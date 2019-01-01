الاتفاق × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

2019-05-11T20:08:45Z
40- يا الله الهدف الأول يضيع، كرة رائعة من عبد الملك إلى الدوسري الذي يضعها رائعة إلى جوميس ولكن يُبعدها رامون أرياس
2019-05-11T20:07:55Z
38- يحاول لاعبي الاتفاق الاعتماد على هجمات مرتدة سريعة وبالفعل نجد بها الخطورة
2019-05-11T20:04:55Z
37- يا الله، هزاع الهزاء يُضيع الهدف الأول للأتفاق بعد تمريرة رائعة من علي الهزازي إلى هزاع الهزاع الذي ينفرد بعبد الله المعيوف، ولكن يُنقذها عبد الله المعيوف ويُطلق حكم المباراة صافرة احتساب تسلسل لصالح الهلال
2019-05-11T20:03:39Z
34- طولية رائعة من أحمد الحبيب وينطلق الكويكبي سريعاً باتجاه المرمى ولكن يخرج عبد الله المعيوف ويُمسك بالكرة
2019-05-11T20:03:33Z
⏲ الشوط الأول الدقيقة 30 | دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#الاتفاق : 0— نادي الاتفاق (@Ettifaq) ١١ مايو ٢٠١٩
الهلال : 0#الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/t7hyeNcMfV
2019-05-11T20:01:38Z
32- يستأنف اللقاء وينطلق الكويكبي من الجانب الأيسر سريعاً ويضع عرضية رائعة إلى عبد الرحمن العبود الذي يُنفذ ركلة خلفية ولكن دون تركيز لتذهب الكرة بعيداً
2019-05-11T20:00:42Z
31- يُوقف حكم المباراة اللقاء ويُطالب أن تبتعد كاميرات التصوير الطائرة بالملعب، حيث يُشير بأن الكرة قد اصطدمت بأحد الكاميرات السيارة
2019-05-11T20:00:15Z
31- يُنفذ إدواردو الركلة الجانبية ولكن يخرج محمد الحايتي ويُبعد الكرة
2019-05-11T19:58:22Z
30- تمريرة في العمق من كانو إلى جوميز ولكن يتدخل رامون ويبعدها لتصبح ركله جانبيه للهلال
2019-05-11T19:57:58Z
28- كارلوس إدواردوا على التنفيذ يضعها عرضيه رائعة ولكن علي هزازي يُبعد الكرة
2019-05-11T19:57:30Z
27- ويشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في المباراة للاعب الاتفاق أحمد الحبيب
2019-05-11T19:56:42Z
27- انطلاقة سريعة من سالم الدوسري من الجانب الأيمن ويتدخل معه اللاعب أحمد الحبيب ويحتسب الحكم لركله حرة للهلال من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء الاتفاق
2019-05-11T19:54:40Z
25- انطلاقة قوية من هتان بهابير ويراوغ لاعبي الدفاع ويضع عرضية قوية ولكن يُنقذها رامون أرياس ويُبعد الكرة
2019-05-11T19:54:08Z
24- مازال لاعبي الاتفاق يصمدون أمام سيطرة الهلال على وسط الملعب
2019-05-11T19:50:26Z
22- يظهر على لاعبي الهلال التوتر والتسرع من أجل احراز الهدف والتمسك بالمنافسة على لقب الدوري السعودي، وهذا ما يؤثر على إنهاء الهجمات داخل المستطيل الأخضر
2019-05-11T19:49:54Z
20- كرات سريعة من لاعبي الزعيم ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، ينقصهم اللمسات الآخيره لتسجيل الهدف
2019-05-11T19:48:26Z
19- ركلة جانبيه للهلال السعودي يلعبها إدواردوا قويه ولكن يُبعدها حارس مرمى الاتحاد بقوة
2019-05-11T19:47:46Z
18- بطاقة صفراء أولى للاعب الاتفاق سعيد الربيعي بعد تدخله بقوه على كانو بوسط الملعب
2019-05-11T19:46:43Z
17- محاولات كثيرة للهجوم من لاعبي الزعيم دون شراسه حقيقيه على مرمى محمد الحايتي، على الجانب الآخر تحفظ دفاعي كبير من لاعبي الاتفاق مع امل استثمار الهجمات المرتدة
2019-05-11T19:45:17Z
16- يا الله، إنطلاقة رائعة من كانو بعرض الملعب ويضع تمريره أكثر من رائعة إلى باهبري الذي كان سينفرد بحارس الاتفاق ولكن لم يستطع إيقاف الكرة لتفقد الهجمه أهميتها
2019-05-11T19:44:43Z
15- دخول قوي من باهبري علي عبد الرحمن العبود ويحتسب الحكم خطأ لصالح الاتفاق
2019-05-11T19:42:21Z
13- اشتراك قوي بين أليمان ومحمد كانو ويسقط اللاعبين على أرضيه الملعب، ويحتسبها الحكم خطأ لصالح نادي الهلال
2019-05-11T19:41:15Z
12- تمريرة رائعة من سالم الدوسري إلى جوميس الذي سقط على الأرض مُطالباً بركله جزاء بعد اشتراك أحمد الحبيب معه، ولكن الحكم يُشير بإستئناف اللعب
2019-05-11T19:40:25Z
11- مازال الهلال مسيطراً على مجريات الأمور ويحاول تسجيل الهدف الأول
2019-05-11T19:39:35Z
10- خطأ للأتفاق بعد تدخل باهبير على برايان أليمان
2019-05-11T19:38:20Z
9- انطلاقة رائعة من كارلوس إدواردو من الجانب الأيسر ويراوغ علي الهزازي ويسددها قوية ولكن تخرج بعيداً عن المرمى
2019-05-11T19:36:14Z
7- طولية تصل إلى ياسر الشهراني الذي يضع عرضية رائعة لهزاع الهزاع الذي لم يستطع الوصول إليها ويسقط على أرضيه الملعب مُطالباً بركله جزاء ولكن الحكم يحتسب الكره ركلة مرمى للأتفاق
2019-05-11T19:33:56Z
4- تمريرة خاطئة من سعيد الربيعي تصل إلى باهبري الذي ينطلق بالكرة من الجانب الأيسر ولكن يتم أغلاق المرمى في وجه عن طريق أحمد الحبيب وعلي الهزازي ليُمررها دون عنوان
2019-05-11T19:32:20Z
3- كرة خطرة هلاليه تصل إلى سالم الدوسري الذي كاد أن يسجل الهدف الأول ولكن رامون أرياس ويُبعد الكرة لتصل إلى حارس مرمى الأتفاق دون خطورة
2019-05-11T19:31:43Z
2- تمريرات رائعة من لاعبي الاتفاق بوسط الملعب مع ضغط رائع من لاعبي الهلال لمحاولة فرض السيطرة على المباراة من الدقاق الأولى
2019-05-11T19:30:26Z
1- ركلة البداية عند فريق الاتفاق ومحاولة للدخول سريعاً في أجواء المباراة
2019-05-11T19:28:50Z
1- يُطلق حكم المباراة صافرة بدأ شوط المباراة الأول لتبدأ مواجهة كروية سعودية رائعة
2019-05-11T19:16:09Z
تشكيلة الاتفاق: يبدأ بطريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم كلًا من: ( في حراسة المرمى محمد الحايتي / قلبي الدفاع سعيد الربيعي ورامون أرياس، أحمد الحبييب ظهير أيمن، سعيد الربيعي كظهير أيسر / وفي خط الوسط كلاً من محمد الكويكبي، برايان أليمان، حسن الحبيب، جوانسا / وفي الهجوم رأسي الحربة هزاع الهزاع وعبد الرحمن العبود.
2019-05-11T19:15:22Z
تشكيلة الهلال: يبدأ الزعيم بتشكيلة (4-2-3-1) وبقائمة تضم كلاً من: ( عبد الله المعيوف في حراسة المرمى / في قلب الدفاع ألبيرتو بوتيا و ميلوش ديجينيك، ظهير أيمن ياسر الشهراني، ظهير أيسر علي البليهي / في خط الوسط يلعب كأرتكاز كلاً من محمد كانو وعبد الملك الكايبري، أمامهم الثلاثي هتان بابهير وكارلوس إدواردو وسالم الدوسري / وفي خط الهجوم اللاعب بافيتيمبي جوميس )
2019-05-11T19:09:33Z
يقدم فريق الاتفاق موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة خلف الرائد صحاب المركز التاسع، وكانت آخر مباريات الكوماندوز في الدوري أمام الاتحاد، وخسروا هذا اللقاء بهدفين نظيفين، فحتى الآن خاض الفريق 28 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في تسع وخسر 11 مباراة.
2019-05-11T19:08:43Z
صعد الزعيم رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعدما حقق الفوز على فريق العين بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، واستطاع الموج الأزرق أن يحصد 12 نقطة من خمس مباريات، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة بانتصار ثمين على الفتح في نفس الجولة، فبعد مرور 28 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.
2019-05-11T19:06:51Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الاتفاق الهلال على استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.