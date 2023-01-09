أهلا بكم في البث المباشر الكتابي قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والشباب على ملعب فيصل بن فهد.

تعرض الاتحاد للخسارة في الكلاسيكو بالجولة الماضية أمام الهلال وسقط بهدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره، ويسعى لتعويض التعثر بالفوز أمام خصم أخر قوي، ليستعيد توازنه نفسيًا.

أما الشباب فكان أيضًا تعرض للهزيمة أمام الوحدة بهدفين لهدف، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة الضغط على النصر متصدر الترتيب.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع من سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد لعب 11 مبارة، بينما يأتي الشباب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 11 لقاء كذلك.