كرر التعاون فوزه مجددًا على الهلال بهدفين دون رد وأهدى النصر الصدارة، لكن هذه المرة في الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر 6 مواجهات.
صعد النمور إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فريق النصر في نصف النهائي بنتيجة (4-2)، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيحتل النمور حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبقى في المنطقة الدافئة بعيدًا عن منطقة الهبوط خلف الاتفاق صاحب المركز العاشر، فحتى الآن خاض العميد 28 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في 8 مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.