أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي وفلامنجو، لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2022 التي تستضيفها المغرب

الأهلي يخوض مباراة المركز الثالث في مونديال الأندية بعد السقوط أمام ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بنتيجة 4-1.

ويسعى الأهلي إلى حصد الميدالية البرونزية الثالثة له على التوالي، بعدما شارك في آخر نسختين من مونديال الأهلي، وحقق المركز الثالث فيهما.

أما فلامنجو، فقد خسر أمام الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3-2 في نصف النهائي الآخر.