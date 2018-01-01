بطاقة صفراء من نصيب فهد المولد
جووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الاول للنصر
عبدالرزاق حمدالله20’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة ورائعة على طريقة زين الدين زيدان فى منتصف المرمي
الحكم يحتسب ركلة جزاااااااء للنصر
تشكيل النصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
وليد عبدالله / برونو أوفيتي / كريستيان راموس / سلطان الغنام / بيتروس ماتيوس / جوليانو فيكتور / عوض الخميس / نور الدين امرابط / يحي الشهري / أحمد موسي / عبدالرزاق حمدلله
البدلاء / عمر هوساوي / إبراهيم غالب / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن الدوسري / برادلي جونز / حمد آل نمنصور / فهد محمد الجميعة / فراس البريكان نواف الفرشان
تشكيلة نادي الاتحاد في لقاء اليوم.
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فواز القرني / عمر المزيعل / ماثيو جورمان / زياد الصحفي / منصور الحربي / جمال باجندوح / جوناس جوميز / عبدالرحمن الغامدي / كارلوس فيلانويفا / فهد المولد / روماريو ريكاردو
البدلاء / أحمد عسيري / عمار الننجار / حسن معاذ / محمد قاسم / عبدالعزيز العرياني / راكان النجار / عون السلولي / جابر عيسي