على الجانب الآخر، استطاع منتخب الكونغو الديمقراطية أن يصل إلى دور الستة عشر من دوري الأمم الأفريقية الآخيرة قبل أن يُهزم على يد منتخب مدغشقر، وكان منتخب الفهود يقع فى المجموعة الأولي والذي كانت تضم كلًا من منتخب مصر، أوغندا، زيمبابوي.