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الجونة × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد الجونة، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
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2019-07-20T19:18:56Z

يدخل الجونة المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن الفريق البقاء في مسابقة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام الإسماعيلي وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا علي ستاد الجيش بالسويس، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 11 مباراة .

2019-07-20T19:18:46Z

يدخل الفريق الأبيض المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، لكي يحافظ على حظوظه في الفوز بلقب بطولة الدوري للمرة ال13 في تاريخه، وهو ما يضع ضفوطا كبيرة على اللاعبين، حيث يبدأ الفريق من اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لخوص المباريات المتبقية له فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من الشهر الجاري، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى

2019-07-20T19:18:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد الجونة  أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الزمالك والجونة، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي