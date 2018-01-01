2018-12-30T15:29:26Z
29’ تنفيذ الركنية بعرضية من ساندرو مانويل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2018-12-30T15:28:53Z
28’ تمريرة من هيلدون لداخل المنطقة فى إتجاه عبدالفتاح أدم الذي حاول أرسال عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية
2018-12-30T15:26:51Z
27’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق هيلدون ألميدا لكن تدخل معه محمد البقعاوي واستخلصها بنجاح
2018-12-30T15:25:54Z
26’ تمريرات بين أقدام لاعبي التعاون فى المنطقة الدفاعية وضغط من لاعبي الهلال على حامل الكرة
2018-12-30T15:24:53Z
25’ محاولة المرور من جوميس من الجهة اليمنى لكن تدخل معه طلال العبسي ليحتسب الحكم خطأ للهلال فى منتصف الميدان
2018-12-30T15:23:23Z
24’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الهلال بعد تدخل قوي من ربيع سفياني على ناصر الدوسري
2018-12-30T15:22:40Z
23’ تمريرة طولية فى إتجاه عبدالفتاح آدم لكن خروج رائع من الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بنجاح
2018-12-30T15:21:51Z
22’ هدوء تام فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
2018-12-30T15:21:24Z
20’ إنطلاقة من كاريلو من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2018-12-30T15:20:18Z
19’ سيطرة من لاعبي الهلال لكن بدون خطورة على المرمي
2018-12-30T15:20:06Z
17’ تمريرات بين أقدام لاعبي الفريقين فى منتصف الميدان
2018-12-30T15:19:28Z
16’ إنطلاقة من حسن الكادش من الجهة اليسري ومن ثم يرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2018-12-30T15:18:49Z
15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-30T15:18:08Z
13’ عرضية من الجهة اليمنى لفريق التعاون تلقاها عبدالفتاح آدم برأسية لكن ابعدها الحارس ببراعة
2018-12-30T15:17:47Z
10’ تسديدة قوية من ريفاس من خارج المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات
2018-12-30T15:17:24Z
7’ محاولات من لاعبي الهلال للبحث عن ثغرة فى دفاعات التعاون
2018-12-30T15:17:04Z
5’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
2018-12-30T15:13:31Z
2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان
2018-12-30T15:10:35Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
تشكيل الهلال لمباراة اليوم
2018-12-30T14:56:17Z
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
عبدالله المعيوف / محمد البقعاوي / ألبيرتو بوتيا / أحمد الشراحيلي / حسن كادش / محمد كنو / كارلوس إدواردو / ناصر عيسي / أندري كاريلو / بافيتيمبي جوميس / جيلمين ريفاس
البدلاء / نواف العابد / محمد الواكد / محمد جحفلي / مختار فلاته / فهد عايض الرشيدي / أحمد أشرف
تشكيل التعاون لمباراة اليوم
2018-12-30T14:54:17Z
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
كاسيو دوس انجوس / حمدان الرويلي / ريكاردو ماتشادو / طلال العبسي / إبراهيم الزبيدي / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / ربيع السفياني / جهاد الحسين / هيلدون ألميدا / عبدالفتاح آدم
البدلاء / سعيد الدوسري / حسين شيعان / متعب المفرج / صالح السعيد / نايف موسي / محمد محسن حرزان / إبراهيم العتيبي
2018-12-29T19:49:49Z
يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة من 14 مباراة، بينما يدخل التعاون فى المركز الرابع برصيد 24 نقطة
2018-12-29T19:49:15Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على التعاون في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.