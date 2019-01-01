أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الباطن نظيره فريق الهلال، على ملعب “نادي الباطن” في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.