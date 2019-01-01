113’ محاولة المرور من حمدالله من داخل يسار المنطقة لكن تدخل رائع من عبد العزيز البيشي واستخلصها بنجاح
التبديل الرابع للاتحاد
شاهد الهدف الثالث للاتحاد
روماريو ريكاردو
الهدف الثالث لنادي #الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 96— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
الاتحاد 3 : 2 النصر#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/Rd8GxUrV8h
روماريو ريكاردو
وصف الهدف108’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من جاري مينديس تضع روماريو ريكاردو فى مواجهة المرمي ليسددها على يمين الحارس برادلي جونزبنجاح
نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
نهاية الشوط الاضافي الاول #النصر_الاتحاد #النصر 2
الاتحاد 3 pic.twitter.com/C1Mxh1zhAG
التبديل الرابع فى صفوف النصر
روماريو ريكاردو يسجل الهدف الثالث للاتحاد
وصف الهدف96’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية على الجهة اليسري فى إتجاه جاري رودريجيز الذي مررها لداخل المنطقة إلى روماريو ريكاردو الذي سددها من لمسة واحدة فى المرمي تسكن الشباك بنجاح
شاهد الهدف الثاني للنصر
حمدالله
الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 89— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
الاتحاد 2 : 2 النصر#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/uHG2ouxJ3x
حمدالله
وصف الهدف88’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يمين الحارس فواز القرني لتسكن الشباك بنجاح
نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
العالمي يحرز هدف التعادل #النصر_الاتحاد
الدقيقة 89#النصر 2
الاتحاد 2
سجل للنصر عبدالرزاق حمدالله pic.twitter.com/gw2nRlSbqO
يارباااااااااااااااااااااااااه،،،، ماهذا؟
التبديل الثاني فى صفوف الاتحاد
التبديل الثاني فى صفوف النصر
نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين،#النصر_الاتحاد— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
تبديل للنصر
دخول || فراس البريكان
خروج || نورالدين امرابط pic.twitter.com/kgTe9BsBbG
التبديل الأول فى صفوف الأتحاد
شاهد الهدف الاول للنصر
حمدالله
الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
الاتحاد 2 : 1 النصر#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/ZMuFAxkLeR
التبديل الاول فى صفوف النصر
شاهد الهدف الثاني للاتحاد
فهد المولد
الهدف الثاني لنادي #الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 60— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
الاتحاد 2 : 0 النصر#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/zsWDrJxoN7
الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل
حمدالله يسجل الهدف الاول للنصر
وصف الهدف67’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من أحمد موسي من خارج المنطقة ثم يمررها فى إتجاه حمدالله لكن ابعدها الدفاع ليستخلصها حمدالله من جديد ويسددها تسديدة صاااروخية على يسار الحارس فواز القرني
الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
الاتحاد 2 : 1 النصر#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/2Hj66kXjeK
فهد المولد يسجل الهدف الثاني للاتحاد
وصف الهدف61’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من مانويل مروان دا كوستا فى إتجاه فهد المولد المنطلق بسرعته ليستخلص الكرة من امام عمر هوساوي ويمربها لداخل المنطقة ويراوغ الحارس ويسددها فى الشباك بنجاح
⚽️كأس خادم الحرمين الشريفين:#الاتحاد_النصر— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
59’ قووول اتحادي ثاني سجله اللاعب فهد المولد #انا_الاتحاد pic.twitter.com/fhdzFVkPOr
اليكساندر بريوفيتش يسجل الهدف الاول للاتحاد
وصف الهدف45’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالله العمار لداخل المنطقة تلقاها أليكساندر بريوفيتش بتسديدة رائعة على الطائر لتسكن الشباك بنجاح
يارباااااااااااااااااه،،،، ماذا أهدرت ياحمدالله ؟
نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
#النصر_الاتحاد
الدقيقة 30#النصر 0
الاتحاد 0 pic.twitter.com/5Vwx7PzRJz
⚽️كأس خادم الحرمين الشريفين:#الاتحاد_النصر— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
0 - 0#انا_الاتحاد pic.twitter.com/0whPzDs7EZ
نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
بداية مباراة #النصر_الاتحاد
كل الدعوات للعالمي بالتوفيق pic.twitter.com/4CHYH3IWsA
التشكيل الرسمي للنصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
برادلي جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / مايكون بيريرا / عبدالرحمن العبيد / عبدالعزيز الجبرين / سامي النجعي / أحم موسي / نور الدين امرابط / جوليانو فيكتور / عبدالرزاق حمددالله
تشكيلة #العالمي الرسمية اليوم في مباراة #النصر_الاتحاد— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
في نصف نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
بالتوفيق يا #عالمي 💛💙 pic.twitter.com/cSgIBBc6Za
البدلاء / يحي الشهري / عبدالرحمن الدوسري / برونو أوفيني / وليد عبدالله / عبدالله مادو / عوض خميس آل فرج / عبدالله الأسطا / فراس البريكان / نواف الفرشان
التشكيل الرسمي للاتحاد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فواز القرني / سعود عبدالحميد / مانويل مروان دا كوستا / أحمد عسيري / عبدالله العمار / كريم الأحمدي / جاري مينديس رودريجيز / سيكو سانوجو / فهد المولد / كارلوس فيلانويفا / أليكساندر بريوفيتش
قائمة الفريق الكروي في لقاء #الاتحاد_النصر #انا_الاتحاد pic.twitter.com/aNDsAa0UBy— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٧ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / عون السلولي / روماريو ريكاردو دا سيلفا / جمال با جندوح / جابر عيسي / عساف القرني / عبدالعزيز العرياني / محمد ريمان
تعادل الاتحاد في آخر مبارياته أمام لوكومتيف في دوري أبطال آسيا بهدف لكل منهما، أما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيحتل النمور حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، وبقى في المنطقة الدافئة خلف الاتفاق صاحب المركز العاشر، فحتى الآن خاض العميد 28 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في 8 مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 13 مواجهة.
يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من فوز على حساب الزوراء بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أمام في الدوري السعودي فيمتلك الفريق 64 نقطة وظل على صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي تبقى له مباراة في نفس الجولة، أما في دوري أبطال آسيا فيتزيل النصر جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، جمهم من فوز وخسارتين.