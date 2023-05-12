يبدا الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
محمد الشناوي
محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول
حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية
جسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو
يبدا الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
محمد الشناوي
محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول
حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية
جسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو
📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 12, 2023
🔴| #يلا_يا_أهلي
⚫️| #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/NyG2fQFiLA
يبدا الترجي بقيادة المدرب نبيل معلول بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
صدقي الدبشي
محمد بن علي - ياسين مرياح - محمد توقاي - رائد بوشنيبة
موسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان
معتز زاديم - صابر بوجرين - راشد عرفاوي
محمد علي بن حمودة
#TotalEnergiesCAFCL Semifinal #ESTASC | 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @AlAhly🇪🇬 : Starting Lineup / تشكيل الفريق / La formation de départ pic.twitter.com/SNx119Vl8b— Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 12, 2023
أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا2022-23، على ملعب (رادس).
يدخل الأهلي المصري معتركًا كرويًا جديدًا عبر بطولة يستهدفها المارد الأحمر بقوة وهي دوري أبطال إفريقيا،وعين المارد الأحمر ستكون على استغلال الحالة الصعبة التي يمر بها فريق باب سويقة.
بينما يطمح الترجي لفعل المستحيل من أجل تدارك موقفه الأخير في الدوري التونسي، ولا يطمح للتعثر في دوري أبطال إفريقيا.