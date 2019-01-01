25’طه ياسين الخنيسي إفتك الكرة من دفاعات الوداد في منتصف الميدان ثم مرر كرة بينية في إتجاه يوسف البلايلي المنطلق في الجانب الأيسر، الذي أرسل كرة عرضية أرضية مميزة إلى حدود المنطقة أطاح بها سعد بقير بتصويبة قوية مرت وتحولت إلى ركلة مرمى

فرصة ذهبية تضيع على رجل المباريات النهائية!#CAFCLFinal pic.twitter.com/AxGtqodE5V — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019