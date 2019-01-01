مدونة حية

الجندل × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الجندل ضد النصر في إطار منافسات دور الـ64 من كأس خاد الحرمين الشريفين 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-01-03T13:23:23Z

45+1’أحمد موسى سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2019-01-03T13:21:20Z

45’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجندل

2019-01-03T13:21:02Z

44’استئناف المباراة الآن

2019-01-03T13:19:41Z

43’سقوط الحارس أحمد عيادة حارس مرمى الجندل بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-03T13:18:34Z

42’تصويبة عن طريق كاسولا من خارج المنطقة سهلة إلى أحضان الحارس براد جونز

2019-01-03T13:16:56Z

41’حسام حسين أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس براد جونز

2019-01-03T13:16:41Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2019-01-03T13:14:58Z

39’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي النصر في منتصف المديان لمحاولة الوصول لمرمى فريق الجندل

2019-01-03T13:13:06Z

38’بيتروس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجندل

هدف ملغي لفريق النصر بداعي التسلل

2019-01-03T13:11:33Z

37’تصويبة عن طريق حمد الله من على حدود المنطقة تصدى لها الحارس ووصلت أمام نور الدين امرابط الذي سددها من لمسة واحدة سكنت الشباك، لكنه كان في موقف تسلل

2019-01-03T13:10:20Z

36’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة لم يحسن استقبالها حمدالله وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-03T13:10:00Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2019-01-03T13:08:10Z

34’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجندل

2019-01-03T13:07:58Z

33’استئناف المباراة الآن

2019-01-03T13:07:48Z

32’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-03T13:07:06Z

31’سقوط اللاعب عبد الله مادو بداعي الإصابة

2019-01-03T13:06:44Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للنصر بهدف دون رد

2019-01-03T13:06:18Z

29’أحمد موسى انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية وصلت سهلة إلى أحضان حارس مرمى فريق الجندل

عبد الرزاق حمد الله يفتتح التسجيل للنصر

2019-01-03T13:03:45Z

بتصويبة من داخل المنطقة

28’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق نور الدين امرابط لداخل المنطقة قابلها حمدالله بتصويبة سكنت الشباك

 

2019-01-03T13:02:42Z

27’كرة ثابتة نفذها عبد الرزاق حمد الله قوية اصطدمت بالحائط البشري لفريق الجندل وتحولت إلى رمية جانبية

2019-01-03T13:01:08Z

26’خطأ لصالح بيتروس بعد تدخل من سطام الحميدي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-01-03T12:59:36Z

25’خطأ لصالح عبد الجبرين في منتصف الميدان 

2019-01-03T12:58:37Z

24’تمريرة بينية عن طريق نور الدين امرابط في اتجاه أحمد موسى في الجانب الأيسر، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-01-03T12:57:29Z

23’عرضية عن طريق حمد آل منصور من الجانب الأيمن استقبلها عبد الرزاق حمدالله برأسية قوية مرت أعلى العارضة بقليل وإلى ركلة مرمى

2019-01-03T12:56:25Z

22’تمريرات متبادلة بين لاعبي الجندل في منتصف الميدان لمحاولة اكتساب الثقة 

2019-01-03T12:55:00Z

21’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن في اتجاه عبد الرزاق حمد الله مرت من أمامه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-03T12:53:55Z

20’بينية عن طريق أحمد موسى في اتجاه عبد الرزاق حمد الله المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وأقرب إلى الحارس

2019-01-03T12:51:36Z

19’تصويبة عن طريق أحمد موسى من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2019-01-03T12:50:45Z

18’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-03T12:49:51Z

17’بينية عن طريق بيتروس في اتجاه عبد الرزاق حمد الله المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-03T12:48:26Z

16’نور الدين امرابط سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وأبعدت 

2019-01-03T12:48:11Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-03T12:48:02Z

14’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي النصر في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الجندل

2019-01-03T12:47:03Z

13’بينية عن طريق عبد الله مادو في اتجاه المنطلق في الجانب الأيسر عبد الرزاق حمد الله، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-01-03T12:45:51Z

12’عبد الرزاق حمد الله سدد كرة من خارج المنطقة اصططدمت بدفاعات الجندل وأبعدت خارج المنطقة

2019-01-03T12:43:55Z

11’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي النصر في منتصف الميدان

2019-01-03T12:43:41Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-03T12:43:23Z

9’نور الدين امرابط أرسل كرة عرضية من اجلانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-03T12:42:49Z

8’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي النصر في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الجندل

2019-01-03T12:42:04Z

7’استئناف المباراة الآن

2019-01-03T12:41:32Z

6’سقوط اللاعب أحمد موسى بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-01-03T12:41:10Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-03T12:40:55Z

4’خطأ لصالح أحمد موسى في منتصف الميدان

2019-01-03T12:39:39Z

3’نور الدين أمبراط انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الجندل

2019-01-03T12:38:08Z

2’الجندل بالزي الأحمر والأبيض والنصر بالزي الأسود الكامل 

انطلاق المباراة الآن

2019-01-03T12:37:48Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-03T12:37:28Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم خالد صلوي 

إليكم تشكيل النصر لمباراة اليوم

2019-01-03T12:33:41Z

يبدأ المدرب هيلدر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

براد جونز / كريستيان راموس / حمد آل منصور / عبد الله مادو / جوليانو فيكتور / برونو أوفيني / بيتروس / عوض خميس / نور الدين أمرابط / أحمد موسى / عبد الرزاق حمد الله

 

2019-01-03T12:30:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل لقاء يجمع بين الجندل والنصر في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018- 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.