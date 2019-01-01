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الترجي × مازيمبي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الترجي ضد مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-04-27T17:52:21Z

90+4’كرة ثابتة نفذها يوسف البلايلي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت بقبضة اليد ببراعة من الحارس سيلفيان جبوهو

2019-04-27T17:51:38Z

90+3’خطأ لصالح غيلان الشعلالي من الجهة اليسرى بالقرب من المنطقة بعد تدخل من كوفي كوامي

2019-04-27T17:50:40Z

90+2’تصويبة قوية عن طريق جاكسون موليكا من خارج المنطقة بعد تمهيد رائع من ميشاك إليا مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T17:49:06Z

90+1’أنيس البدري أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات مازيمبي

2019-04-27T17:48:27Z

90’هيثم الجويني مرر كرة بينية في إتجاه أيمن بن محمد المنطلق في الجانب الأيسر، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-27T17:46:54Z

89’تمريرة بينية مرفوعة عن طريق جاكسون موليكا في إتجاه ميشاك إليا المنطلق داخل المنطقة ثم حول الكرة برأسية قوية أمسك بها الحارس معز بن شريفية ببراعة

2019-04-27T17:46:08Z

88’أيمن بن محمد سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-27T17:45:08Z

87’تمريرة بينية عن طريق يوسف البلايلي وضعت هيثم الجويني منفردًا بالمرمى ثم إستقبل الكرة وسددها تصدى لها الحارس ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2019-04-27T17:42:10Z

86’ياربااااااااااااااااااااااه، هيثم الجويني يهدر فرصة الثاني

شاهد

2019-04-27T17:41:10Z

85’كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق أرسين زولا إلى داخل المنطقة قابلها كوفي كوامي بتصويبة قوية مرت أعلى العارضة ثم إلى ركلة مرمى

 

2019-04-27T17:40:41Z

84’كرة ثابتة نفذها ميشاك إليا مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الترجي ببراعة

2019-04-27T17:39:26Z

83’خطأ لصالح ميشاك إليا بعد تدخل من أيمن بن محمد في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-04-27T17:38:51Z

82’يوسف البلايلي مرر كرة بينية في إتجاه هيثم الجويني المنطلق داخل المنطقة، لكنها كانت قوية وطالت ثم تحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T17:38:22Z

81’غيلان الشعلالي تلقى بطاقة سفراء بعد تدخل على قمد إليا في منتصف الميدان

2019-04-27T17:37:53Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم للترجي بهدف دون رد

2019-04-27T17:35:31Z

79’خطأ لصالح أيمن بم محمد في منتصف الميدان بعد تدخل من مليكا

2019-04-27T17:33:05Z

78’كرة ثابتة من على حدود المنطقة نفذها سعد بقير من فوق الحائط البشري، لكن تواجد رائع من الحارس الذي أمسك الكرة بثبات

تبديل في صفوف الترجي

2019-04-27T17:32:40Z

77’خروج خليل شمام ودخول سعد بقير بدلًا منه

2019-04-27T17:31:08Z

76’باكاري جاساما لم يتردد في إخراج البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه شونجو بعد تدخل قوي على هيثم الجويني

شاهد

2019-04-27T17:30:50Z

75’اووووووووووووووووه... بطاقة حمراء من نصيب شونجو كاباسو

 

2019-04-27T17:27:39Z

74’إليا انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم حاول التوغل داخل المنطقة، لكن تدخل من أيمن بن محمد الذي أبعد الكرة إلى منتصف الميدان

2019-04-27T17:27:24Z

73’اللعب يُستأنف الآن

تبديل في صفوف الترجي

2019-04-27T17:26:43Z

72’خروج طه ياسين الخنيسي ودخول هيثم الجويني بدلًا منه

2019-04-27T17:26:09Z

71’صافرات استجهان من جماهير الترجي على حكم المباراة بعد إيقاف اللعب للإطمئنان على اللاعب إليا

2019-04-27T17:25:25Z

70’سقوط اللاعب إليا مهاجم فريق مازيمبي بداعي الإصابة

2019-04-27T17:24:20Z

69’خطأ لصالح فوسيني كوليبالي في منتصف الميدان بعد تدخل من جاكسون

2019-04-27T17:23:37Z

68’كرة ثابتنة نفذها يوسف البلايلي مقوسة لداخل المنطقة، لكن تدخل من دفاعات مازيمبي وابعاد الكرة ببراعة

2019-04-27T17:22:51Z

67’أيمن بن محمد اكتسب خطأ من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من جاكسون 

2019-04-27T17:21:39Z

66’يوسف البلايلي أرسل كرة بينية في إتجاه البدري المنكلق داخل المنطقة، لكن تباطأ في تصويب الكرة وتدخل من دفاعات مازيمبي ثم ابعاد الكرة

2019-04-27T17:20:50Z

65’سقوط أنيس البدري داخل المنطقة للتحايل على حكم المباراة للحصول على ركلة الجزاء، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-04-27T17:20:21Z

64’فرانك كوم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات مازيمبي إلى ركنية

2019-04-27T17:19:44Z

63’خطأ لصالح طه ياسين الخنيسي في منتصف الميدان بعد تدخل من زولا

2019-04-27T17:18:17Z

62’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الترجي في منتصف الميدان

2019-04-27T17:15:19Z

61’خطأ لصالح أنيس البدري بعد تدخل من زولا في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-04-27T17:15:00Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للترجي الرياضي بهدف دون رد

2019-04-27T17:14:22Z

58’الترجي أفضل في الشوط الثاني وبالفعل نجح في إحراز أول الأهداف

شاهد هدف الترجي الأول

2019-04-27T17:14:07Z

عن طريق يوسف البلايلي

2019-04-27T17:12:17Z

56’يوسف البلايلي أرسل كرة بينية في إتجاه طه ياسين الخنيسي المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت سهلة إلى الحارس

2019-04-27T17:11:54Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لأبناء باب سويقة بهدف دون رد

2019-04-27T17:10:15Z

54’أيمن بن محمد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات مازيمبي

يوسف البلايلي يفتتح التسجيل للترجي

2019-04-27T17:08:27Z

من كرة عرضية

53’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق يوسف البلايلي لداخل المنطقة خادعت الحارس وفشل في الوصول إليها ثم سكنت الشباك

 

2019-04-27T17:08:07Z

52’جووووووووووووووووول....والهدف الأول للترجي عن طريق يوسف البلايلي

2019-04-27T17:06:50Z

51’الرؤية أصبحت منعدمة في الملعب الأولمبي بسبب الدخان الكثيف من جماهير الترجي

2019-04-27T17:06:10Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني والترجي يبارد بالهجوم منذ اللحظات الأولى

2019-04-27T17:05:28Z

49’يوسف البلايلي سدد كرة قوية من داخل المنطقة بيسراه مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T17:04:57Z

48’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق يوسف البلايلي لداخل المنطقة في إتجاه فران كوم الذي أطاح بها برأسية إلى خارج الملعب 

2019-04-27T17:04:12Z

47’تمريرة بينية عن طريق غيلان الشعلالي في إتجاه يوسف البلايلي طالت علي وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T17:02:54Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-04-27T16:46:29Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-04-27T16:44:26Z

45+1’أيمن بن محمد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة في إتجاه طه ياسين الخنيسي الذي إستقبل الكرة بالصدر ثم مهدها إلى فرانك كوم القادم من الخلف ثم سدد كرة قوية إصطدمت بدفاعات مازيمبي ومرت بعيد عن مناطق الخطر

2019-04-27T16:43:42Z

45’كرة ثابتة نفذها ناثان سينكالا مباشرةً على مرمى بن شريفية مرت بسلام وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T16:43:07Z

44’خطأ لصالح ميشاك إليا بعد تدخل من شمس الدين الذوادي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-04-27T16:42:06Z

43’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كوليبالي إلى داخل المنطقة، أبعدت من دفاعات مازيمبي

2019-04-27T16:41:37Z

42’فرانك كوم إكتسب خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل من كوفي كوامي

2019-04-27T16:40:09Z

41’تمريرة بينية عن طريق جاكسون موليكا في إتجاه ميشاك إليا المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت عليه ووصلت إلى معز بن شريفية

2019-04-27T16:39:49Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

بطاقة صفراء

2019-04-27T16:35:19Z

39’تدخل قوي من شونجو كاباسو على قدم طه ياسين الخنيسي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة استحق عليه بطاقة صفراء

 

2019-04-27T16:34:33Z

38’أنيس البدري سدد كرة قوية من داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات مازيمبي وتحولت إلى ركنية

تبديل أول إضطراري في صفوف الترجي

2019-04-27T16:32:52Z

37’خروج حمدو الهوني ودخول أنيس البدري بدلًا منه

2019-04-27T16:31:12Z

36’الفريق الكونغولي متراجع في منتصف ميدانه ويباغت بالمرتدات

2019-04-27T16:30:54Z

35’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-04-27T16:29:18Z

34’تصويبة عن طريق جاكسون موليكا من خارج المنطقة، لكنها غير منضبطة مرت بسلام على مرمى معز بن شريفية

2019-04-27T16:28:55Z

33’اللعب يُستأنف الآن

2019-04-27T16:28:48Z

32’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-27T16:28:02Z

31’سقوط خليل شمام بداعي الإصابة بعد إصطدام عفوي مع صديقه أيمن بن محمد

2019-04-27T16:27:40Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

 

2019-04-27T16:27:07Z

29’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الترجي في منتصف الميدان بحثًا عن إحراز أول الأهداف

2019-04-27T16:25:00Z

28’تمريرة بينية عن طريق غيلان الشعلالي ناحية المنطلق في الجانب الأيسر يوسف البلايلي، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T16:22:40Z

27’ميشاك إليا انطلق بمجهود فردي من منتصف الميدان ثم توغل إلى حدود المنطقة، لكن تدخل رائع من أيمن بن محمد الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-04-27T16:21:40Z

26’خطأ لصالح خليل شمام في منتصف الميدان بعد تدخل من جاكسون موليكا

2019-04-27T16:20:30Z

25’هدأت المباراة نسبيًا في هذه الأوقات، لكن أبناء الدم والذهب أفصل حتى الآن

2019-04-27T16:17:52Z

24’خطأ لصالح يوسف البلايلي بعد تدخل من ميتشي ميكا في منتصف الميدان

2019-04-27T16:17:10Z

23’لاعبي الترجي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس جبوهو

2019-04-27T16:16:19Z

22’خطأ لصالح يوسف البلايلي في منتصف الميدان بعد تدخل من ميتشي ميكا

2019-04-27T16:16:11Z

21’اللعب يُستأنف الآن

2019-04-27T16:15:56Z

20’سقوط الحارس سيلفيان جبوهو بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

شاهد

2019-04-27T16:14:34Z

19’طه ياسين الخنيسي استغل خطأ للمدافع كيفين مونديكو وخطف الكرة ثم انطلق إلى داخل المنطقة وحاول مراوغة الحارس جبوهو، لكنه نجح في مسك الكرة بنجاح دون عركلة للخنيسي

 

2019-04-27T16:13:49Z

18’خطأ لصالح فرانك كوم في منتصف الميدان بعد تدخل من جاكسون موليكا

2019-04-27T16:10:46Z

17’خخطأ لصالح تريسور مبوتو بعد تدخل من فوسيني كوليبالي داخل منطقة جزاء مازيمبي

شاهد

2019-04-27T16:10:14Z

16’كرة ثابتة نفذها يوسف البلايلي خادعة إلى داخل المنطقة في إتجاه فران كوم، لكن تأخر في الوصول إليها ووصلت إلى الحارس جبوهو

 

2019-04-27T16:09:58Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-27T16:09:25Z

14’خطأ لصالح طه ياسين الخنيسي من لى حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من كيفين مونديكو

2019-04-27T16:08:29Z

13’ركنية نفذها يوسف البلايلي مقوسة إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس سيلفيان جبوهو

2019-04-27T16:07:50Z

12’كرة ثابتة نفذها يوسف البلايلي مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات مازيمبي إلى ركنية

2019-04-27T16:06:52Z

11’المباراة تُستأنف الآن وحمدو الهوني يستكمل العلاج خارج الملعب 

2019-04-27T16:06:43Z

10’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-27T16:06:25Z

9’سقوط حمدو الهوني بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير

بطاقة صفراء

2019-04-27T16:05:13Z

8’خطأ لصالح حمدو الهوني بعد تدخل من كوفي كوامي استحق عليه البطاقة الصفراء بقرار من الجامبي بكاري جاساما

2019-04-27T16:04:38Z

7’حمدو الهوني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة إرتقى لها الخنيسي وحولها برأسية بحثًا عن أول الأهداف، لكنها مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-27T16:04:08Z

6’أيمن بن محمد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بالكابتن إيسما مبيكو وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-27T16:03:56Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-27T16:01:41Z

4’خطأ لصالح جاكسون موليكا بعد تدخل من فرانك كوم في منتصف الميدان

2019-04-27T16:01:16Z

3’لمسة يد على طه ياسين الخنيسي في مناطق دفاعات مازيمبي

2019-04-27T16:00:57Z

2’الترجي بالزي الأحمر والأصفر على اليمين ومازيمبي بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق ذهاب نصف النهائي

2019-04-27T16:00:41Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل مازيمبي لمباراة اليوم

2019-04-27T15:50:06Z

يبدأ المدرب كازيمبي ميهايو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًَا من

سيليفان جبوهو / إيساما مبيكو / كيفين مونديكو / شونجو كاباسو / أرسين زولا / ميتشي موليكا / ناثان سينكالا / كوفي كوامي / جاكسون موليكا / تريسور مبوتو / ميشاك إليا

 

إليكم تشكيل الترجي لمباراة اليوم

2019-04-27T15:48:39Z

يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

معز بن شريفية / سامح ديربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / أيمن بن محمد / غيلان الشعلاني / فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / حمدو الهوني / طه ياسين الخنيسي / يوسف البلايلي

 

2019-04-27T13:57:00Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الجامبي بكاري جاساما

2019-04-27T13:56:45Z

أقصى نادي مازيمبي الكونغولي فريق سيمبا التنزاني وأطاح به خارج البطولة، بعد تحقيق الفوز في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة (1-4)، وسيسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في تونس لتسهيل المهمة على أرضه في لقاء العودة، يُذكر أن الغربان كانوا قد حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات من قبل أعوام، 1967، 1968، 2009، 2010، 2015.

2019-04-27T13:56:37Z

تأهل نادي الدم والذهب إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الرياضي القسنطيني، بعدما تغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (6-3)، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 18 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

2019-04-27T13:55:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين الترجي ومازيمبي على الملعب الأولمبي برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال