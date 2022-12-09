مباشرالأرجنتين ضد هولندا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي ستُقام على ملعب لوسيل

MP_van dijk_netherlands vs messi_argentina(C)Getty Images
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    5" انطلاقة من ليونيل ميسي من الجانب الايمن ثم مررها لناوهيل الذي ارسلها عرضية أرضية لكن دون متابعة ومرت بسلام على الطواحين

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    4" عرضية  أرضية من أكونيا لكن دفاع الطواحين ابعد الكرة عن منطقة الخطورة

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    2" تمريرات بين لاعبي الأرجنتين في منتصف الميدان
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    1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

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    تشكيل الأرجنتين

    يبدأ منتخب الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني بالرسم الأتي

    الخطة 3-5-2

    إيميليانو مارتينيز

    ناويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي

    ليساندرو مارتينيز - ماركوس أكونيا - رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر

    ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز

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    تشكيل منتخب هولندا

    يبدا منتخب هولندا بقيادة المدرب لويس فان جال بالرسم الآتي

    الخطة 3-4-3

    أندريس نوبرت

    يوريان تيمبر - ناثان أكي - فيرجيل فان دايك

    دالي بليند - دينزل دومفرير - فرينكي دي يونج - مارتن دي روون

    ستيفن بيرجوين - كودي جاكبو - ممفيس ديباي

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    رفاق ليونيل ميسي يسعون لإقصاء هولندا مجددًا بعدما التقيا في 2014 وأقصوهم بركلات الترجيح، بينما يطمح رجال لويس فان خال بأخذ الثأر من الكتيبة الأرجنتينية.
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    مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في تغطيتنا للقمة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب هولندا، في ربع نهائي من كأس العالم فيفا قطر 2022.