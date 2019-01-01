فيليبي كوتينيو يضيف الثاني للسيليساو
برأسية قوية من داخل المنطقة
56’الهدف جاء بعد انطلاقة سريعة من الجانب الأيمن عن طريق ريتشارليسون ثم أرسل كرة عرضية مميزة لداخل المنطقة قابلها فيليبي كوتينيو برأسية قوية سكنت الشباك
GOOOOOOOOOL DO BRASIL! Mais um gol de Philippe Coutinho, agora de cabeça!!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 15, 2019
🇧🇷 2 x 0 🇧🇴 | #JogaBola #BRAxBOL pic.twitter.com/sHeGi03rzs
فيليبي كوتينيو يفتتح التسجيل لمنتخب البرازيل
من علامة الجزاء
53’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها فيليبي كوتينيو قوية زاحفة سكنت على يمين الحارس كارلوس لامبي سكنت الشباك بنجاح
GOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Philippe Coutinho abre o placar para a #SeleçãoBrasileira!!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 15, 2019
🇧🇷 1 x 0 🇧🇴 | #JogaBola #BRAxBOL pic.twitter.com/CYx6zddYUy
شاهد
6’ركنية من الجانب الأيمن نفذها فيليبي كوتينيو مقوسة إلى داخل المنطقة قابلها فيرمينو بتصويبة قوية تصدى لها الحارس كارلوس لامبي ببراعة ثم أبعدت من الدفاعات
ضغط برازيلي كبير في الدقائق الأولى من المباراة!#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/noUuLuZsNu— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 15, 2019
انطلاق المباراة الآن
شاهد الحفل الإفتتاحي لبطولة كوبا أمريكا
ينطلق الآن الحفل الافتتاحي لـ #كوبا_أميركا 2019!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 15, 2019
لا تفوتوا الإثارة دائما على MAX HD3 و MAX HD4 📺#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/tGHUzClIHg
تشكيل بوليفيا
يبدأ المدرب إدواردو فيلجاس بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا منكارلوس لامبي / دييجو بيخارانو / لويس هاكوين / أدريان جوزينو / مارفين بيخارانو / أليخاندرو شوماشيرو / ليونيل جاستينيانو / فيرناندو سوسيدو / راؤول كاسترو / مارسيلو مورينو
تشكيل البرازيل
يبدأ المدرب تشيتشي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أليسون / داني ألفيش / تياجو سيلفا / ماركينيوس / فيليبي لويس / فير ناندينيو / كاسيميرو / فيليبي كوتينيو / ريتشارليسون / روبيرتو فيرمينو / ديفيد نيريس
#SeleçãoBrasileira escalada para o duelo de daqui a pouco!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 14, 2019
🇧🇷 x 🇧🇴 - 21h30 | #JogaBola #BRAxBOL#TeamBrasileiro #100AnosDeGlórias #PelosHeroisDe1919 pic.twitter.com/FNlLGxAkPT
أوقعت قرعة كوبا أمريكا المنتخب البوليفي في المجموعة الأولى التي تضم أصحاب الأرض، رفقة كلًا من بيرو، فينزويلا المتواجدان في نفس المجموعة، أمام عن تحضيرات المنتخب البوليفي لبطولة كوبا أمريكا 2019، فطان قد خاض منذ أيام ودية واحدة أمام منتخب فرنسا وانتهت لصالح أبطال العالم بهدفين دون رد، وفي التوقف الماضي خاض المنتخب ثلاث وديات أمام اليابان، كوريا الجنوبية، نيكاراجوا.
خاض منتخب السامبا مباراة ودية أخيرة أمام منتخب هندوراس، وحققوا فوز كبير بسباعية دون رد، وكان قد خاض راقصي السامبا مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام الولايات المتحدة، وانتهت بفوز رفقاء نيمار بهدفين دون رد، ثم التقوا في المباراة الثانية مع السلفادور، وانتهت المباراة لصالحهم بفوز كبير بخماسية نظيفة، وسيدخل منتخب البرازيل هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة المقامة على أرضه هذا العام.