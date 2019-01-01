التشكيل الرسمي لمباراة النصر
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
براد جونز / خالد عبدالباقي / برونو أوفيني / كريستيان راموس / عوض خميس الفرج / إبراهيم غالب / بيتروس ماتيوس / جوليانو فيكتور دي باولا / يحي الشهري / فهد محمد الجميعة / نور الدين ارمابط
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_التعاون— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢ فبراير ٢٠١٩
في الجولة الثامنة عشر ضمن #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/2oamlgYOY0
البدلاء / أحمد الفريدي / وليد عبدالله / محمد السهلاوي / عمر هوساوي / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن العبيد / راكان سملان العنزي / نواف الفرشان / حمد فارس آل منصور
التشكيل الرسمي لنادي التعاون
يبدأ بطريقة ( 4/2/3/1) وتضم كلامن
كاسيو دوس انجوس / إبراهيم الزبيدي / متعب المفرج / طلال العيسي / مدالله العليان / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / نيلدو بيترولينا / هيلدون أوجوستو / جهاد الحسين / ليندر تاوميا
تشكيلة #التعاون أمام النصر ..#يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/HNHNSGFgQ4— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / حسين شيعان / ربيع سفياني / سعيد الدوسري / ريان الموسي / حمدان عشوي الرويلي / ريكاردو ماتشادو / عبدالفتاح آدم / ناصر الداجاني
غداً السبت#العالمي في موعد جديد بالقصيم #النصر_التعاون— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ١ فبراير ٢٠١٩
الساعة 8:15 مساء
جماهير الوفاء ..
نصركم بكم وبدعمكم أجمل بإذن الله 💛 pic.twitter.com/J3LMB2LrxZ