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الجزائر × كولومبيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب كولومبيا الودية ، علي ملعب على ملعب بيير ماوروي

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GettyImages

2019-10-15T19:40:38Z

37’ توقف اللقاء لإصابة يوسف بلايلي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-10-15T19:39:19Z

36’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ألفريدو مورلوس لكن ابعدها رايس مبولحي ببراعة 

2019-10-15T19:38:24Z

35’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لويس مانويل أوريخويلا  لداخل المنطقة تلقاها لويس مورييل برأسية قوية لكن أمسكها الحارس رايس مبولحي بثبات 

2019-10-15T19:36:46Z

34’ محاولات من لاعبي المنتخب الكولومبي للبحث عن ثغرة فى دفاعات المنتخب الجزائري من أجل إدراك هدف لتقليص الفارق

2019-10-15T19:35:36Z

32’ عرضية من إسماعيل بن ناصر من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-15T19:34:28Z

31’ خطأ لصالح الجزائر بعد تدخل قوي من ألفريدو مورلوس علي إسماعيل بن ناصر

2019-10-15T19:32:42Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول حيث نجح محاربي الصحراء التقدم بهدفين دون رد على المنتخب الكولومبي 

2019-10-15T19:31:40Z

29’ تمريرة طولية رائعة من بن العامري فى إتجاه بغداد بونجاح داخل المنطقة تلقاها بونجاح وسددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-10-15T19:31:12Z

28’ تنفيذ الخطأ بعرضية من لويس مورييل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-15T19:30:38Z

27’ خطأ من الجهة اليسري لصالح كولومبيا بعد تدخل قوي من عيسي ماندي علي ألفريدو مورلوس

2019-10-15T19:30:04Z

26’ سيطرة من لاعبي المنتخب الجزائري على مجريات اللقاء 

2019-10-15T19:29:02Z

25’ محاولة التوغل من خوان كوادرادو من علي حدود المنطقة لكن تدخل معه اسماعيل بن ناصر واستخلصها بنجاح

2019-10-15T19:27:59Z

23’ تمريرة طولية علي الجهة اليسري فى غتجاه بغداد بونجاح الذي حاول التوغل لداحل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-10-15T19:27:03Z

22’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب الكولومبي 

2019-10-15T19:25:54Z

21’ الحكم يوقف اللقاء لتهدئة الجماهير الجزائرية 

رياض محرز يسجل الهدف الثاني للجزائر

2019-10-15T19:24:05Z

وصف الهدف

20’ الهدف جاء بعد تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى يوسف بلايلي الذي حاول تسديد الكرة لكنها مرت من تحت أقدامه لتصل إلى رياض محرز الذي سددها من لمسة واحدة تصطدم فى الدفاع وتسكن الشباك بنجاح

2019-10-15T19:23:02Z

19’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للمنتخب الجزائري عن طريق رياض محرز 

2019-10-15T19:22:25Z

18’ تمريرة طولية فى إتجاه يوسف بلايلي علي الجهة اليسري لكن ابعدها دافينسون سانشيز إلى ركينة 

2019-10-15T19:20:10Z

17’ سيطرة من لاعبي المنتخب الجزائري علي مجريات اللقاء 

بغداد بونجاح يسجل الهدف الأول لمنتخب الجزائر

2019-10-15T19:18:21Z

وصف الهدف

16’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من رياض محرز من علي حدود المنطقة ثم مررها إلى بغداد بونجاح على قوس المنطقة ليسددها بغداد تسديدة قوية للغاية تسكن الشباك بنجاح

2019-10-15T19:17:48Z

15’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الأول للمنتخب الجزائري عن طريق بغداد بونجاح

2019-10-15T19:16:54Z

14’ تنفيذ الخطأ بعرضية من رياض محرز لداحل  المنطقة تلقاها بغداد بونجاح برأسية قوية تصطدم فى الدفاع وترتد امام جمال بن العمامري لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-10-15T19:16:18Z

12’ خطأ من الجهة اليسري لصالح المنتخب الجزائري بعد تدخل قوي على يوسف بلايلي 

2019-10-15T19:15:26Z

11’ تنفيذ الخطأ من لويس مورييل بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها بغداد بونجاح 

2019-10-15T19:13:46Z

10’ بطاقة صفراء من نصيب يوسف عطال بعد تدخل قوي على لويس مورييل من علي حدود المنطقة 

2019-10-15T19:13:00Z

9’ تدخل قوي من أوسكار موريلو علي يوسف عطال فى منتصف الميدان

2019-10-15T19:12:19Z

8’ تمريرات فى المنطقة الدفاعية بين أقدام لاعبي المنتخب الجزائري لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-10-15T19:10:23Z

7’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها أوسكارموريلو برأسية قوية لكن ابعدها الدفاع من علي خط المرمي 

2019-10-15T19:09:45Z

6’ عرضية من الجهة اليسري للمنتخب الكولومبي عن طريق يوهان موخيكا لكن ابعدها رامي بن سبعيني إلى ركنية 

2019-10-15T19:08:10Z

5’ تمريرة طولية فى إتجاه رياض محرز على الجهة اليمنى لكن استخلصها الدفاع من امامه بنجاح

2019-10-15T19:07:07Z

4’ إنطلاقة من ألفريدو مولوس من داخل يسار المنطقة ومحاولة التسديد لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-15T19:06:18Z

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب الكولومبي فى منتصف الميدان 

2019-10-15T19:03:47Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

2019-10-15T17:31:18Z

على الجانب الآخر يخوض المنتخب الكولومبي مباراة ودية أمام منتخب تشيلي قبل مباراته مع المنتخب الجزائري، ويسعى الفريق إلى الاستعداد الأفضل لتصفيات المونديال القطري، حيث ودع منتخب كولومبيا بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت في البرازيل الصيف الماضي، بركلات الترجيح بعد أن تعادل سلبيًا أمام تشيلي

2019-10-15T17:31:11Z

تعادل محاربي الصحراء مع نظيرهم منتخب الكونغو الديموقراطية، بهدف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة، حيث يخوض حامل لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 ، في التوقف الأخير ثاني مباراة ودية له استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وأمم أفريقيا 2021، حيث يقع المنتخب الجزائري فى المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من الجزائر وزامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا.

2019-10-15T17:30:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول... يفتح ملعب بيير ماوروي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الجزائر وكولومبيا، وذلك في لقاء ودي دولي خارج أي منافسات رسمية،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.