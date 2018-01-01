نهاية المباراة
العين يكمل مربع نصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة! 🇦🇪💜— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018
الخصم القادم: ريفير بليت 👊 pic.twitter.com/EyZhNJINHd
92' الشحات وبن محمد يشتبكان ثم يتركه الشحات ويشير له برقم 3 بيده
التبديل الثالث للعين
⌚️ | "85" تبديل لفريق العين #نادي_العين pic.twitter.com/181WdUN1Me— Al Ain FC (@alainfcae) December 15, 2018
81' تصويبة أرضية قوييييييييييية من البلايلي من أمام منطقة جزاء العين، يعترضها خالد عيسى ويمسك الكرة بسهولة
التبديل الثاني للعين
⌚️ | "80" تبديل لفريق العين #نادي_العين pic.twitter.com/I8SWkS1Iyt— Al Ain FC (@alainfcae) December 15, 2018
التبديل الثالث للترجي
التبديل الأول للعين
⌚️ | "67" تبديل لفريق العين #نادي_العين pic.twitter.com/kbKgGv8ocd— Al Ain FC (@alainfcae) December 15, 2018
التبديل الثاني للترجي
الهدف الثالث للعين عن طريق بندر الأحبابي
الأحبابي يسجل الثالث للعينريان مرر كرة من على يسار منطقة الجزاء لكايو الذي توغل في يسار المنطقة ثم أرسل عرضية أرضية وصلت لبندر الوحيد تماماً أمام لمرمى، فأودع الكرة في الشباك
⌚️ | "60" هدف! العين 3 والترجي 0.. أحرزه اللاعب بندر لفريق (العين) #نادي_العين pic.twitter.com/Ezta1sKPLx— Al Ain FC (@alainfcae) December 15, 2018
58' الشحات تقدم بالكرة في اليار ثم ضم ومررها كايو الذي أكمل الطريق في اليسار حتى دخل منطقة الجزاء، ثم أرسل تسديدة يسارية لكن أين يا كايو؟ بعيدة إلى ضربة مرمى
53' اعتقد أن الترجي الآن في حالة لسعد بقير الذي كان له دوراً رائعاً في النهائي ضد الأهلي
التبديل الأول للترجي
بداية الشوط الثاني
#نادي_العين #العين_على_العالمية pic.twitter.com/MXkoFPkum2— Al Ain FC (@alainfcae) December 15, 2018
نهاية الشوط الأول
46' خطأ للعين من اليسار ينفذه ريان يسلم بعرضية يبعدها الدفاع.
46' خطأ للعين من اليسار ينفذه ريان يسلم بعرضية يبعدها الدفاع.
22' العين ينفذ الضغط العالي على الترجي في كل مكان في الملعب، سواءً كان في الأمام أو الخلف أو حتى الوسط
الهدف الثاني للعين عن طريق حسين الشحات
حسين الشحات يسجل هدفاً على طريقة الكبارمحمد فايز مرر كرة من مناطق العين لكايو الذي مررها بدوره لريان يسلم في مناطق الترجي، فتقدم ريان ثم أرسل عرضية أرضية استلمها الشحات قبيل يمين المنطقة وسيطر على الكرة في يسارها، فأرسل تسديدة مقوسة عبرت للشبام من على يسار معز
⌚️ | "16" هدف! العين 2 والترجي 0.. أحرزه اللاعب حسين الشحات لفريق (العين) #نادي_العين pic.twitter.com/1GDJohIZ6H— Al Ain FC (@alainfcae) December 15, 2018
10' الشعلالي يرسل بينية راااااااااااااااائعة لبن محمد في يسار منطقة، لكن أطول من اللازم إلى ضربة مرمى.
الهدف الأول للعين عن طريق محمد أحمد
العين يتقدم مبكراًريان يسلم نفذ الركنية بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء، ارتقى لها محمد أحمد وأرسل رأسية سكنت الشباك من على يمين بن شريفية
⌚️ | "02" هدف! العين 1 والترجي 0.. أحرزه اللاعب محمد أحمد لفريق (العين) #نادي_العين pic.twitter.com/JJdpRU2nO7— Al Ain FC (@alainfcae) December 15, 2018
بداية الديربي
تشكيل العين
بيرج على مقاعد البدلاء والأحبابي يقود الهجوم
يبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقة (4-5-1)، وبتشكيلة تضم: (خالد عيسى / محمد فايز ، إسماعيل أحمد ، محمد أحمد ، تسوكاسا شيوتاني / حسين الشحات ، تونجو دومبيا ، ريان يسلم ، أحمد برمان ، كايو / بندر الأحبابي).
تشكيلة العين أمام فريق الترجي #نادي_العين #العين_على_العالمية pic.twitter.com/kDVF0eXm1e— Al Ain FC (@alainfcae) December 15, 2018
البدلاء: (محمد بوسندة ، عامر عبد الرحمن ، ماركوس بيرج ، حمد المنصوري ، مهند سالم ، سليمان ناصر ، محمد خلفان ، سعيد جمعة ، يحيى نادر ، جمال معروف).
تشكيل الترجي
الشعباني يعتمد على نفس تشكيل نهائي دوري أبطال أفريقيا
يبدأ المدرب معين الشعباني بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (معز بن شريفية / سامح الدربالي ، شمس الدين الذوادي ، خليل شمام ، أيمن بن محمد / فرانك كوم ، فوسيني كوليبالي ، غيلان الشعلالي / أنيس البدري طه ياسين الخنيسي ، يوسف البلايلي).
التشكيل الرسمي للترجي #كاس_العالم_للاندية #ClubWC Starting XI pic.twitter.com/mjQDKm28OL— Espérance de Tunis 🏆 (@ESTuniscom) December 15, 2018
البدلاء: (علي المشاني ، أيمن محمود ، آدم رجايبي ، بلال الماجري ، علي بن رمضان ، هيثم جويني ، سعد بقير ، رامي الجريدي ، علي جمال ، إيهاب المباركي ، حسين الربيع ، محمد المساكني).
يستضيف اللقاء استاد هزاع بن زايد بإمارة العين، والصافرة للحكم ماريوفو جاير.
يشارك الترجي في كأس العالم للأندية هذا العام باعتباره الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2018، وحقق نادي الدم والذهب هذا الإنجاز بريمونتادا تاريخية أيضاً، فبعد التأخر من الأهلي المصري في مباراة الذهاب بثلاثة أهدافٍ لهدف، عاد زملاء البدري في النتيجة في مباراة الإياب وخرجوا بشباكٍ نظيفةٍ فعانقوا الكأس الغالية.
واجه العين ويلينجتون النيوزيلندي في مباراة الملحق، وخاض البنفسجي لقاءً أسطورياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فبعد التأخر بثلاثيةٍ نظيفةٍ في الشوط الأول، نجح أصحاب الأرض عمل ريمونتادا قوية والتعادل للدخول للأشواط الإضافية ثم الانتصار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة الذي يتأخر فيها فريق بهذا العدد من الأهداف ويعود في النتيجة.
يشارك الزعيم في البطولة العالمية باعتباره الفائز بدوري البلد المستضيف، حيث نجح في الفوز بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي الموسم الماضي بعد أن جمع 53 نقطة، وكان الفارق بينه وبين الوحدة الوصيف هو 7 نقاط، وطوال أسابيع المسابقة لم يخسر البنفسجي إلا مباراةً واحدةً فقط.
أعزائي المتابعين .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول – للديربي العربي القوي بين الترجي والعين في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2018، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان .. نتمنى لكم متابعة ممتعة.