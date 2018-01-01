2018-12-29T17:08:30Z
46’انطلاق الشوط الثاني
2018-12-29T16:48:02Z
45+1’نهاية الشوط الأول
تبديل في صفوف الداخلية
2018-12-29T16:46:55Z
45’خروج أحمد سعيد أوكا ودخول محمد جمال بدلًا منه
2018-12-29T16:46:42Z
44’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب
2018-12-29T16:46:24Z
43’سقوط اللاعب وليد أزارو بداعي الإصابة
2018-12-29T16:44:30Z
42’تصويبة قوية عن طريق ناصر ماهر من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-29T16:43:10Z
41’خطأ لصالح إسلام جابر بعد تدخل من هشام محمد في منتصف الميدان
2018-12-29T16:37:31Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-29T16:35:06Z
39’خطأ لصالح ناصر ماهر بعد تدخل من إيمانويل إيجيتور في منتصف الميدان
2018-12-29T16:33:25Z
38’ناصر ماهر سدد كرة من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-29T16:31:54Z
37’تصويبة ضعيفة عن طريق حسين رجب من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى شريف إكرامي
2018-12-29T16:31:48Z
36’استئناف المباراة الآن
2018-12-29T16:31:29Z
35’دخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب صاحب الـ35 عامًا
2018-12-29T16:30:34Z
34’سقوط اللاعب حسام باولو بداعي الإصابة بعد تدخل من أحمد علاء
2018-12-29T16:28:57Z
33’خطأ لصالح أحمد صابر بعد تدخل من أحمد الشيخ في منتصف الميدان
2018-12-29T16:28:40Z
32’أحمد فتحي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الداخلية
2018-12-29T16:26:13Z
31’كرات متبادلة بين لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس محمد صبحي
2018-12-29T16:25:53Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
مرور ٣٠ دقيقة— Al Ahly SC (@AlAhly) December 29, 2018
الأهلي ٠ - ٠ الداخلية #YallaYaAhly pic.twitter.com/31z7cAT1uy
2018-12-29T16:24:11Z
29’أيمن أشرف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أقرب إلى الحارس محمد صبحي
2018-12-29T16:23:13Z
28’كرة ثابتة نفذها الشيخ مباشرةًُ على المرمى مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-29T16:22:30Z
27’خطأ لصالح أحمد الشيخ بعد تدخل من إيمانويل إيجبتور من على حدود المنطقة من الجانب الأيمن
2018-12-29T16:22:09Z
26’خطأ لصالح عمرو السولية بعد تدخل من سعيدو سيمبوري في منتصف الميدان
2018-12-29T16:21:26Z
25’حسام باولو سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بأحمد علاء ثم اصطدمت بباولو وتحولت إلى رمية جانبية
2018-12-29T16:19:01Z
24’إبراهيم أبو اليزيد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الأهلي
2018-12-29T16:18:17Z
23’تصويبة عن طريق أحمد سعيد أوكا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى
2018-12-29T16:18:00Z
22’خطأ لصالح سعيدو سيمبوري في منتصف الميدان بعد تدخل من هشام محمد
2018-12-29T16:17:48Z
21’استئناف المباراة الآن
2018-12-29T16:17:38Z
20’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2018-12-29T16:16:54Z
19’سقوط اللاعب إسلام جابر بداعي الإصابة بعد تدخل من أحمد علاء في منتصف الميدان
2018-12-29T16:16:15Z
18’كرة ثابتة نفذها أحمد الشيخ مباشرةً على المرمى اصطدمت بالحائط البشري ثم أبعدت من الدفاعات
2018-12-29T16:15:32Z
17’خطأ لصالح أحمد الشيخ بعد تدخل من أحمد صابر من على حدود المنطقة من مكان مميز
2018-12-29T16:15:14Z
16’أحمد فتحي سدد كرة قوية من داخل المنطة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-29T16:14:56Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-29T16:14:28Z
13’أيمن أشرف أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الداخلية إلى ركنية
2018-12-29T16:13:28Z
12’تمريرة بينية عن طريق أوكا في اتجاه المنطلق على حدود المنطقة حسام باولو أبعدت من أمامه من محمد هاني
2018-12-29T16:13:03Z
11’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس محمد صبحي
2018-12-29T16:12:18Z
10’إسلام جابر انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل إلى حدود المنطقة وسدد كرة ببيسراه قوية مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى
2018-12-29T16:10:09Z
9’لاعبي الأهلي مستحوزون على مجريات اللقاء حتى الآن مع اقترابنا من أول عشر دقائق
2018-12-29T16:09:39Z
8’ناصر ماهر انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية أرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الداخلية
2018-12-29T16:07:16Z
7’أحمد الشيخ أرسل بينية في اتجاه وليد ازارو المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الداخلية إلى رمية جانبية
2018-12-29T16:06:47Z
6’أحمد فتحي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الداخلية
2018-12-29T16:06:17Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-29T16:05:51Z
4’أول انطلاقة عن طريق إسلام محارب من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة اصطدمت بدفاعات الداخلية وتحولت إلى رمية جانبية
2018-12-29T16:05:36Z
3’البداية مع لاعبي الأهلي والكرة وتمريرات قائمة في منتصف الميدان
2018-12-29T16:04:55Z
2’الأهلي بالزي الأزرق على اليمين والداخلية بالزي الأحمر والأسود على اليسار
انطلاق المباراة الآن
2018-12-29T16:04:32Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2018-12-29T15:43:25Z
المباراة تقام على أرضية ملعب بتروسبورت، والصافرة للحكم أمين عمر
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
2018-12-29T15:40:13Z
يبدأ المدرب محمد يوسف بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
شريف إكرامي / أحمد فتحي / محمد هاني / أحمد علاء / أيمن أشرف / هشام محمد / عمرو السولية / أحمد الشيخ / إسلام محارب / ناصر ماهر / وليد أزارو
📝 تشكيل فريقنا امام الداخلية الليلة. #YallaYaAhly pic.twitter.com/iveLLVFXNl— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨
إليكم تشكيل الداخلية لمباراة اليوم
2018-12-29T15:37:44Z
يبدأ المدرب علاء عبد العال بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمد صبحي / محمود شديد قناوي / أحمد صابر / رشاد فاورق / إبراهيم أبو اليزيد / سعيد سيمبوري / إيمانويل كاربوجي / إسلام جابر / حسين رجب / أحمد سعيد أوكا / حسام باولو
2018-12-29T15:33:03Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبً بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل الأهلي ضيفًا على الداخلية على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.