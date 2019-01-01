45+2’نهاية الشوط الأول
ضمن #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 3, 2019
نهاية الشوط الأول من مباراة #النصر_الجندل
بتقدم #العالمي بهدف دون مقابل
سجل هدف #النصر عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/g6Dy7jCc9k
هدف ملغي لفريق النصر بداعي التسلل
عبد الرزاق حمد الله يفتتح التسجيل للنصر
بتصويبة من داخل المنطقة
28’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق نور الدين امرابط لداخل المنطقة قابلها حمدالله بتصويبة سكنت الشباك
🏹⚽️ pic.twitter.com/JrYjU054hU— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 3, 2019
13’بينية عن طريق عبد الله مادو في اتجاه المنطلق في الجانب الأيسر عبد الرزاق حمد الله، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب هيلدر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
براد جونز / كريستيان راموس / حمد آل منصور / عبد الله مادو / جوليانو فيكتور / برونو أوفيني / بيتروس / عوض خميس / نور الدين أمرابط / أحمد موسى / عبد الرزاق حمد الله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الجندل— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 3, 2019
في دور الـ64 ضمن #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/1wXtrVeLqo