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إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
شريف إكرامي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / علي معلول / هشام محمد / عمرو السولية / ناصر ماهر / حسين الشحات / رمضان صبحي / جونيور أجايي
تشكيل فريقنا امام الجونة 📝 توقع من سيسجل أول أهداف فريقنا!؟ 🤔#YallaYaAhly pic.twitter.com/gS5e2aUKi8— Al Ahly SC (@AlAhly) February 24, 2019
إليكم تشكيل الجونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب حمادة صدقي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منمحمود الغرباوي / محمد نادي / أحمد سعيد أوكا / خالد صبحي / جوزيف نجويم / أحمد الألفي / حااتوش بانوم / سيرجي أكا / إسلام عبد النعيم / أحمد حسن مكي / جدو
أصبح المارد الأحمر قريباً جداً من الزمالك المتصدر بعد فوزه الأخير على الداخلية بثلاثة أهدافٍ لهدف، حيث أصبح رصيده 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف، أما الفارس الأبيض فرصيده هو 52 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ما يعني أن الفارق بين قطبي الكرة المصرية في جدول ترتيب الدوري هو 7 نقاطٍ فقط.
سيدخل الجونة اللقاء بمعنوياتٍ عالية بعد الفوز على الأهرام في الجولة الأخيرة من الدوري المصري بهدفين لهدف، وهذا الانتصار جعل رصيده يصل إلى النقطة 26 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن طلائع الجيش، وبعد المستوى الذي قدمه الفريق في اللقاء الأخير ضد رفاق عبد الله السعيد، سيكون عليه أن يكون حذراً وأن يقاتل لاعبوه بضراوة لحصد الثلاث نقاط.