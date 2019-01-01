حقق الزعيم فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف بعد تأخره بهدف أمام السد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، بهذا الفوز يضع الهلال قدمًا في نهائي البطولة القارية، أما فى الدوري يتصدر الهلال جدول الترتيب، حيث استطاع الموج الأزرق أن يحصد 13 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني بـ11 نقطة، وخمس نقاط عن النصر صاحب المركز السادس، فبعد مرور 5 جولات، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراة.