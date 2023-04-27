الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة
مباشرالاتحاد ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جوووووووووووووووووول،،، حمدالله يسجل الثاني للاتحاد
90+16" حمدالله يسجل الهدف الثاني للاتحاد من علامة الجزاء بتسديدة رائعة على طريقة بانينكا
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أوووووووووووووه، حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للاتحاد90+14" حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للاتحاد بعد العودة للفار والتأكد من وجود تدخل قوي على حمدالله
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90+5" بطاقة حمراء مباشرة من نصيب زكريا هوساوي لاعب الاتحاد
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90+1" تبديل فى صفوف الشباب دخول أحمد عبده جابر وخروج أرون بوبيندزا
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90" حكم اللقاء أضاف 13 دقيقة كوقت بدل ضائع
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أوووووووووه، ماذا تفعل ياأرون بوبيندزا89" أرون بوبيندزا يسدد ركلة الجزاء بشكل غريب وتصل سهلة بين أحضان جروهي
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88" بعد العودة لتقنية الفيديو يحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الشباب بعد التأكد من وجود لمسة يد على حجازي
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87" بطاقة صفراء من نصيب حسان التمبكتي بسبب تدخل عنيف على زكريا هوساوي
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84" دخول زكريا هوساوي وعوض الناشري في صفوف الاتحاد بدلا من أحمد بامسعود وكورنادو
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80" تسديدة من متعب الحربي من الجهة اليسرى لكنها مرت بعيدة عن المرمى
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75" ربع ساعة تفصلنا عن نهاية المباراة والنتيجة أصبحت التعادل بهدف لكل فريق
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تبديلان في صفوف الشباب
77" دخول تركي العمار وهتان باهبري بدلا من سانتي مينا وخالد الغامدي
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تبديل أول للاتحاد
73" دخول عبدالعزيز البيشي وخروج عبدالرحمن العبود
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71" عرضية من الاتحاد تلقاها الشراحيلي برأسية رائعة لكن أمسكها الحارس كيم سونج ببراعة
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جوووووووووووووووووووووول،، الشباب يعود بهدف من جوانكا
68" كريستيان جوانكا يسجل هدف التعادل لفريق الشباب من علامة الجزاء سددها الارجنتيني على يسار الحارس مارسيل جروهي
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أووووووووه، ركلة جزاء للشباب
65" الحكم يحتسب ركلة جزاء للشباب بعد عرضية من متعب الحربي واصطدمت فى يد شراحيلي داخل المنطقة
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60" ربع ساعة أولى من زمن الشوط الثاني ولايزال الاتحاد متقدم بهدف نظيف على فريق الشباب
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أوووووووووه، مارسيل جروهي يتألق ويمنع هدف للشبا
58" تسديدة قوية من كريستيان جوانكا من داخل المنطقة ابعدها مارسيل جروهي بشكل رائع
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51" بطاقة صفراء من نصيب مارسيلو جروهي حارس الاتحاد بسبب إتراضه على حكم المباراة