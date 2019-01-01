أنهى المنتخب الفنزويلي أولى مبارياته بتعادل سلبي أمام منتخب بيرو، وأوقعت قرعة كوبا أمريكا الفريق في المجموعة الأولى التي تضم أصحاب الأرض، رفقة كلًا من بيرو، بوليفيا المتواجدان في نفس المجموعة، واستعد منتخب فنزويلا لهذه البطولة 2019 بمبارتين وديتين، واحدة أمام منتخب المكسيك وخسروا هذه المباراة بثلاثية مقابل هدف، ثم اختتم تحضيراته بمباراة أمام منتخب الولايات المتحدة، وحققوا الفوز بثلاثة أهداف دون رد.
استهل منتخب السيليساو مشواره في البطولة بثلاثية في مرمى المنتخب البوليفي، واستطاع راقصي السامبا حصد أول ثلاث نقاط تُسهل له المهمة نحو التأهل إلى الدور القادم، يذكر أن منتخب البرازيلي خاض وديتين قبل انطلاق البطولة أيام أمام قطر المشارك في البطولة، وحققوا الفوز بهدفين دون رد، والثانية كانت أمام منتخب هندوراس وانتهت لصالح رفقاء نيمار بفوز كبير بسباعية نظيفة.