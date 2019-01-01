مدونة حية

البرازيل × نيجيريا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة البرازيل ضد نيجيريا في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي، علي ملعب سنغافورة

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-10-13T13:09:26Z

51- استحواذ من لاعبي منتخب البرازيل بعد تسجيلهم للهدف الأول في محاولة للتسجيل مرة آخرى في ظل التخبط الدفاعي للمنتخب النيجيري.

هدف التعادل للبرازيل

2019-10-13T13:07:17Z

كاسيميرو يعود بالبرازيل لنتيجة التعادل

48- عرضية رائعة من داني ألفيس يُسددها ماريكينيوس بالرأس رائعة لتصطدم بالعارضة اليسرى للحارس أوزوهو ويُتابعها كاسيميرو ليُسجل هدف التعادل.

جوووووووول للبرازيل

2019-10-13T13:06:51Z

كاسيميرو يُعدل النتيجة

48- جووووووووووووووووووول، كاسيميرو يُحرز هدف التعادل.

الشوط الثاني

2019-10-13T13:06:33Z

46- يُطلق حكم المباراة شوط المباراة الثاني.

نهاية شوط المباراة الأول

2019-10-13T12:49:08Z

47- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب النيجيري في النتيجة بهدف دون رد أحرزه اللاعب أريبو.

2019-10-13T12:46:30Z

46- ألتحام قوي بين جابرييل جيسوس وجاميليو كولينز، ولكن يقوم اللاعبين بخير.

2019-10-13T12:45:39Z

45- يقف كوتينيو على التنفيذ، ويُسددها رائعة وبقووووة ولكن تخرج بجانب القائم الأيمن للحارس أوزوهو.

2019-10-13T12:45:08Z

44- خطأ لكاسيميرو من منطقة خطرة جدا بجانب منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من موسيس سيمون على اللاعب البرازيلي.

2019-10-13T12:44:39Z

43- دفاع رائع من المنتخب النيجيري يُقف جميع محاولات المنتخب البرازيلي حتى الأن.

2019-10-13T12:42:23Z

41- يُنفذ كوتينيو الركلة الجانبية ولكن يُبعدها سيمي اجاي بعيداً عن مناطق الخطورة.

2019-10-13T12:41:53Z

41- إنطلاقة رائعة من جيسوس بالجانب الأيمن وعرضية رائعة ولكن يُبعدها إيكونج لتصبح ركلة جانبية.

2019-10-13T12:41:22Z

40- سيطرة رائعة من لاعبي نيجيريا على مُجريات المباراة، والأهم هي الثقة والندية داخل الملعب أمام المنتخب البرازيلي.

الهدف الأول من نصيب أريبو

2019-10-13T12:37:27Z

التقدم من نصيب المنتخب النيجيري

35- هدف غاية في الروعة، بدأت بعرضية رائعة من صامويل تشوكويزي في الجانب الأيمن لتصل إلى موسيس سيمون داخل منطقة الجزاء ويوقف الكرة ويُمررها إلى أريبو الذي يأتي من الخلف مُنطلقاً بسرعة ليتسلم الكرة ويراوغ سريعاً ماركينيوس ويُسددها على يمين الحارس إيديرسون مُسجلاً للهدف الأول.

جوووووووووووووول الهدف الأول لنيجيريا

2019-10-13T12:36:38Z

جوزيف أرينو يسجل الأول

35- جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، يا الله هدف رائع لجوزيف أريبو.

2019-10-13T12:35:27Z

34- تُستكمل المباراة والكرة مع المنتخب البرازيلي.

2019-10-13T12:32:43Z

32- يُوقف حكم المباراة اللقاء لراحة اللاعبين بسبب الحرارة المرتفعة.

2019-10-13T12:31:41Z

30- يا الله، هدف ضائع للمنتخب البرازيلي بعد إنطلاقة رائعة وسريعة من إيفيرتون الذي يُمررها إلى كوتينيو ومنها إلى فيرمينو الذي في موضع رائع للتسديد، ويُسددها ولكن ليست بالقوة الكافية، ليُمسك بها الحارس أوزوهو على مرتين.

2019-10-13T12:31:23Z

29- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُبعدها مدافعي المنتخب النيجيري بشكل رائع.

2019-10-13T12:29:24Z

28- يا الله، تمريرات رائعة من لاعبي المنتخب البرازيلي وحصار مُحكم على لاعبي نيجيريا تصل الكرة إلى كاسيميرو الذي يضع طولية رائعة يُسددها جابرييل خيسوس بشكل رائع في المرمى، ولكن يُنقذ أوزوهو مرماه بشكل رائع لتخرج إلى ركلة جانبية.

2019-10-13T12:26:48Z

25- ما زالت المباراة تسير كما خطط لها مدرب المنتخب النيجيري، فمرماه في أمان ولاعبيه يستطيعوا السيطرة على الكرة بشكل جيد عندما يستحوذوا على الكرة.

2019-10-13T12:23:17Z

22- يستحوذ المنتخب النيجيري على الكرة بشكل جيد، ويتقدم بالكرة عن طريق التمريرات القصيرة دون رهبة وبشكل رائع.

2019-10-13T12:21:43Z

21- إنطلاقة سريعة من كوتينيو ويضع تمريرة رائعة إلى إيفيرتون، ولكن يتدخل أوازيم بشكل رائع ويستخلص الكرة.

2019-10-13T12:21:11Z

20- ركلة جانبية للمنتخب النيجيري تُنفذ سريعاً ولكن دون عنوان، وتبتعد عن مناطق الخطورة.

2019-10-13T12:20:22Z

19- يا الله، إنطلاقة رائعة من صامويل تشوكويزي ويضع عرضية رائعة في إتجاه فيكتور أوسيمين ولكن يصل لها ماريكينيوس ويبعدها بشكل خاطئ كادت أن تدخل هدفاً في إيديرسون، ولكن تخرج فوق العارضة.

2019-10-13T12:19:21Z

18- طولية من داني ألفيس يتعرض لها إيفرتون ويُغير مسارها إلى مرمى المنتخب النيجيري ولكن يُمسكها الحارس أوزوهو.

2019-10-13T12:17:57Z

16- يستمر المنتخب البرازيلي في التمريرات والمحاولة لفتح ثغرة و إستغلال خطأ دفاعي من لاعبي نيجيريا.

تبديل لمنتخب البرازيل

2019-10-13T12:14:30Z

13- تبديل أول للمنتخب البرازيلي بخروج نيمار المصاب ودخول كوتينيو بدلاً عنه.

2019-10-13T12:13:52Z

12- يشعر نيمار بوجود إصابة طفيفة في الخلفية، ولذا يطلب التغيير.

2019-10-13T12:12:07Z

10- هدوء نسبي في المباراة خاصة في ظل التنظيم الدفاعي للمنتخب النيجيري الذي يُغلق جميع المساحات أمام المنتخب البرازيلي.

2019-10-13T12:10:20Z

9- إنطلاقة تتبعها عرضية من أليكس إووبي ولكن يخرج إيديرسون ويُمسك بالكرة.

2019-10-13T12:06:47Z

5- يا الله، فيكتور أوسيمين يُضيع الهدف الأول لنيجيريا، بعد حماس واضح من لاعبي البرازيل يستطيع لاعبي المنتخب النيجيري الخروج بالكرة من الخلف بشكل رائع وبتمريرات قصيرة غاية في الروعة، لتصل الكرة إلى أليكس إووبي الذي يُمررها إلى فيكتور أوسيمين داخل منطقة الجزاء ويبتعد بالكرة عن المدافع ويسددها رائعة على يمين الحارس إيديرسون، ولكن يُبعدها الحارس الرائع عن مرماه.

2019-10-13T12:05:23Z

5- ركلة جانبية للمنتخب البرازيلي يُنفذها نيمار، ولكن يُبعدها الدفاع النيجيري.

2019-10-13T12:04:21Z

4- كرة رائعة تصل إلى نيمار الذي يضعها بلمسة رائعة إلى فيرمينو الذي يسدد مع الدوران وهو ظهرة للمرمى ويسددها رائعة، ولكن تخرج بجانب القائم الأيسر لحارس مرمى نيجيريا.

2019-10-13T12:03:35Z

3- حماس واضح من لاعبي المنتخب البرازيلي منذ بداية المباراة، يبدوا أن نتيجة مباراة السنغال الماضية لها أثر على هذه المباراة.

بداية المباراة

2019-10-13T12:01:51Z

1- يُطلق حكم المباراة صافرة إنطلاق المباراة.

تشكيل منتخب نيجيريا

2019-10-13T11:47:43Z

(4-2-3-1)

يدخل جيرنو رور مدرب منتخب نيجيريا بطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (فرانسيس أوزوهو / شيدوزي أوازيم، سيمي اجاي، وليام تروست إيكونج، جاميليو كولينز / جو أريبو، ويلفريد نديدي / صامويل تشوكويزي، موسيس سيمون، أليكس إووبي / فيكتور أوسيمين)

تشكيل منتخب البرازيل

2019-10-13T11:41:48Z

(4-2-3-1)

يدخل تشيتشي المدير الفني لمنتخب البرازيل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (إيديرسون / رينان لودي، تياجو سيلفا، ماركينهوس، داني ألفيس / كاسيميرو، آرتور / إيفرتون سواريس، نيمار، جابرييل خيسوس / روبيرتو فيرمينو)

2019-10-13T11:39:27Z

على الجانب الآخر يستعد منتخب نيجيريا لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون أولاً، إذ وقع في مجموعة تضم بينين وسيراليون وليسوتو، ولعله لا يوجد طريقة أفضل للاستعداد غير احتكاك قوي للنسور من خلال مواجهة البرازيل، وتصفيات المونديال ثانيًا، والتي ستكون بطريقة جديدة مشابهة لتصفيات مونديال البرازيل 2014، وقد خاض المنتخب النيجيري مباراة ودية سابقة ضد منتخب أوكرانيا، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).

 

2019-10-13T11:37:47Z

استطاع راقصي السامبا تحقيق بطولة كوبا الآخيرة بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستمر المدرب ليوناردو تشيتشي الذي أثبت جدارته بقيادة منتخب السيليساو، ولكن في ظل استعدادات المنتخب خاضوا مباراتين وديتين في التوقف الدولي السابق أمام كلٌا من كولومبيا وبيرو، ولم يستطع الفوز في أي منهما، حيث تعادل في الأولى وهُزم في الثانية، بينما خاضوا مباراة واحدة فقط في التوقف الدولي الحالي والتي كانت ضد منتخب السنغال منذ أيام قليلة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

2019-10-13T11:37:12Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح ملعب سنغافورة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين البرازيل ونيجيريا في مباراة ودية، ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال