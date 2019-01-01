أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث تنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في إطار منافسات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.