على الجانب الآخر اختتم الرائد الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019 المركز الثامن برصيد 38 نقطة، حيث خاض الفريق 30 مباراة استطاع ان يحقق الانتصار فى عشر مباريات وتعادل فى 8 وتلقي الهزيمة فى 12 مباراة، وسيدخل الفريق المباراة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من النمور.
يدخل العميد منتشياً بعد انتصاره الآخير على العهد البناني بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال،خاض الاتحاد واحداً من أسوأ مواسمه على الاطلاق، حيث كان يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، وسيدخل النمور هذا اللقاء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ليرضي جماهيره وعشاقه بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي