أقتنص الزعيم بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة (3-1)، فى إياب دور الثمانية من البطولة القارية، أما محليًا يسير الهلال بخطى ثابتة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، حيث يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات خضها الموج الأزرق فى الموسم الجديد، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني.