مباشرالاتحاد والفيحاء: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الملك عبدلله الدولي

Al-Batin - Al-Ittihad Roshen Saudi LeagueIttihad Twitter
components:generic.liveblog.newPosts
الإتحاد vs الفيحاءدوري روشن السعوديالإتحادالفيحاء
  • -

    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الاتحاد - الفيحاء

    الخميس 19 يناير 2023،
    18:00 السعودية، 07:00 مصر

    شاهد Vip

    الملك عبدلله الدولي

    Shahid 1920 x 300 NEW DECEMBER 2022Shahid

  • -

  • -

    عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

    Shahid NEW 1920 x 720 DECEMBER 2022Shahid

  • -

    11 ركنية للاتحاد، ولكن ستويكوفيتش يخرج من مرماه ويشتت الكرة

  • -

    5 سيطرة واستحواذ من الاتحاد على الكرة في بداية اللقاء

  • -

    انطلاق المباراة

  • -

    تشكيل الفيحاء ضد الاتحاد

    اختار راشوفيتش الفريق الآتي لخوض القمة

    التشكيل: 5-4-1
    فيلاديمير ستويكوفيتش
    أسامة الخلف - محمد البقعاوي - سامي الخيبري - حسن الشويش - بندر ناصر
    باولينيو - فيكتور رويز - سلطان مندش - ريكاردو
    ميلان بافكوف

  • -

    تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء

    قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في الكلاسيكو

    التشكيل: 4-2-3-1

    مارسيلو جروهي
    مد الله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - زكريا هوساوي
    طارق حامد - كورنادو
    رومارينهو - برونو هنريكي - هارون كمارا
    عبد الرزاق حمدلله

  • -

    أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في واحدة من مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين الاتحاد والفيحاء على ملعب الملك عبدلله الدولي.

    نجح الاتحادفي تحقيق فوز صعب وهام على الباطن بهدفين لهدف في الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة الانتصارات والضغط على النصر الذي يتصدر الترتيب ويبتعد عن العميد بفارق نقطتين.

    أما الفيحاء فقد تمكن أيضًا من تحقيق انتصار عريض على الرائد برباعية، ويرغب في أن يواصل النتائج الإيجابية، خاصًة وأنه لم يتعرض للهزيمة في أخر خمس مباريات من الدوري.

    ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد لعب 13 مبارة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 13 لقاء كذلك.