أقصى نادي مازيمبي الكونغولي فريق سيمبا التنزاني وأطاح به خارج البطولة، بعد تحقيق الفوز في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة (1-4)، وسيسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس لتسهيل المهمة على أرضه في لقاء العودة، يُذكر أن الغربان كانوا قد حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات من قبل أعوام، 1967، 1968، 2009، 2010، 2015.