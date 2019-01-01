تأهل النمور رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، بعدما أنهى الجولة الخامسة وهو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادل وهزيمة، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فأنهى الاتحاد الموسم وهو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد أن حقق الفوز في تسع مباريات وتعالد في سبع، وخسر 14 مباراة.