التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من
عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / على آل بليهي / ياسر الشهراني / أندري كاريلو / محمد كنو / جوستافو كويلار / كارلوس إدواردو / بافيتيمبي جوميس / عمر خربين
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الاتحاد"، ضمن لقاءات جولة #همة_حتى_القمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/lCoRdoKl0l— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 21, 2019
البدلاء / علدالله الحافظ / محمد الواكد / ناصر عيسي الدوسري / محمد الشلهوب / سياستيان جيوفينكو / هتان باهبري / نواف العابد / سالم الدوسري / صالح الشهري
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ المدرب خوسيه لويس سييرا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / مروان دا كوستا / منصور الحربي/ كريم الأحمدي / عبدالإله المالكي / روماريو ريكاردو دا سيلفا / كارلوس فيلانويفا / إيميليانو فيتشيو / اليكساندر بريوفيتش
قائمة الفريق الكروي في لقاء #الاتحاد_الهلال #همة_حتى_القمة pic.twitter.com/NV1hhmtRTn— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 21, 2019
البدلاء / عساف القرني / عبدالله العمار / هارون كمارا / عبدالعزيز العرياني / حمدان الشمراني / عبدالمحسن فلاته / عمار الدحيم / خالد السميري / عبدالرحمن العبود
ودع الاتحاد البطولة الآسيوية بعد خسارته من نظيره الهلال السعودي بنتيجة (3-1)، في إياب ربع نهائي دوري إبطال أسيا، بينما فى الدوري كانت أخر مباريات العميد امام فريق ضمك وانتهت بخسارة النمور بهدفين مقابل هدف، فى إطار مافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.
أقتنص الزعيم بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة (3-1)، فى إياب دور الثمانية من البطولة القارية، أما محليًا يسير الهلال بخطى ثابتة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، حيث يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات خضها الموج الأزرق فى الموسم الجديد، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني.