطلاقة عن طريق إسلام محارب من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة اصطدمت بدفاعات الداخلية وتحولت إلى رمية جانبية

2018-12-29T16:05:36Z

3’البداية مع لاعبي الأهلي والكرة وتمريرات قائمة في منتصف الميدان 

2018-12-29T16:04:55Z

2’الأهلي بالزي الأزرق على اليمين والداخلية بالزي الأحمر والأسود على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2018-12-29T16:04:32Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-29T15:43:25Z

المباراة تقام على أرضية ملعب بتروسبورت، والصافرة للحكم أمين عمر

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2018-12-29T15:40:13Z

يبدأ المدرب محمد يوسف بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

شريف إكرامي / أحمد فتحي / محمد هاني / أحمد علاء / أيمن أشرف / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / إسلام محارب / ناصر ماهر / وليد أزارو

 

إليكم تشكيل الداخلية لمباراة اليوم

2018-12-29T15:37:44Z

يبدأ المدرب علاء عبد العال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد صبحي / محمود شديد قناوي / أحمد صابر / رشاد فاورق / إبراهيم أبو اليزيد / سعيد سيمبوري / إيمانويل كاربوجي / إسلام جابر / حسين رجب / أحمد سعيد أوكا / حسام باولو

2018-12-29T15:33:03Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبً بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل الأهلي ضيفًا على الداخلية على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.