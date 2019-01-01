2019-10-09T20:47:06Z
على الجانب الآخر، استطاع منتخب الكونغو الديمقراطية أن يصل إلى دور الستة عشر من دوري الأمم الأفريقية الآخيرة قبل أن يُهزم على يد منتخب مدغشقر، وكان منتخب الفهود يقع فى المجموعة الأولي والذي كانت تضم كلًا من منتخب مصر، أوغندا، زيمبابوي.
2019-10-09T20:46:53Z
استطاع محاربي الصحراء تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 الآخيرة التي أقيمت فى مصر، وذلك بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب السنغال بهدف دون رد، ليستمر المدرب الوطني جمال بلماضي الذي أثبت جدارته لقيادة المنتخب الجزائري، لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، وكأس العالم 2020، ويستعد رفقاء رياض محرز الذي خاضوا مباراة ودية وحيدة في التوقف الدولي السابق أمام منتخب بنين وحقق الانتصار بهدف دون رد.
2019-10-09T20:46:45Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح استاد مصطفى تشاكر أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الجزائر والكونغو الديمقراطية، وذلك ودية استعداداً لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أو تصفيات كأس العالم والتي بدأت بالفعل مراحلها الأولى هذا العام في بعض القارات، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.