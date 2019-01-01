مدونة حية

التعاون × الاتحاد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة التعاون والاتحاد، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

محدث
التعليقات()

2019-05-02T01:46:00Z

كرر التعاون فوزه مجددًا على  الهلال بهدفين دون رد وأهدى النصر الصدارة، لكن هذه المرة في الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر 6 مواجهات.

2019-05-02T01:45:49Z

صعد النمور إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فريق النصر في نصف النهائي بنتيجة (4-2)، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيحتل النمور حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبقى في المنطقة الدافئة بعيدًا عن منطقة الهبوط خلف الاتفاق صاحب المركز العاشر، فحتى الآن خاض العميد 28 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في 8 مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.

2019-05-02T01:45:35Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد والتعاون على ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.