7' أووووووووه بداية قوية للاتحاد، وفرصة خطيرة تبادل التمريرات بين كوستا ورومارينيو، وصلت إلى الأخير الذي سدد تسديدة قوية أرضية ولكن المحمدي حولها إلى ركنية.