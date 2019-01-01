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البرازيل × السنغال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة البرازيل ضد السنغال في مباراة ودية ضمن فترة التوقف الدولي، علي ملعب سنغافورة

محدث
التعليقات()
MARK RALSTON/AFP

نهاية المباراة

2019-10-10T14:00:31Z

التعادل سيد الموقف

96- يُطلق حكم المباراة السنغافوري محمد تقي صافرة نهاية مباراة منتخبي البرازيل والسنغال بالتعادل بنتيجة (1-1).

تبديل للسنغال

2019-10-10T13:57:44Z

93- تبديل جديد للمنتخب السنغالي بدخول سادا تيوب بدلاً من إسماعيلا سار.

الوقت البدلاً من ضائع

2019-10-10T13:56:16Z

92- خمسة دقائق وقتاً بدلاً من ضائع يحتسبها الحكم السنغافوري.

2019-10-10T13:54:25Z

90- نيمار على تنفيذ الركلة الحرة، ويُسددها على يمين الحارس ألفريد جوميز ولكن ضعيفة جداً، ليمسك بها الحارس السنغالي.

بطاقة صفراء

2019-10-10T13:53:27Z

89- خطأ لصالح ريتشارليسون في منطقة خطرة بعد تدخل قوي من خاليدو كوليبالي، ويتلقى الآخير بطاقة صفراء.

2019-10-10T13:52:23Z

88- يا الله، ريتشارليسون كاد أن يُسجل الهدف الثاني بعد أن تلقى تمريرة غاية في الروعة من نيمار ولكنه سددها بجانب القائم الأيسر للحارس جوميس.

2019-10-10T13:50:49Z

86- سيطرة من لاعبي منتخب السنغال في الدقائق الآخيرة وإرتداد من لاعبي المنتخب البرازيلي لمناطقهم الدفاعية.

2019-10-10T13:49:21Z

85- يا الله، كرة رائعة من المنتخب السنغالي بعد تمريرات رائعة تصل إلى إسماعيلا سار الذي يُمرر كرة عرضية على حدود منطقة الجزاء إلى ساديو ماني الذي يُسددها رائعة ولكنها تصطدم بالقائم الأيسر للحارس إيديرسون.

2019-10-10T13:47:47Z

83- يقع إسماعيلا سار أرضاً لتلقي العلاج بعد إصطدامه بلاعي المنتخب البرازيلي.

2019-10-10T13:44:58Z

80- إنطلاقة سريعة من ريتشارليسون بعد تلقيه لتمريرة رائعة من إيفرتون ولكن يتدخل حارس مرمى البرازيل ويُمسك بالكرة، ولكن يصطدم اللاعب بالحارس ويقع ألفريد جوميس أرضاً ليتلقى العلاج.

تبديل للسنغال

2019-10-10T13:44:05Z

79- تبديل جديد للسنغال بدخول بابا أليون نديياي بدلاً من إدريسا جاي.

تبديل للبرازيل

2019-10-10T13:43:28Z

79- تبديل جديد لمنتخب البرازيل بدخول رينان لودي بدلاً من أليكس ساندرو.

تبديل لمنتخب السنغال

2019-10-10T13:42:15Z

78- تبديل جديد للمنتخب السنغالي بدخول حبيب ديالو بدلاً من فامرا ديديو صاحب هدف السنغال الوحيد.

2019-10-10T13:41:41Z

77- تسديدة من إيفيرتون ولكن دون تركيز لتخرج بجانب القائم الأيمن للحارس السنغالي.

2019-10-10T13:40:48Z

76- تستمر المباراة مرة آخرى والكرة بحوذة المنتخب البرازيلي.

2019-10-10T13:39:00Z

74- يُوقف حكم المباراة اللقاء قليلاً لإراحة اللاعبين.

2019-10-10T13:38:10Z

74- دخول قوي من فامارا ديديو على نيمار في وسط الملعب، ويسقط النجم البرازيلي أرضاً ويحصل على خطأ.

تبديل للبرازيل

2019-10-10T13:37:22Z

73- تبديل للبرازيل بدخول ريتشارليسون بدلاً من فيليبي كوتينيو.

بطاقة صفراء

2019-10-10T13:36:38Z

72- بطاقة صفراء لكاسيميرو بعد تدخله بقوة على إسماعيلا سار في وسط الملعب.

2019-10-10T13:35:40Z

72- تغير واضح في تشكيلة الفريق البرازيلي داخل الملعب حيث يظهر اللاعبين بتشكيلة (4-2-2-2)، بالاعتماد على نيمار وإيفيرتون كمهاجمين.

2019-10-10T13:35:19Z

71- تُنفذ الكرة عن طريق نيمار ولكن يُبعدها المدافع خاليدو كوليبالي.

2019-10-10T13:34:29Z

70- خطأ لصالح المنتخب البرازيلي من الجانب الأيمنلتدخلي كريبان دياتا بقوة.

2019-10-10T13:33:25Z

69- يقف أكثر من لاعب على تنفيذ الركلة الحرة البرازيلية، يا الله، يُسددها نيمار بشكل رائع وكادت أن تصبح هدفاً، ولكنا تعلوا قليلاً وترتطم بالشباك العليا للمرمى.

تبديل ثاني للبرازيل

2019-10-10T13:33:02Z

68- تبديل ثاني لمنتخب البرازيل بدخول ماتيو هنريك بدلاً من آرتور.

بطاقة صفراء

2019-10-10T13:31:39Z

67- بطاقة صفراء لخاليدو كوليبالي بعد إعاقته لجابرييل خيسوس الذي كان مُنطلقاً في طريقه للإنفراد بحارس مرمى السنغال بعد تلقيه لطولية رائعة من آرتور.

تبديل أول لمنتخب السنغال

2019-10-10T13:29:44Z

66- تبديل أول للمنتخب السنغالي بدخول سيدي سار بدلاً من قائد الفريق شيخو كوياتي، وتتحول طريقة اللعب للمنتخب السنغالي لتصبح (4-1-4-1)

2019-10-10T13:28:17Z

64- كم أنت رائع يا ساديو ماني، حتى الآن يُعد نجم ليفربول هو مصدر الخطورة الأول والآخير على المنتخب البرازيلي، ويُقدم أداءً ومهارات رائعة ويراوغ كما يشاء.

بطاقة صفراء

2019-10-10T13:26:56Z

62- خطأ لصالح البرازيل لإعاقة شيخو كوياتي لجابرييل خيسوس في وسط الملعب، ويتلقى بطاقة صفراء.

تبديل للبرازيل

2019-10-10T13:24:12Z

60- تبديل أول للمنتخب البرازيلي بدخول إيفيرتون بدلاً من روبيرتو فيرمينو.

2019-10-10T13:23:35Z

59- يُنفذ كريبان دياتا الركلة الحرة ولكن يُبعدها مدافعي البرازيل.

2019-10-10T13:22:48Z

58- إنطلاقة رائعة من ساديو ماني في الجانب الأيسر ويراوغ لاعبي البرازيل بشكل يُثير الجماهير في المدرجات ليحصل على خطأ بعد عركلته عن طريق داني ألفيس.

2019-10-10T13:17:54Z

53- يا الله، كرة رائعة من نيمار إلى كوتينيو الذي مرر كرة سحرية وضع فيها خيسوس في إنفراد رائع ولكن يُسددها بشكل سئ بسبب خروج حارس مرمى السنغال وتضيع الفرصة الخطرة.

2019-10-10T13:16:18Z

52- كاسيميرو يقف على التنفيذ،، ويُسددها بقوة ولكن تصطدم بحائط الصد الذي صنعة لاعبي السنغال.

2019-10-10T13:16:01Z

52- خطأ لصالح كوتينيو في منطقة خطرة بعد تدخل قوي من ساليف ساني.

2019-10-10T13:15:15Z

51- كرة خادعة من كاسيميرو عن طريق الخطأ الذي تحصل عليه المنتخب البرازيلي في وسط الملعب في محاولة لوضع الكرة من فوق حارس مرمى السنغال، ولكن يُمسك بها ألفريد جوميس.

2019-10-10T13:14:42Z

50- خطأ لصالحأليكس ساندرو بعد تدخل شيخو كوياتي معه بقوة.

2019-10-10T13:13:08Z

48- تسديدة من كوتينيو ولكن دون تركيز جيد لتخرج وتصبح ركلة مرمى لمنتخب السنغال.

2019-10-10T13:11:59Z

47- خطأ لصالحإسماعيلا سار في وسط الملعب بعد تدخل فيليبي كوتينيو معه بقوة.

بداية الشوط الثاني

2019-10-10T13:07:27Z

46- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية شوط المباراة الثاني بين منتخب البرازيل ومنتخب السنغال.

نهاية شوط المباراة الأول

2019-10-10T12:51:58Z

47- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

ديديو يُسجل هدف التعادل للسنغال

2019-10-10T12:50:17Z

ضربة جزاء يُسببها ماني ويُسجلها ديديو

46- جوووووووووووووووووووووووووووول، فامارا ديديو يُسجل هدف التعادل عن طريق ركلة الجزاء التي سددها على يمين الحارس إيديرسون ليعادل النتيجة.

ركلة جزاء وبطاقة صفراء

2019-10-10T12:48:51Z

44- يا الله، ركلة جزاء للمنتخب البرازيلي وبطاقة صفراء لماركينيوس بعد أن انطلق ساديو ماني بشكل رائع وراوغ داني ألفيس وماركينيوس ليتدخل الآخير ويُعركلة.

2019-10-10T12:47:49Z

43- إنطلاقة رائعة من نيمار في وسط الملعب ومراوغات رائعة لخط وسط المنتخب السنغالي، ومن ثم تمريرة إلى كوتينيو ولكن يخرج حارس مرمى المنتخب السنغالي ويُنقذ الموقف.

2019-10-10T12:46:57Z

43- طولية رائعة من كوتينيو إلى نيمار في الجانب الأيسر ويوقفها ببراعة، ولكن يُعلن الحكم عن وجود حالة تسلل.

2019-10-10T12:46:23Z

42- تُنفذ الركلة الجانبية بشكل سئ ويُبعدها مدافعي المنتخب البرازيلي.

2019-10-10T12:45:37Z

41- ضربة جانبية آخرى بعد محاولة من لامين جاساما لوضع عرضية من الجانب الأيمن ولكن يتدخل معه كاسيميرو لتصبح ركلة جانبية.

2019-10-10T12:44:20Z

40- تُنفذ الركلة الجانبية وتصطدم مدافعي البرازيل وتعود لكريبان دياتا الذي يُسددها ولكن يُمسك بها إيديرسون حارس مرمى البرازيل، في ظل مُطالبة من لاعبي السنغال بركلة جزاء لاعتقادهم بأن الكرة لامست يد ماركينيوس

2019-10-10T12:43:27Z

39- إنطلاقة من إسماعيلا سار وعرضية رائعة ولكن يُبعدها تياجو سيلفا لتصبح ركلة جانبية.

2019-10-10T12:42:05Z

38- بينية رائعة من كوتينيو في إتجاه نيمار ولكن يخرج جوميس حارس السنغال ويُمسك بالكرة.

2019-10-10T12:39:40Z

35- سقوط لكاسيميرو لاعب منتخب لبرازيل أثر إلتحام مع شيخو كويتي لاعب منتخب السنغال، والذي بدورة أخرج الكرة للإطمئنان على اللاعب.

2019-10-10T12:35:49Z

29- تُستكمل المباراة مرة آخرى والكرة بحوذة المنتخب السنغالي.

2019-10-10T12:32:17Z

28- تتوقف المباراة قليلاً لاستراحة قصيرة للاعبين بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

2019-10-10T12:31:33Z

27- مهارات رائعة من كوتينيو وثنائية رائعة مع نيمار ولكن يُعلن الحكم السنغافوري محمد تقي عن وجود حالة تسلل على المنتخب البرازيلي.

2019-10-10T12:30:02Z

26- كرة رائعة من إسماعيلا سار الذي انطلق في الجانب الأيمن ويُمررها إلى ساديو ماني الذي يراوغ ماركينيوس بشكل رائع ويُسددها بقوة، ولكن يُنقذها إيديرسون ويبعد الكرة.

2019-10-10T12:28:44Z

24- تُنفذ الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة ومن ثم عرضية يُبعدها تياجو سيلفا عن منطاق الخطورة.

2019-10-10T12:28:18Z

24- ركلة جانبية للمنتخب السنغالي بعد انطلاقة كريبان دياتا وتدخل ماركينيوس معه.

2019-10-10T12:27:04Z

23- يُسددها ساليف ساني بشكل سئ وتخرج بعيداً فوق المرمى لتصبح ركلة مرمى للمنتخب البرازيلي.

2019-10-10T12:25:15Z

21- خطأ لصالح إسماعيلا سار من منطقة خطرة على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل كاسيميرو معه.

2019-10-10T12:23:54Z

20- تسديدة خطرة من إدريسا جاي الذي استلم كرة في وسط الملعب وسدد بقوة من مسافة بعيدة، ولكن تعلو عن عارضة الحارس إيديرسون بقليل، ولكنها خطر هجمة للمنتخب السنغالي حتى الآن.

2019-10-10T12:23:03Z

19- ما زال المنتخب السنغالي لم يُقدم ما هو متوقع منه، بل ويجد صعوبة أيضاً في الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية.

2019-10-10T12:20:24Z

16- طولية خطرة من ماركينيوس تصل إلى نيمار داخل منطقة الجزاء ولكن يتدخل ساليف ساني ويُبعد خطورة الكرة.

2019-10-10T12:17:11Z

13- سيطرة تامة من منتخب البرازيل مع إرتداد كامل من لاعبي المنتخب السنغالي في الخلف في محاولة للاعتماد على الهجمات المرتدة.

هدف رائع من فيرمينو

2019-10-10T12:14:11Z

تمريرة سحرية من خيسوس

9- طولية رائعة من وسط الملعب تصل إلى خيسوس الذي ينطلق من الجانب الأيمن ويراوغ راسين كولي بسرعته ومن ثم يضع تمريرة رائعة إلى فيرمينو المُنطلق من الخلف ليضعها على يسار الحارس ألفيرد جوميس ويضع المنتخب البرازيلي في المقدمة.

جوووووووووووول للمنتخب البرازيلي

2019-10-10T12:13:07Z

هدف التقدم للبرازيل

9- جووووووووووووووووووووووووووووول، فيرمينو يٌسجل الهدف الأول في أول كرة خطرة على مرمى السنغال.

2019-10-10T12:10:58Z

7- حماس قوي من منتخب السنغال بعد إنكماشهم في الدقائق الأولى في الخطوط الخلفية، ولكن يبدوأ انا زملاء ساديو ماني يحاولون الدخول في أجواء المباراة سريعاً.

2019-10-10T12:09:25Z

5- طولية من جابرييل خيسوس في اتجاه فيرمينو داخل منطقة الجزاء، ولكن يرتقي لها جوميز حارس مرمى المنتخب السنغالي ويُمسك بها.

2019-10-10T12:07:04Z

3- بداية حذرة من المنتخبين حتى الآن، خاصة من المنتخب السنغالي.

بداية المباراة

2019-10-10T11:42:18Z

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية المباراة بين منتخبي البرازيل والسنغال.

منتخب السنغال

2019-10-10T11:38:26Z

(4-2-3-1)

يدخل أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال بطريقة (4-2-3-1) وبتشكيلة من اللاعبين تضم: ألفريد جوميس / لامين جاساما، خاليدو كوليبالي، ساليف ساني، راسين كولي / شيخو كوياتي، إدريسا جاي / إسماعيلا سار، كريبان دياتا، ساديو ماني / فامارا ديديو)

تشكيل منتخب البرازيل

2019-10-10T11:35:20Z

(4-2-3-1)

يدخل تشيتشي المدير الفني لمنتخب البرازيل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (إيديرسون / أليكس ساندرو، تياجو سيلفا، ماركينهوس، داني ألفيس / كاسيميرو، آرتور / نيمار، فيليبي كوتينيو، جابرييل خيسوس / روبيرتو فيرمينو)

2019-10-09T20:47:06Z

على الجانب الآخر فمنتخب السنغال استطاع أن يصل إلى نهائي دوري الأمم الأفريقية الآخيرة قبل أن يُهزم على يد المنتخب الجزائري، ويقدم المنتخب السنغالي مستوى رائعًا في الآونة الآخيرة، ولذا فمن المتوقع أن نشاهد مباراة غاية في القوة وتحمل طابعاً رسمياً.

2019-10-09T20:46:53Z

استطاع راقصي السامبا تحقيق بطولة كوبا الآخيرة بعد أن انتصروا في المباراة النهائية بيوليو الماضي على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستمر المدرب ليوناردو تشيتشي الذي أثبت جدارته بقيادة منتخب السيليساو، ولكن في ظل استعدادات المنتخب خاضوا مباراتين وديتين في التوقف الدولي السابق أمام كلٌا من كولومبيا وبيرو، ولم يستطع الفوز في أي منهما، حيث تعادل في الأولى وهُزم في الثانية.

2019-10-09T20:46:45Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح ملعب سنغافورة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين البرازيل والسنغال في مباراة ودية، ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال