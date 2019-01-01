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الباطن × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الباطن والهلال، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19

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الهلال السعودي

التبديل الثاني فى صفوف الباطن

2019-02-08T18:40:43Z

دخول محمد محسن وخروج رائد الغامدي 

2019-02-08T18:39:48Z

66’ عرضية أرضية لداخل المنطقة عن طريق محمد البريك تلقاها كارلوس إدواردو بتسديدة من على القائم القريب لكنها مرت بجوار القائم 

2019-02-08T18:39:22Z

65’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها جوميس من منطقة الخطورة 

2019-02-08T18:38:21Z

64’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق زياد العونلي لداخل المنطقة أمسكها الحارس علىا لحبسي وتسقط من ليتلقاها رائد الغامدي الذي حاول إستغلال الخطأ وتسديدها فى المرمي لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية للباطن 

2019-02-08T18:37:05Z

63’ عرضية من محمد البريك من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لتصل إلى هاتان باهبري على حدود المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-02-08T18:36:24Z

62’ عرضية من ياسر الشهراني من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-02-08T18:34:42Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 

2019-02-08T18:33:48Z

58’ عرضية من ياسر الشهراني من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لتردد امام هتان باهبري الذي سددها لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-02-08T18:31:32Z

57’ هدوء فى رتم المباراة ولاخطورة على المرمي من كلا الفريقين 

2019-02-08T18:29:19Z

55’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الهلال على حدود منطقة جزاء الباطن 

2019-02-08T18:28:47Z

54’ سقوط زياد العونلي بعد تسديد الكرة فى وجه ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج 

2019-02-08T18:28:05Z

53’ تنفيذ الخطأ من كارلوس إدواردو بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط البشري وتمر بدون خطورة 

2019-02-08T18:27:16Z

52’ خطأ للهلال من خارج المنطقة من الجهة اليسري بعد تدخل قوي على كاريلو 

2019-02-08T18:25:19Z

50’ سيطرة من لاعبي الهلال لكن بدون خطورة على المرمي 

بطاقة صفراء من نصيب زياد العونلي

2019-02-08T18:24:06Z

49’ بطاقة صفراء من نصيب زياد العونلي  بعد تدخل قوي على ياسر الشهراني 

2019-02-08T18:21:29Z

47’ عرضية من أندري كاريلو من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت إلى رمية تماس

2019-02-08T18:02:38Z

45+3’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من مهنا العنزي على قدم نواف العابد 

2019-02-08T18:01:54Z

45+2’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق ميلوش ديجينيك لكنها غير متقنة مرت اعلى المرمي 

2019-02-08T18:01:04Z

45+1’ تمريرة خطيرة فى إتجاه جوناثان بينيتيس لداخل المنطقة لكن خروج موفق من الحارس على الحبسي الذي أمسكها بثبات 

2019-02-08T18:00:31Z

45’ الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع 

2019-02-08T17:59:19Z

44’ عرضية من جوميس من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها دفاعات الباطن بنجاح 

2019-02-08T17:58:47Z

43’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق أندريس باراكا لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس على الحبسي 

2019-02-08T17:57:47Z

42’ إنطلاقة من كاريلو من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-02-08T17:57:13Z

41’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ألبيرتو بوتيا على زياد العونلي 

2019-02-08T17:55:15Z

40’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية جوميس 

2019-02-08T17:52:19Z

38’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ياسر الشهراني لكن ابعدها الحارس ادريانو فاتشيني بنجاح 

2019-02-08T17:51:36Z

37’ سيطرة من لاعبي الهلال الذي يبحث عن هدف التقدم لكن دفاع محكم من لاعبي الباطن على حدود المنطقة 

2019-02-08T17:50:56Z

36’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق حسن كادش لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-02-08T17:50:04Z

35’ عرضية من الجهة اليسري لفريق الباطن عن طريق سلطان غنيمان المطيري لكنها مرت بجوار القائم الايسر للحارس على الحبسي 

2019-02-08T17:48:28Z

33’ ضغط من لاعبي الهلال على دفاعات الباطن لمحاولة البحث عن هدف التقدم فى هذه الدقائق

2019-02-08T17:46:06Z

29’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

2019-02-08T17:44:53Z

28’ توقف اللقاء لسقوط أندري كاريلو  ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-08T17:43:37Z

27’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتصل على حدود المنطقة إلى ياسر الشهراني الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

التبديل الاول فى صفوف الباطن

2019-02-08T17:42:33Z

26’ دخول ماحد كنبة وخروج كريايسان دا كروز 

جوناثان بينيتيس يسجل هدف التعادل للباطن

2019-02-08T17:40:30Z

جوناثان بينيتيس

25’ الهدف جاء بعد رمية تماس للباطن تنفذ من الجهة اليسري لداخل المنطقة تلقاها رائد الغامدي ومررها لداخل المنطقة تلقاها جوناثان بينيتيس بتسديدة تصطدم فى الحارس على الحبسي لتردد له وهو ساقط ويسددها خلفية رائعة فى المرمي 

2019-02-08T17:39:36Z

24’ جووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، وهدف التعادل للباطن عن طريق جوناثان بينيتيس 

2019-02-08T17:39:03Z

23’ يسعي الباطن للوصول إلى مرمي الحارس على الحبسي لكنه يجد صعوبة للإختراق بين مدافعي الهلال 

2019-02-08T17:38:10Z

22’ خطا للهلال بعد تدخل قوي على حسن كادش فى منتصف الميدان 

2019-02-08T17:36:29Z

21’ تمريرة طولية فى إتجاه ياسر الشهراني على الجهة اليمنى تلقاها الشهراني بعرضية قوية للغاية لكنها مرت اعلى المرمي 

أندري كاريلو يفتتح التسجيل للهلال

2019-02-08T17:33:40Z

أندري كاريلو

20’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق حسن كادش لداخل المنطقة تلقاها جوميس ومررها لداخل الست يردات إلى اندري كاريلو الذي سددها فى المرمي بنجاح 

2019-02-08T17:33:14Z

19’ جووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لفريق الهلال عن طريق أندري كاريلو 

2019-02-08T17:32:23Z

18’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق حسن كادش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-08T17:31:51Z

17’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

2019-02-08T17:30:01Z

16’ ركنية للهلال تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها محمد كنو برأسية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-02-08T17:29:37Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-08T17:28:52Z

14’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق نواف العابد لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد على الجهة اليمنى إلى جوميس الذي أرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-02-08T17:28:00Z

13’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

2019-02-08T17:25:37Z

11’ توقف اللقاء لسقوط رائد الغامدي ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج 

2019-02-08T17:23:59Z

10’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ياسر الشهراني لكن امسكها الحارسأدريانو فاتشيني بثبات 

2019-02-08T17:23:24Z

8’ مباراة هادئة تماماً والكرة منحصرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الفريقين 

2019-02-08T17:22:05Z

7’ لمسة يد على اللاعب رائد الغامدي بعد ابعاد الكرة من عبدالله عطيف لتصطدم فى يده والحكم يحتسب خطأ للهلال فى المنطقة الدفاعية للفريق 

2019-02-08T17:21:34Z

6’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق رائد الغامدي لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-02-08T17:20:49Z

4’ إستئناف المباراة من جديد وخروج اللاعب لتلقيه العلاج 

2019-02-08T17:19:59Z

3’ توقف اللقاء لسقوط لاعب الباطن كرايسان داكروز ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-02-08T17:16:44Z

2’ ركنية أولي فى بداية المباراة من نصيب الباطن تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها رائد الغامدي برأسية سهلة بين أحضان الحارس على الحبسي 

التشكيل الرسمي للهلال

2019-02-08T16:57:43Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

على الحبسي / ياسر الشهراني / ألبيرتو بوتيا / ميلوش ديجينيك / حسن كادش / محمد كنو / عبدالله عطيف / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / نواف العابد / بافيتيمبي جوميس

البدلاء / محمد جحفلي / ناصر عيسي الدوسري / عبدالرحمن هاشم اليامي / أحمد أشرف / محمد الشلهوب / عبدالله المعيوف / محمد البريك / علدالملك الخيبري / هتان باهبري 

التشكيل الرسمي للباطن للقاء الليوم

2019-02-08T16:53:30Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

أدريانو فاتشيني / مهنا واقص العنزي / بندر ناصر المطيري / لوكاس تاجليابيترا / سلطان غنيمان المطيري / أندريس فيرنانديز باركا / أسامة مالك / جوناثان بينيتيس / كرايسان دا كروز / رائد الغامدي / زياد العونلي 

البدلاء / عبدالعزيز مجرشي / جدعان مهنا الشمري / أنس زياني / ماجد كنبة / رمزي سولان 

2019-02-08T02:02:13Z

يدخل الزعيم المباراة وهو على صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، بينما يحتل المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة خلف الحزم صاحب المركز الثاني عشر

2019-02-08T02:01:59Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق الباطن نظيره فريق الهلال، على ملعب “نادي الباطن” في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.