أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يستضيف فريق الاتحاد نظيره أبها في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب الجوهرة المشعة.

يواصل الاتحاد المضي قدمًا نحو لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ سنين طويلة، ولا يتبقى على انتهاء الموسم الكروي إلا أقل القليل ولا يزال النمور في الصدارة.

وكان التعاون قد أحدث المفاجأة بإسقاط الاتحاد وعرقلة مسيرته نحو التتويج بلقب دوري روشن حين فاز عليه 2-1 في مباراة مثيرة.

فيما سيكون المعترك القادم أمام رجال المدرب البرتغالي نونو سانتو أمام أبها لحساب الجولة 26 من عمر المسابقة.