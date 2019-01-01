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الاتحاد × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والهلال، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، على ملعب الجوهرة المشعة

محدث
التعليقات()

2019-02-21T17:42:58Z

17’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-21T17:42:26Z

16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق فهد المولد لكن ابعدها محمد البريك إلى ركنية أولي لصالح الاتحاد 

2019-02-21T17:41:42Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-21T17:41:05Z

13’ خطأ لصالح ياسر الشهراني من الجهة اليسري بالقرب من منتصف الميدان 

2019-02-21T17:40:11Z

12’ ضغط من لاعبي الهلال على دفاعات الاتحاد ومحاولات للبحث عن هدف التقدم 

2019-02-21T17:39:50Z

11’ خطأ للهلال من الجهة اليسري تنفذ بعرضية من محمد الشلهوب لداخل المنطقة تلقاها محمد البريك بتسديدة من لمسة واحدة على الطائر تمر اعلى المرمي 

2019-02-21T17:37:24Z

10’ إنطلاقة من كاريلو من الجهة اليمنى ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة فى إتجاه سالم الدوسري الذي استخلصها لكن تدخل معه الدفاع من الجهة اليسري والحكم يحتسب خطأ لصالح الهلال 

2019-02-21T17:36:33Z

8’ سيطرة واستحواذ من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء فى الدقائق الاولي من الشوط الأول 

2019-02-21T17:36:20Z

7’ تمريرة ثنائية بين محمد الشلهوب واندري كاريلو لداخل يمين المنطقة لكنها طالت من امام كاريلو وتحولت إلى ضربة مرمي 

أوووووووووه،،،، هجمة خطيرة للهلال

2019-02-21T17:34:34Z

6’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق ياسر الشهراني الذي أرسل عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها جوميز بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-02-21T17:32:48Z

5’ تمريرات على حدود منطقة جزاء الاتحاد من لاعبي الهلال ومحاولات الاختراق لداخل المنطقة 

2019-02-21T17:31:39Z

4’ إنطلاقة من كريم الأحمدي من الجهة البيمنى ومن ثم يرسلها عرضية غير متقنة تصطدم فى الدفاع ويستخلصها محمد الشهلوب بنجاح 

2019-02-21T17:30:45Z

3’ تمريرات متبادلية بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 

2019-02-21T17:28:15Z

2’ بداية سريعة من لاعبي الهلال وتمريرة من سالم الدوسري إلى جوميس الذي حاول التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها من امامه 

التشكيل الرسمي لفريق الهلال

2019-02-21T16:46:07Z

يبدأ بطريقة (54/1) وتضم كلامن

عبدالله المعيوف / محمد البريك / ألبيرتو بوتيا / ميلوش ديجينيك / على آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / أندري كاريلو / محمد الشلهوب / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز 

علي الحبسي / جوناثان سوريانو / أحمد الشراحيلي / هاتان باهبري / أحمد أشرف / محمد جحفلي / حسن كادش / سيباستيان جيوفينكو / عبدالملك الخيبري

التشكيل الرسمي للاتحاد

2019-02-21T16:42:58Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

فواز القرني / منصور الحربي / مانويل مروان داكوستا / سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / جمال باجندوح / كريم الأحمدي / فهد المولد / جاري مينديس رودريجيز / عبدالعزيز البيشي / اليكساندر بريوفيتش 

البدلاء / راكان النجار / أحمد غسيري / كارلوس فيلانويفا / روماريو ريكاردو داسيلفا / ياسين يارناوي / سيكون ساتوجو / جابر عيسي 

2019-02-20T22:57:16Z

يدخل الاتحاد المباراة من أجل الفوز والهروب من شبح الهبوت، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، بينما يدخل الهلال لتعزيز صدارته في ترتيب الجدول برصيد 49 نقطة 

2019-02-20T22:56:58Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والهلال، على ملعب  مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.