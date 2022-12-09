5" انطلاقة من ليونيل ميسي من الجانب الايمن ثم مررها لناوهيل الذي ارسلها عرضية أرضية لكن دون متابعة ومرت بسلام على الطواحين
مباشرالأرجنتين ضد هولندا: مباشر لحظة بلحظة
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4" عرضية أرضية من أكونيا لكن دفاع الطواحين ابعد الكرة عن منطقة الخطورة
- -2" تمريرات بين لاعبي الأرجنتين في منتصف الميدان
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل الأرجنتين
يبدأ منتخب الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني بالرسم الأتي
الخطة 3-5-2
إيميليانو مارتينيز
ناويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي
ليساندرو مارتينيز - ماركوس أكونيا - رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر
ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز
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تشكيل منتخب هولندا
يبدا منتخب هولندا بقيادة المدرب لويس فان جال بالرسم الآتي
الخطة 3-4-3
أندريس نوبرت
يوريان تيمبر - ناثان أكي - فيرجيل فان دايك
دالي بليند - دينزل دومفرير - فرينكي دي يونج - مارتن دي روون
ستيفن بيرجوين - كودي جاكبو - ممفيس ديباي
- -رفاق ليونيل ميسي يسعون لإقصاء هولندا مجددًا بعدما التقيا في 2014 وأقصوهم بركلات الترجيح، بينما يطمح رجال لويس فان خال بأخذ الثأر من الكتيبة الأرجنتينية.
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مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في تغطيتنا للقمة المرتقبة بين منتخب الأرجنتين ومنتخب هولندا، في ربع نهائي من كأس العالم فيفا قطر 2022.