الاتفاق × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

يبدأ بطريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم كلًا من: ( في حراسة المرمى محمد الحايتي / قلبي الدفاع سعيد الربيعي ورامون أرياس، أحمد الحبييب ظهير أيمن، سعيد الربيعي كظهير أيسر / وفي خط الوسط كلاً من محمد الكويكبي، برايان أليمان، حسن الحبيب، جوانسا / وفي الهجوم رأسي الحربة هزاع الهزاع وعبد الرحمن العبود.