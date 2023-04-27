مباشر الاتحاد ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد ضد الشباب في الجولة 24 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الجوهرة المشعة.