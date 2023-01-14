عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الباطن - الاتحاد
السبت 14 يناير 2023،
الباطن
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الباطن - الاتحاد
السبت 14 يناير 2023،
الباطن
🔥⚽️— SHAHID (@ShahidVOD) January 13, 2023
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90' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت بدل من ضائع
86' الاتحاد يستعيد ذمام السيطرة وتسديدة قوية من برونو هنريكي لكن فوق العارضة
79' سقوط العبود ويطالب بالخروج بديلًا ويبدو أنّه لن يستمر في اللقاء
72' التفوق من جانب الاتحاد والباطن عاجز عن بناء أي هجمة
65' ماااااااااذا أهدرت يا حمدالله 😱 انفراد بالمرمى ومراوغة للحارس لكن الدفاع يحولها ركنية
60' أوووه خطأ من حارس الباطن كاد أن يدفع الثمن بهدف ثالث لكن الدفاع أنقذها
54' أووووه فرصة خطيرة للشنقيطي لكن تطول وتصل بسهولة إلى يد الحارس
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 14, 2023
رومارينهو يمنح التقدم للاتحاد🔥
الباطن 1 × 2 الاتحاد#الباطن_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/hF1y50RoYF
50' جوووووول رومارينيو يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء
49' أووووه تمريرات متبادلة بين رومارينيو وحمدالله وسقوط الأول ليحتسب ركلة جزاء ثانية لصالح الاتحاد
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 14, 2023
حمدالله يسجل هدف التعادل للاتحاد🔥
الباطن 1 × 1 الاتحاد#الباطن_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/5aCmzKmtde
45+7' جووووووووول حمدالله يسدد ركلة الجزاء ويجلب التعادل لصالح الاتحاد
45+6' اشتعلت المباراة وركلة جزاء للاتحاد مع بطاقة حمراء مباشرة لسباستيان مدافع الباطن
45+5' الحكم يراجع لقطة إمكانية وجود لمسة يد وركلة جزاء لصالح الاتحاد
45' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت بدل من ضائع
41' الاتحاد مسيطر على المباراة ومستمر في محاولاته على المرمى لكن تحولات الباطن قد تضيف الثاني
35' هجمة منظمة للاتحاد وصلت إلى رومارينيو الذي سددها قوية في المرمى لكن كمبانيا يتصدى لها على مرتين
31' أوووه عرضية من الشمراني على رأس حمدالله لكن يسددها بصورة سيئة بجوار المرمى
تسديدة خطيرة من حمدالله تمر بجانب القائم #الباطن_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/FCU4Qj47hd— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 14, 2023
هدددددف!⚽️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 14, 2023
يوسف المزيريب يفتتح التسجيل للباطن🔥
الباطن 1 × 0 الاتحاد#الباطن_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/kYKwi1KiTF
26' مطالبة من لاعبي الاتحاد بركلة جزاء بعد رأسية كوستا التي ارتطمت بدافع الباطن، لكن الحكم يحتسب ركنية
23' جوووووووول مرتدة سريعة من الباطن وصلت إلى رينزو لوبيز الذي احتفظ بكرته ومررها على يساره للقادم من الخلف يوسف الشمري ليضعها في الشباك
19' أوووه تسديدة من بيدروزا مباغتة خارج من منطقة الجزاء لكن تعلو عارضة جروهي
16' ركنية للاتحاد لكن دفاع الباطن يتصدى وفي الاخير يحتسب الحكم مخالفة على كوستا
7' الكرة في الثلث الهجومي لنادي الباطن لكن دون أي فرصة حقيقية ضد جروهي
1' أوووووه فرصة خطيرة مبكرة للاتحاد بعرضية من كوستا إلى حمدالله المنفرد بالمرمى لكن سددها بصورة سهلة في يد الحارس
تهديد اتحادي اول عن طريق حمدالله و كامبانيا يتصدى #الباطن_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/7JMhW7uHBo— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 14, 2023
المباراة تتأخر في الانطلاق بسبب مشاكل في شباك فريق الباطن
اختار ألين هورفات، مدرب الباطن، الفريق الآتي لخوض اللقاء
التشكيل: 4-1-4-1
كمبانيا
بدر ناصر، بيري، أنطونيو، بسام الحريجي
ساليفو
يحيى القرني، سيباستيان بيدروزا، نواف السحيمي، يوسف المزيريب
رينزو لوبيز
📋 قائمة السيّد ( ألين هورفات ) في مواجهة الاتحاد #الباطن_الاتحاد#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/dQcfH6l9hc— نادي الباطن السعودي (@albatinclub) January 14, 2023
قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
حمدان الشمراني، عمر هوساوي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي.
عوض الناشري، طارق حامد
هيلدر كوستا، برونو هنريكي، رومارينيو
عبدالرزاق حمد الله
👈 إليكم خيارات نونو سانتو لمواجهة #الاتحاد_الباطن ⚽️ pic.twitter.com/U8a3CH2QFh— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 14, 2023
أهلا بكم في البث المباشر في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الباطن والاتحاد على ملعب الباطن.
الاتحاد سقط في فخ التعادل أمام الشباب في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بعد الهزيمة من الهلال بأيام قليلة، ويسعى لتحقيق الانتصار بهدف التعافي من النتائج السلبية والخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.
أما الباطن فلم يحقق أي انتصار في دوري روشن حتى الآن، ولذلك يحتل المركز الأخير في ترتيب الجدول، وقد يكون الغريم المنافس للنمور لاستعادة نغمة الانتصارات.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 12 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن النصر المتصدر.