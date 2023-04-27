مباشرالاتحاد ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد ضد الشباب في الجولة 24 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب الجوهرة المشعة.

Ittihad Wahda SPL 09.04.2023Ittihad Twitter
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الإتحاد vs الشبابالإتحادالشبابدوري روشن السعودي

ملخص

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    الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة

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    جوووووووووووووووووول،،، حمدالله يسجل الثاني للاتحاد

    90+16" حمدالله يسجل الهدف الثاني للاتحاد من علامة الجزاء بتسديدة رائعة على طريقة بانينكا

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    أوووووووووووووه، حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للاتحاد

    90+14" حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للاتحاد بعد العودة للفار والتأكد من وجود تدخل قوي على حمدالله
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    90+5" بطاقة حمراء مباشرة من نصيب زكريا هوساوي لاعب الاتحاد

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    90+1" تبديل فى صفوف الشباب دخول أحمد عبده جابر وخروج أرون بوبيندزا

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    90" حكم اللقاء أضاف 13 دقيقة كوقت بدل ضائع

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    أوووووووووه، ماذا تفعل ياأرون بوبيندزا

    89" أرون بوبيندزا يسدد ركلة الجزاء بشكل غريب وتصل سهلة بين أحضان جروهي
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    88" بعد العودة لتقنية الفيديو يحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الشباب بعد التأكد من وجود لمسة يد على حجازي

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    87" بطاقة صفراء من نصيب حسان التمبكتي بسبب تدخل عنيف على زكريا هوساوي

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    84" دخول زكريا هوساوي وعوض الناشري في صفوف الاتحاد بدلا من أحمد بامسعود وكورنادو

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    80" تسديدة من متعب الحربي من الجهة اليسرى لكنها مرت بعيدة عن المرمى

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    75" ربع ساعة تفصلنا عن نهاية المباراة والنتيجة أصبحت التعادل بهدف لكل فريق

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    تبديلان في صفوف الشباب

    77" دخول تركي العمار وهتان باهبري بدلا من سانتي مينا وخالد الغامدي

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    تبديل أول للاتحاد

    73" دخول عبدالعزيز البيشي وخروج عبدالرحمن العبود

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    71" عرضية من الاتحاد تلقاها الشراحيلي برأسية رائعة لكن أمسكها الحارس كيم سونج ببراعة

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    جوووووووووووووووووووووول،، الشباب يعود بهدف من جوانكا

    68" كريستيان جوانكا يسجل هدف التعادل لفريق الشباب من علامة الجزاء سددها الارجنتيني على يسار الحارس مارسيل جروهي

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    أووووووووه، ركلة جزاء للشباب

    65" الحكم يحتسب ركلة جزاء للشباب بعد عرضية من متعب الحربي واصطدمت فى يد شراحيلي داخل المنطقة

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    60" ربع ساعة أولى من زمن الشوط الثاني ولايزال الاتحاد متقدم بهدف نظيف على فريق الشباب

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    أوووووووووه، مارسيل جروهي يتألق ويمنع هدف للشبا

    58" تسديدة قوية من كريستيان جوانكا من داخل المنطقة ابعدها مارسيل جروهي بشكل رائع

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    51" بطاقة صفراء من نصيب مارسيلو جروهي حارس الاتحاد بسبب إتراضه على حكم المباراة