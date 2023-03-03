مباشر الخليج والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الخليج والشباب في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، والمقامة على ملعب محمد بن فهد