أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والفيحاء على ملعب الملك عبدلله الدولي.

نجح الاتحادفي تحقيق فوز صعب وهام على الباطن بهدفين لهدف في الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة الانتصارات والضغط على النصر الذي يتصدر الترتيب ويبتعد عن العميد بفارق نقطتين.

أما الفيحاء فقد تمكن أيضًا من تحقيق انتصار عريض على الرائد برباعية، ويرغب في أن يواصل النتائج الإيجابية، خاصًة وأنه لم يتعرض للهزيمة في أخر خمس مباريات من الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد لعب 13 مبارة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 13 لقاء كذلك.