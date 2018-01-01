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الاتحاد × النصر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد والنصر، في اطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

محدث
التعليقات()

2018-12-21T16:18:22Z

29’ توقف اللقاء بعد سقوط برونو اوفيني ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 
 

بطاقة صفراء من نصيب فهد المولد

2018-12-21T16:17:34Z

28’ بطاقة صفراء من نصيب فهد المولد بعد تدخل قوي على برونوأوفيني
 

2018-12-21T16:16:58Z

26’ سيطرة من لاعبي النصر على مجريات اللقاء 
 

2018-12-21T16:16:46Z

25’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق سلطان الغنام لداخل المنطقة حولها حمدالله برأسية قوية تصطدم فى القائم الأعلى لمرمي الحارس فواز القرني 
 

2018-12-21T16:16:16Z

24’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس وليد عبدالله بثبات
 

2018-12-21T16:15:58Z

23’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من كارلوس فيلانويفا لكنها تصطدم فى الحائط البشري وتتحول إلى ركنية 
 

2018-12-21T16:15:36Z

22’خطا للاتحاد من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من برونو أوفيتي على كارلوس فيلانويفا
 

جووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الاول للنصر

2018-12-21T16:15:19Z

عبدالرزاق حمدالله

20’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة متقنة ورائعة على طريقة زين الدين زيدان فى منتصف المرمي 
 

الحكم يحتسب ركلة جزاااااااء للنصر

2018-12-21T16:14:29Z

19’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للنصر بعد تدخل قوي من جوناس دي سوزا على حمدالله من داخل المنطقة 
 

2018-12-21T16:13:51Z

18’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 
 

2018-12-21T16:13:29Z

17’ ركنية لفريق الاتحاد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 
 

2018-12-21T16:12:40Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 
 

2018-12-21T16:12:21Z

14’ محاولة المرور من نور الدين امرابط من الجهة اليسري لكن تدخل رائع من زياد الصحفي لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي 
 

2018-12-21T16:12:07Z

13’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل زياد الصحفي على نور الدين 
 

2018-12-21T16:11:56Z

11’ إنطلاقة من فهد المولد من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكنه تباطئ كثيرا ليستخلصها الدفاع وتمر بدون خطورة 
 

2018-12-21T16:11:50Z

10’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين 
 

2018-12-21T16:11:40Z

9’ تمريرة فى إتجاه نور الدين امرابط على الجهة اليمنى لكن استخلصها الدفاع بنجاح 
 

2018-12-21T16:10:48Z

8’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق أحمد موسي لداخل المنطقة تلقاها حمدالله برأسية مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 
 

2018-12-21T16:10:30Z

7’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق جوناس جوميز دي سوزا لكنها مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي 
 

2018-12-21T16:10:17Z

6’هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
 

2018-12-21T16:09:25Z

5’ تنفيذ الخطأ بعرضية من نور الدين امرابط لكن ابعدها الدفاع لتردد امام أحمد موسي على حدود المنطقة ليطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-21T16:09:13Z

3’ خطا من الجهة اليسري لفريق النصر بعد تدخل على نور الدين امرابط
 

2018-12-21T16:08:37Z

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي الفريقين 
 

2018-12-21T16:08:23Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 
 

تشكيل النصر

2018-12-21T16:07:55Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

وليد عبدالله / برونو أوفيتي / كريستيان راموس / سلطان الغنام / بيتروس ماتيوس / جوليانو فيكتور / عوض الخميس / نور الدين امرابط / يحي الشهري / أحمد موسي / عبدالرزاق حمدلله 

البدلاء / عمر هوساوي / إبراهيم غالب / عبدالعزيز الجبرين / عبدالرحمن الدوسري / برادلي جونز / حمد آل نمنصور / فهد محمد الجميعة / فراس البريكان نواف الفرشان

تشكيلة نادي الاتحاد في لقاء اليوم.

2018-12-21T16:07:16Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فواز القرني / عمر المزيعل / ماثيو جورمان / زياد الصحفي / منصور الحربي / جمال باجندوح / جوناس جوميز / عبدالرحمن الغامدي / كارلوس فيلانويفا / فهد المولد / روماريو ريكاردو 

البدلاء / أحمد عسيري / عمار الننجار / حسن معاذ / محمد قاسم / عبدالعزيز العرياني / راكان النجار / عون السلولي / جابر عيسي 

2018-12-21T02:06:36Z

يخوض نادي النصر المباراة من أجل اللحاق بمتصدر الدوري وغريمه التقليدي نادي الهلال “الزعيم”، حيث يفصل بين النصر والهلال 3 نقاط فقط، بينما بينما يسعى الاتحاد الى مصالحة جماهيره بعد التعثر والتراجع الكبير له هذا الموسم حيث يقبع في المركز الخامس عشر  برصيد 6 نقاط فقط.

2018-12-21T02:05:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث تنتظر عشاق الكرة السعودية، ديربي سعودي كبير يجمع العميد الإتحاد بالعالمي النصر، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري السعودي ، على ارضية وملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.