يبدا فلامنجو بقيادة المدرب فيتور بيريرا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
أدريار ميلودوس سانتوس
أيرتون لوكاس - فابريسيو برونو - ديفيد لويز - جييرمو فاريلا
تياجو مايا - أرتورو فيدال
جيورجيان دي أراسايتا - جابريل باربوسا - إيفرتون ريبيرو
بيدرو
يبدا فلامنجو بقيادة المدرب فيتور بيريرا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
أدريار ميلودوس سانتوس
أيرتون لوكاس - فابريسيو برونو - ديفيد لويز - جييرمو فاريلا
تياجو مايا - أرتورو فيدال
جيورجيان دي أراسايتا - جابريل باربوسا - إيفرتون ريبيرو
بيدرو
The Starting XI 📝 pic.twitter.com/NfJHWmDGC7— Flamengo (@Flamengo_en) February 11, 2023
يبدا الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
محمد الشناوي
خالد عبدالفتاح - محمد عبدالمنعم - ياسر ابراهيم - علي معلول
حمدي فتحي - مروان عطية
طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - أحمد عبدالقادر
محمد شريف
📋| إليكم تشكيل الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 🏆🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 11, 2023
🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/mX8dPkWf6Y
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي وفلامنجو، لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي تستضيفها المغرب
الأهلي يخوض مباراة المركز الثالث في مونديال الأندية بعد السقوط أمام ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بنتيجة 4-1.
ويسعى الأهلي إلى حصد الميدالية البرونزية الثالثة له على التوالي، بعدما شارك في آخر نسختين من مونديال الأهلي، وحقق المركز الثالث فيهما.
أما فلامنجو، فقد خسر أمام الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.