وصف الهدف

20’ الهدف جاء بعد تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى يوسف بلايلي الذي حاول تسديد الكرة لكنها مرت من تحت أقدامه لتصل إلى رياض محرز الذي سددها من لمسة واحدة تصطدم فى الدفاع وتسكن الشباك بنجاح