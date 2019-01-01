أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين التعاون والأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.