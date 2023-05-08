أما أبها فسوف يعتمد على العناصر الآتية:
مباشرالاتحاد ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة
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تشكيلة أبها أمام الاتحاد
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تشكيلة الاتحاد أمام أبها
يبدا النصر بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مدالله العليان
أحمد بامسعود، طارق حامد
إيجور كورنادو، برونو هنريكي، رومارينيو
عبدالرزاق حمدالله
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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - أبها الإثنين 8 مايو 2023،
21:30 السعودية ومصر
شاهد VIP الجوهرة المشعة
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7' سيطرة من الاتحاد بحثًا عن الهدف الأول
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انطلاق المباراة
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أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول، يستضيف فريق الاتحاد نظيره أبها في الجولة 26 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب الجوهرة المشعة.
يواصل الاتحاد المضي قدمًا نحو لقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ سنين طويلة، ولا يتبقى على انتهاء الموسم الكروي إلا أقل القليل ولا يزال النمور في الصدارة.
وكان التعاون قد أحدث المفاجأة بإسقاط الاتحاد وعرقلة مسيرته نحو التتويج بلقب دوري روشن حين فاز عليه 2-1 في مباراة مثيرة.
فيما سيكون المعترك القادم أمام رجال المدرب البرتغالي نونو سانتو أمام أبها لحساب الجولة 26 من عمر المسابقة.