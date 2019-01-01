رياض محرز يسجل الهدف الثاني للجزائر
وصف الهدف20’ الهدف جاء بعد تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى يوسف بلايلي الذي حاول تسديد الكرة لكنها مرت من تحت أقدامه لتصل إلى رياض محرز الذي سددها من لمسة واحدة تصطدم فى الدفاع وتسكن الشباك بنجاح
بغداد بونجاح يسجل الهدف الأول لمنتخب الجزائر
وصف الهدف16’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من رياض محرز من علي حدود المنطقة ثم مررها إلى بغداد بونجاح على قوس المنطقة ليسددها بغداد تسديدة قوية للغاية تسكن الشباك بنجاح
على الجانب الآخر يخوض المنتخب الكولومبي مباراة ودية أمام منتخب تشيلي قبل مباراته مع المنتخب الجزائري، ويسعى الفريق إلى الاستعداد الأفضل لتصفيات المونديال القطري، حيث ودع منتخب كولومبيا بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت في البرازيل الصيف الماضي، بركلات الترجيح بعد أن تعادل سلبيًا أمام تشيلي
تعادل محاربي الصحراء مع نظيرهم منتخب الكونغو الديموقراطية، بهدف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، حيث يخوض حامل لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 ، في التوقف الأخير ثاني مباراة ودية له استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وأمم أفريقيا 2021، حيث يقع المنتخب الجزائري فى المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.