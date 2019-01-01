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التعاون × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة التعاون ضد الأهلي في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي 2018-19

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إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-01-28T17:12:21Z

يبدأ المدرب بابلو جويدي بطريقة 4/3/1/2 وتضم كلًا من

محمد العويس / باولو دياز / محمد آل فتيل / سعيد المولد / محمد عبد الشافي / يوسف الحربي / سلمان المؤشر / نوح الموسى / عبد الفتاح عسيري / دجانيني / عمر السومة

 

إليكم تشكيل التعاون لمباراة اليوم

2019-01-28T17:08:13Z

يبدأ المدرب بيدرو إيمانويل بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

كاسيو / إبراهيم الزبدي / متعب المفرج / ريكاردو ماتشادو / طلال عيسى / ساندرو مانويل / سيدريك أميسي / ربيع سفياني / هيلدون راموس / جهاد الحسين / تاوامبا 

 

2019-01-28T16:58:05Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين التعاون والأهلي على ملعب الجوهرة المشعة في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.