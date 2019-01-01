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البرازيل × فنزويلا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة البرازيل ضد فنزويلا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

محدث
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(C)Getty Images

2019-06-18T21:51:26Z

أنهى المنتخب الفنزويلي أولى مبارياته بتعادل سلبي أمام منتخب بيرو، وأوقعت قرعة كوبا أمريكا الفريق في المجموعة الأولى التي تضم أصحاب الأرض، رفقة كلًا من بيرو، بوليفيا المتواجدان في نفس المجموعة، واستعد منتخب فنزويلا لهذه البطولة 2019 بمبارتين وديتين، واحدة أمام منتخب المكسيك وخسروا هذه المباراة بثلاثية مقابل هدف، ثم اختتم تحضيراته بمباراة أمام منتخب الولايات المتحدة، وحققوا الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

2019-06-18T21:51:14Z

استهل منتخب السيليساو مشواره في البطولة بثلاثية في مرمى المنتخب البوليفي، واستطاع راقصي  السامبا حصد أول ثلاث نقاط تُسهل له المهمة نحو التأهل إلى الدور القادم، يذكر أن منتخب البرازيلي خاض وديتين قبل انطلاق البطولة أيام أمام قطر المشارك في البطولة، وحققوا الفوز بهدفين دون رد، والثانية كانت أمام منتخب هندوراس وانتهت لصالح رفقاء نيمار بفوز كبير بسباعية نظيفة.

2019-06-18T21:50:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد أرينا فونتي نوفا مباراة قويةً بين منتخب البرازيل والمنتخب الفنزويلي، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.