يدخل الفريق الأبيض المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، لكي يحافظ على حظوظه في الفوز بلقب بطولة الدوري للمرة ال13 في تاريخه، وهو ما يضع ضفوطا كبيرة على اللاعبين، حيث يبدأ الفريق من اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوص المباريات المتبقية له فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من الشهر الجاري، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى