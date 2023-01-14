مباشرالباطن ضد الاتحاد: مباشر لحظة بلحظة في دوري روشن السعودي 2023

الباطن 2x1 الاتحاد

Ittihad Abha SPL 31.12.2022Ittihad Twitter
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الباطن vs الإتحاددوري روشن السعوديالباطنالإتحاد

ملخص

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الباطن - الاتحاد

    السبت 14 يناير 2023،
    15:30 السعودية، 14:30 مصر

    شاهد Vip

    الباطن

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    نهاية المباراة بفوز الاتحاد على الباطن بهدفين لهدف

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    90' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت بدل من ضائع

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    86' الاتحاد يستعيد ذمام السيطرة وتسديدة قوية من برونو هنريكي لكن فوق العارضة

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    79' سقوط العبود ويطالب بالخروج بديلًا ويبدو أنّه لن يستمر في اللقاء

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    72' التفوق من جانب الاتحاد والباطن عاجز عن بناء أي هجمة

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    65' ماااااااااذا أهدرت يا حمدالله 😱 انفراد بالمرمى ومراوغة للحارس لكن الدفاع يحولها ركنية

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    60' أوووه خطأ من حارس الباطن كاد أن يدفع الثمن بهدف ثالث لكن الدفاع أنقذها

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    54' أووووه فرصة خطيرة للشنقيطي لكن تطول وتصل بسهولة إلى يد الحارس

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    فيديو: شاهد هدف رومارينيو لصالح الاتحاد ضد الباطن في دوري روشن السعودي 2023

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    جوووووووول الاتحاد يتقدم في النتيجة

    50' جوووووول رومارينيو يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

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    49' أووووه تمريرات متبادلة بين رومارينيو وحمدالله وسقوط الأول ليحتسب ركلة جزاء ثانية لصالح الاتحاد

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    انطلاق الشوط الثاني

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    نهاية الشوط الأول بالتعادل بين الاتحاد والباطن

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    فيديو: شاهد هدف حمدالله لصالح الاتحاد ضد الباطن في دوري روشن السعودي 2023

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    جوووووووووووول الاتحاد يتعادل

    45+7' جووووووووول حمدالله يسدد ركلة الجزاء ويجلب التعادل لصالح الاتحاد

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    45+6' اشتعلت المباراة وركلة جزاء للاتحاد مع بطاقة حمراء مباشرة لسباستيان مدافع الباطن

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    45+5' الحكم يراجع لقطة إمكانية وجود لمسة يد وركلة جزاء لصالح الاتحاد

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    45' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت بدل من ضائع

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    41' الاتحاد مسيطر على المباراة ومستمر في محاولاته على المرمى لكن تحولات الباطن قد تضيف الثاني

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    35' هجمة منظمة للاتحاد وصلت إلى رومارينيو الذي سددها قوية في المرمى لكن كمبانيا يتصدى لها على مرتين

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    31' أوووه عرضية من الشمراني على رأس حمدالله لكن يسددها بصورة سيئة بجوار المرمى

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    فيديو: شاهد هدف الباطن الأول في مرمى الاتحاد بدوري روشن السعودي 2023

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    26' مطالبة من لاعبي الاتحاد بركلة جزاء بعد رأسية كوستا التي ارتطمت بدافع الباطن، لكن الحكم يحتسب ركنية

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    جووووووول الباطن يتقدم

    23' جوووووووول مرتدة سريعة من الباطن وصلت إلى رينزو لوبيز الذي احتفظ بكرته ومررها على يساره للقادم من الخلف يوسف الشمري ليضعها في الشباك

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    19' أوووه تسديدة من بيدروزا مباغتة خارج من منطقة الجزاء لكن تعلو عارضة جروهي

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    16' ركنية للاتحاد لكن دفاع الباطن يتصدى وفي الاخير يحتسب الحكم مخالفة على كوستا

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    7' الكرة في الثلث الهجومي لنادي الباطن لكن دون أي فرصة حقيقية ضد جروهي

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    1' أوووووه فرصة خطيرة مبكرة للاتحاد بعرضية من كوستا إلى حمدالله المنفرد بالمرمى لكن سددها بصورة سهلة في يد الحارس

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    انطلاق المباراة والكرة مع الباطن

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    المباراة تتأخر في الانطلاق بسبب مشاكل في شباك فريق الباطن

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    تشكيل الباطن ضد الاتحاد

    اختار ألين هورفات، مدرب الباطن، الفريق الآتي لخوض اللقاء

    التشكيل: 4-1-4-1
    كمبانيا
    بدر ناصر، بيري، أنطونيو، بسام الحريجي
    ساليفو
    يحيى القرني، سيباستيان بيدروزا، نواف السحيمي، يوسف المزيريب
    رينزو لوبيز

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    تشكيل الاتحاد ضد الباطن

    قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي

    التشكيل: 4-2-3-1

    مارسيلو جروهي
    حمدان الشمراني، عمر هوساوي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي.
    عوض الناشري، طارق حامد
    هيلدر كوستا، برونو هنريكي، رومارينيو
    عبدالرزاق حمد الله

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    أهلا بكم في البث المباشر في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الباطن والاتحاد على ملعب الباطن.

    الاتحاد سقط في فخ التعادل أمام الشباب في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بعد الهزيمة من الهلال بأيام قليلة، ويسعى لتحقيق الانتصار بهدف التعافي من النتائج السلبية والخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

    أما الباطن فلم يحقق أي انتصار في دوري روشن حتى الآن، ولذلك يحتل المركز الأخير في ترتيب الجدول، وقد يكون الغريم المنافس للنمور لاستعادة نغمة الانتصارات.

    ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 12 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن النصر المتصدر.

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    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

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