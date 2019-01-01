خاض منتخب السامبا مباراة ودية أخيرة أمام منتخب هندوراس، وحققوا فوز كبير بسباعية دون رد، وكان قد خاض راقصي السامبا مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام الولايات المتحدة، وانتهت بفوز رفقاء نيمار بهدفين دون رد، ثم التقوا في المباراة الثانية مع السلفادور، وانتهت المباراة لصالحهم بفوز كبير بخماسية نظيفة، وسيدخل منتخب البرازيل هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة المقامة على أرضه هذا العام.