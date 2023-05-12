مباشرالأهلي ضد الترجي: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022-23، المقامة على ملعب (رادس).

Percy Tau, Al AhlyBackpage
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الترجي الرياضي التونسي vs الأهليالترجي الرياضي التونسيالأهليدوري أبطال أفريقيا
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    تشكيل الأهلي ضد الترجي

    يبدا الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    محمد الشناوي

    محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول

    حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية

    جسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو

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    تشكيل الترجي ضد الأهلي

    يبدا الترجي بقيادة المدرب نبيل معلول بالرسم الآتي

    الخطة 4-2-3-1

    صدقي الدبشي

    محمد بن علي - ياسين مرياح - محمد توقاي - رائد بوشنيبة

    موسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان

    معتز زاديم - صابر بوجرين - راشد عرفاوي

    محمد علي بن حمودة

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    أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا2022-23، على ملعب (رادس).

    يدخل الأهلي المصري معتركًا كرويًا جديدًا عبر بطولة يستهدفها المارد الأحمر بقوة وهي دوري أبطال إفريقيا،وعين المارد الأحمر ستكون على استغلال الحالة الصعبة التي يمر بها فريق باب سويقة.

    بينما يطمح الترجي لفعل المستحيل من أجل تدارك موقفه الأخير في الدوري التونسي، ولا يطمح للتعثر في دوري أبطال إفريقيا.