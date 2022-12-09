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رفاق ليونيل ميسي يسعون لإقصاء هولندا مجددًا بعدما التقيا في 2014 وأقصوهم بركلات الترجيح، بينما يطمح رجال لويس فان خال بأخذ الثأر من الكتيبة الأرجنتينية.